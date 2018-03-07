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Власти Волоколамска введут режим ЧС из-за нарушения экологических норм на мусорном полигоне

Власти подмосковного Волоколамска могут ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за нарушений экологических норм на мусорном полигоне «Ядрово». Об этом сообщают «Ведомости».

Как сообщают собеседники издания, чиновники готовы объявить чрезвычайную ситуацию в связи с повышенным содержанием в воздухе сероводорода и хлора.

Жители города настаивают на том, что неправильное обслуживание местного мусорного полигона отравляет воздух и воду. Так, 3 марта они провели в городе массовый митинг, который заставил власти перейти к экстренным мерам.

Между тем, подмосковное МЧС проверило содержание загрязняющих веществ в воздухе Волоколамского муниципального района Московской области, жители которого оставляли на сайте местной администрации жалобы на «посторонние запахи».

Выяснилось, что угрозы здоровью населения нет, а уровень предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не превышен. Посторонний запах, на который жаловались жители города, сотрудники МЧС также не обнаружили.



Антиновость



В Чечне разбился вертолет пограничной службы

В горах на юге Чечни разбился вертолет Ми-8, принадлежащий пограничной службе республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, по предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и зацепил ее одной из частей фюзеляжа.

Всего на борту находились семь человек, шестеро погибли, еще один тяжело ранен.



Непонятная новость



Мошенники в Петербурге продавали мигрантам паспорта несуществующей страны‍

В Петербурге группа мужчин организовала консульство несуществующей страны Карибского бассейна и продавала мигрантам документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Паспорт / pixabay.com

По ее словам, подозреваемые изготавливали поддельные паспорта и водительские права, стоимость которых варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.

Изготовителем поддельных документов был 44-летний петербуржец, а поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин, которые получали от клиентов деньги.

Лидер группы мошенников задержан. Отмечается, что он выполнял роль консула вымышленного государства. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ассорти

Сочи возглавил стал самым популярным курортом для отдыха на 8 марта

Поселок Красная Поляна в Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для отдыха россиян 8 марта. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на сервис Tvil.ru.

Отдых в горах / pixabay.com

В пятерку курортов также вошли Байкальск( Иркутская область), Шерегеш(Кузбасс), Белокуриха(Алтайский край) и Банное(Башкирия).

В основу рейтинга вошли данные запросов и броней гостиниц, апартаментов и домов в первую декаду марта. По данным сервиса, в среднем на Красной Поляне обычно снимают жилье на девять ночей за три тысячи рублей в сутки.



В 24 регионах России зафиксирована эпидемия гриппа

Превышение нормы заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировано в 24 регионах России. Об этом на своем сайте сообщает Роспротребнадзор.

По данным ведомства, превышение эпидемического порога по центральному городу зафиксировано в четырех городах России.

Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 12-ти субъектах Российской Федерации, среди детей возрастной группы 3-6 лет – в 16-ти субъектах Российской Федерации, среди детей 7-14 лет - в 17-ти, среди лиц старше 15 - в 18-ти субъектах Российской Федерации.





Над Свердловской областью пролетел болид

Астрономы зафиксировали яркую вспышку от болида, пролетевшего накануне вечером над Свердовской областью и несколькими регионами Урала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника проекта уральской болидной сети фото- и видеокамер для наблюдения за космическими телами.

Пролет кометы

За последние несколько дней это уже второй крупный объект, который наблюдался в этом районе. Болид, предположительно, пролетел над Челябинской областью.

По информации собеседника эксперта, вспышка яркого болида, пролетевшего над над южной частью Уральского федерального округа, была видна на большой территории несмотря на метель и плотную облачность. Яркость вспышки была сравнима с полной Луной и возможно превышала ее.

Как сообщают в учебной обсерватории Уральского федерального университета, в ночь на 3 марта в небе над Екатеринбургом также пролетел яркий метеороид.