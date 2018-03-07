Выборы в парламент и сенат Италии позади, но кто займет кресло премьер-министра, пока неясно. Многие полагают, что итальянцы не смогут сформировать новое правительство в отведенные сроки и страну ожидают перевыборы. Однако сами политики убеждены, что им удастся найти консенсус и выдвинуть единую кандидатуру на пост главы кабмина.

О наиболее вероятных кандидатах на пост главы правительства Италии рассказывает руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, который находится сейчас в Риме и следит развитием ситуации.

Кандидат от «правых»

Существует множество возможных комбинаций. Рассмотрим наиболее вероятные из них. Учитывая, что победителем на выборах стал союз четырех правых партий, прежде всего Forza Italia и Lega Nord (в сумме они набрали 37% голосов), все ожидают, что именно они выдвинут кандидата в премьеры.

В ходе выборов Forza объявила своим кандидатом на эту должность своего лидера Сильвио Берлускони. Но 81-летний политик вряд ли захочет сам занять это кресло, кроме того, его союзник – лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини обогнал по числу набранных голосов Берлускони, набрав 17,3% против 14,1% за Forza Italia. До этого Сильвио Берлускони заявлял, что если Лига получит большинство голосов, он сам поддержит кандидатуру Сальвини – таково было их «джентельменское соглашение».

Маттео Сальвини

Однако минусом при выдвижении в премьеры Сальвини является его невысокая популярность на юге и в центре Италии. Многие боятся, что придя к власти, Lega Nord будет представлять исключительно интересы севера.

Между тем в самой Forza Italia также склоняются к идее поддержки Маттео Сальвини. Эту информацию подтверждает и сенатор от Forza Антонио Рацци, который на вопрос, кто может стать премьером – пожимает плечами, но, тем не менее, называет только одну реальную кандидатуру от «правых» – Сальвини.

По его мнению, Сальвини может достаточно быстро набрать популярность в стране, если начнет работать не только со своими избирателями с севера, но предложит внятную программу развития и для остальной Италии. Рацци считает, что тот достаточно молод, энергичен, но вместе с тем опытен и умеет отстаивать свою точку зрения.

Кандидат от евроскептиков

Второй по величине политической силой стало движении «Пяти Звезд». В отличие от альянса Forza – Lega Nord – Frotelli – NOI, политическая сила «Movimento 5 Stelle» – это не совсем партия, а движение, объединяющее людей самых разных взглядов. С одной стороны, поскольку на выборы они выдвинулись под единым брендом, договориться внутри партии им будет гораздо проще. С другой, оба лидера – Беппе Грилло и Луиджи Ди Майо – заявили, что были бы не против занять премьерское кресло.

M5S – это темная лошадка, так как партия впервые добилась серьезных успехов в политике и неясно, с кем она будут выстраивать коалицию. Поэтому есть целых три варианта развития событий.

Флаг движения «Пять Звезд»

Первый: M5S ни с кем не объединяются и играют на затягивании создания правительства. Что для них не очень-то выгодно, учитывая их результат в 32,68%, в случае гипотетических перевыборов, повторить его они вряд ли смогут.

Второй вариант, наиболее логичный, – объединится с «правыми». Вообще, есть определенные подозрения в том, что за M5S стоят те же финансово-деловые круги, что и за альянсом «правых». А значит, если эта догадка верна, то их союз неизбежен, а кандидатура премьера будет согласована кулуарно.

Италия вообще страна кулуарных договорённостей и к такой политике здесь привыкли еще со времен Борджиа Макиавелли. И в этом случае общей кандидатурой от «правых» и популистов может стать молодой политик Луиджи Ди Майо.

Интересно, что его отец, Антонио Ди Майо, был активистом неофашистского Итальянского социального движения и позднее – Национального альянса и входил в коалицию «Пояса Свободы» Сильвио Берлускони в конце 1990-х годов.

С другой стороны, M5S могут подержать того же Маттео Сальвини или кого-то из Forza Italia, если вдруг компромиссную для всех фигуру предложит тот же Сильвио Берлускони.

Третий вариант – неожиданное объединение с Partito Democratico. M5S критиковали всех – и «правых» и «левых», но PD был главным врагом движения на протяжении всей предвыборной кампании. «Пять Звезд» критиковали Евросоюз, евробюрократию и призывали бороться с коррупцией в ее рядах. Во многом поражение Демократической партии – заслуга евроскептиков. Тем не менее, если вдруг альянс с правыми окажется невозможным, то для достижения локальной цели – создания правительства– враги могут и объединиться.

PD набрала 22,85% голосов, а вместе с 32,68% от M5S в сумме получается более 55,5%, что дает возможность сформировать правительство. В этом случае популисты могут выдвинуть в качестве своего кандидата на премьерское кресло не только Луиджи Ди Майо, но и Беппе Грилло. Логично, что демократы своего кандидата выдвигать вряд ли станут, но могут разменять свою поддержку на министерские посты. Например, иностранных дел, экологии и финансов.

Беппе Грилло и Луиджи ди Майо

Таковы наиболее вероятные сценарии развития событий на сегодняшний день. В публичном пространстве сейчас царит атмосфера всеобщего непонимания – куда Италия будет двигаться дальше? Скорее всего, ответ на этот вопрос появится в ближайшее время.

Вряд ли страну ждет повторение немецкого сценария: в отличии от Германии, здесь политики и стоящий за ними бизнес умеют договариваться.