КНДР и Южная Корея продолжают курс на сближение. В Пхеньяне побывала южнокорейская делегация, которая встретилась с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров было решено провести в апреле двусторонний саммит. Также, по словам южнокорейских делегатов, КНДР выразила готовность вступить с США в переговоры о свертывании ядерной программы. Комментаторы в англоязычных СМИ выражают по этому поводу скепсис.

КНДР, пишет Financial Times, демонстрирует готовность вступить в переговоры с США о прекращении своей ядерной программы. На первый взгляд, это может показаться потрясающим прорывом после длительного кризиса. Но в действительности ситуация, скорее всего, гораздо менее прямолинейна, чем риторика. Администрация президента США Дональда Трампа пыталась заставить КНДР сложить ядерное оружие и прекратить программу с самого начала своего пребывания у власти. Это было в числе ее внешнеполитических приоритетов. Это делалось путем «максимального давления» в виде нескольких волн экономических санкций и регулярных военных угроз.

На границе двух Корей pixabay.com

Теперь, когда Северная Корея намекнула на возможность рассмотреть отказ от ядерного оружия, Трамп поспешно провозгласил «вероятный прогресс» - заявление, симметричное его прошлогоднему обещанию обрушить на КНДР «огонь и ярость». Эксперты, между тем, полагают, что говорить о каких бы то ни было успехах преждевременно. Есть также и «ястребы», которые готовы поверить в добронамеренность КНДР лишь при условии, если она предпримет конкретные меры по ядерному разоружению.

То, что Ким Чен Ын в принципе высказался в пользу переговоров, конечно, уже неплохо. Но едва ли он это сделал под действием американского давления. Давили на Северную Корею и раньше, и в таких условиях она обычно вела себя еще более вызывающе, чем обычно. Нынешняя ситуация отличается от предыдущих тем, что в ней возникла перспектива укрепления отношений с Южной Кореей: ее президент Мун Чжэ Ин выразил готовность вступить в прямые переговоры с Ким Чен Ыном.

Встреча перед Олимпиадой flickr.com

Раньше КНДР утверждала, что она оставит свою ядерную программу, только если США оставят свою враждебную политику. Вероятно, эта размытая формулировка подразумевала, в частности, прекращение совместных военных учений Южной Кореи и США, устранение из региона всех видов ядерных вооружений и разрыв союзных отношений между Вашингтоном и Сеулом. В таком контексте декларируемая готовность рассмотреть отказ от ядерного оружия может быть проинтерпретирована как признак того, что КНДР понравился новый южнокорейский подход. А это уже может не понравиться США.

Есть также скептики, которые подозревают, что КНДР завела речь о переговорах по причине обеднения. В условиях санкций у правительства становится всё меньше средств, поэтому ему было бы выгодно сейчас устроить дипломатическую паузу, чтобы, по крайней мере, выиграть время и собрать ресурсы на дальнейшее развитие ядерной программы. А в лучшем случае благодаря переговорам можно было бы добиться и некоторых уступок по санкциям.

Встреча Ким Чен Ына с посланниками из Южной Кореи Blue House

The Economist тоже отмечает, что готовность КНДР к переговорам — это всегда очень двусмысленная ситуация, с точки зрения США. Этим объясняется нынешняя сдержанная реакция Вашингтона. Трамп выразил надежду на искренность КНДР, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что ядерный арсенал — это не единственный для КНДР способ угрожать нынешнему миропорядку.Прецедент, комментирует The Economist, имел место в 2000 г., когда между КНДР и Южной Кореей тоже имело место сближение. Тогда на Корейском полуострове возникло ожидание, что конфронтация между двумя частями страны вот-вот закончится. Но эта история фактически ничем не закончилась, кроме того что Северная Корея добилась некоторого притока ресурсов в виде денег и продовольствия. Иными словами, это была манипуляция: заигрывание с американским союзникам, который крайне заинтересован в установлении мира на полуострове.