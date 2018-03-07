Германо-российский форум и перспективы «Роснефти» в Германии и Европе

В конце февраля состоялся Германо-российский форум - самая представительная бизнес-площадка, обеспечивающая диалог России и Германии.

Немецкое дочернее предприятие российской нефтедобывающей компании «Роснефть» Rosneft Deutscland развивает стратегию самостоятельного маркетинга всего ассортимента своих нефтепродуктов на немецком рынке. Об укреплении позиций «Роснефти» в нефтепереработке в Германии, а также о будущем отрасли в Европе рассказал управляющий директор компании Брайан Честерман в интервью агентству Argus.

По его словам, развитие предусматривает сотрудничество с рядом крупнейших энергетических компаний мира: «Мы достигли соглашения с BP о расформировании совместного предприятия и приступили к собственной операционной деятельности 1 января 2017 г. Это дало нам возможность поставлять свою нефть, перерабатывать ее и давать нефтеперерабатывающим предприятиям инструкции о том, какую продукцию выпускать».

Честерман подчеркнул, что в первую очередь компании необходимо быть сильным игроком в «домашнем» регионе, поэтому для наибольшей эффективности нужно сконцентрировать усилия там, где расположены НПЗ компании. «Тем не менее, мы ожидаем, что наши продукты будут пользоваться спросом по всей Германии, а также в Австрии, Польше и Швейцарии, и они уже поступают на эти рынки», — добавил он.

«Мы будем считать Польшу привлекательным рынком, особенно потому что наш НПЗ PCK расположен на границе с ней и продукция с него уже ввозится в страну», - отметил он. В компании ожидают роста спроса со стороны Польши, для которой российский холдинг будет оптимальным поставщиком. При этом, по мнению Честермана, в будущем спрос в Европе может снизиться, и наименее эффективные НПЗ закроются, — это лишь вопрос времени.

«К счастью, наши заводы — одни из лучших в Европе с точки зрения технологической сложности нефтепереработки, поэтому они смогут оставаться конкурентоспособными очень долго», — подчеркнул Брайан Честерман.

В рамках конференции «Российско-Германские регионально-муниципальные кооперации: Перспективы для партнерства» выступили, в частности, Исполнительный директор и член Правления Форума Мартин Хоффманн, глава «Роснефти» Игорь Сечин, нынешний председатель Совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер.

По словам господина Хоффманна, сегодня объединяются гражданские и предпринимательские инициативы, это видно на примере немецкого города Шведта и предпринимательской инициативы «Роснефти», которая планирует значительные инвестиции в НПЗ в этом городе, в его развитие.

«Роснефть» существенно усилила свои позиции на одном из наиболее перспективных рынков Европы – Германии, став крупнейшим оптовым поставщиком нефтепродуктов в стране. Это традиционный регион присутствия российской компании. В январе Rosneft Deutschland GmbH и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG в присутствии главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина и председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхарда Шредера подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов.

Документ предусматривает переработку битума производства Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA. Битум «Альфабит» будет производиться по собственной рецептуре «Роснефти». Подписание данного контракта позволит Rosneft Deutschland расширить ассортимент своей продукции. В итоге заказчикам из Германии и других стран будет предложена продукция с высокими эксплуатационными свойствами. При этом компания намерена активно использовать долгосрочные контракты для обеспечения надежных поставок качественных битумных продуктов и высокого уровня сервиса для потребителей. Не случайно Rosneft Deutschlandуже начала маркетинг и продажи битума в Германии и соседних странах. Производственные объемы дорожного битума поставляются с НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO.

Раньше, наверное, никто бы не мог представить, что немецкие автобаны будут строиться с использованием битума, произведённого по рецептуре Роснефти. Компания таким образом реализует свою давнюю идею, смысл которой выйти к конечному потребителю в Европе. В следующем году Роснефть планирует укрепить позиции на топливном рынке Германии, представив всю линейку нефтепродуктов. Так что, продажи битума - это только первая ласточка.

«Мы рады, что немецкий высококонкурентный рынок по достоинству оценил наш продукт, который производится по уникальной рецептуре с использованием современных технологий, – сказал генеральный директор Rosneft DeutschlandБрайан Честерман. – Соглашения, достигнутые Rosneft Deutschland и BITUMINA, позволяют применять и развивать технологии «Роснефти» в Германии и Европе в целом, а также являются важным элементом стратегии выхода компании на немецкий рынок нефтепродуктов». Председатель правления Basalt-Actien-Gesellschaft Питер Вос, в свою очередь, отметил: «Мы надеемся на развитие сотрудничества с Rosneft Deutschland GmbH. Нынешнее партнерство, в которое Basalt AG иRosneft Deutschland GmbH привнесли свои сильные стороны, превращает Шведт (в этом городе расположен PCK Raffinerie GmbH. – «НГ») в один из центров развития бизнеса».

Как сообщил на пресс-конференции глава «Роснефти» Игорь Сечин, в течение пяти лет компания инвестирует в проекты на территории Германии около 600 млн евро. Две трети инвестиций придётся на НПЗ Шведт, обеспечивающий спрос на нефтепродукты в регионе Берлин — Бранденбург.

По его словам, компания рассматривает инвестиции в сегменты АЗС, обеспечение авиатопливом, поставку немецких нефтепродуктов в соседние страны». Кроме того, «Роснефть» намерена выйти на прямую продажу нефтепродуктов немецким потребителям.

«Германия является стратегическим рынком для российских энергокомпаний, – заявил Игорь Сечин на пресс-конференции. – Россия последовательно наращивает экспорт энергоресурсов. Так, по итогам 2017 года объем экспорта российского газа в Европу увеличился на 8% и составил 194 млрд куб. м, а экспорт нефти превысил 168 млн тонн. «Роснефть» обеспечивает около 40% российских поставок нефти и нефтепродуктов. Всего за последние 8 лет «Роснефть» поставила в Германию 153 млн тонн нефти на сумму более 80 млрд евро. Это примерно четверть всего немецкого потребления». Заводы обеспечивают более 5 тыс. рабочих мест. «Роснефть» уже вложила в немецкую переработку около 1,8 млрд евро.

«Мы рады, что сотрудничество «Роснефти» с европейскими партнерами не ограничивается исключительно поставками энергоресурсов. Мы реализуем совместные проекты, и в этом смысле Германия для «Роснефти» является одним из ключевых партнеров», – заявил Игорь Сечин.

О значимости Германии как стратегического партнера свидетельствует и приглашение выдающегося немецкого политика Герхарда Шредера на пост главы совета директоров «Роснефти». «Для большинства экспертов очевидно, что именно работа правительства Герхарда Шредера и лично канцлера фактически обеспечила нынешнее устойчивое развитие экономики Германии», – сказал Сечин.

Заметим, что «Роснефть» – третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей около 12,5 млн т в год, что составляет более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей Германии. 80% от данного объема приходится на легкие нефтепродукты, что свидетельствует о высоком техническом уровне нефтеперерабатывающих заводов компании в Германии.

Нынешний председатель Совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер, который давно уже стал символической фигурой для российско-немецкого диалога, всегда понимал, что от стратегического сотрудничества с РФ зависит энергетическая безопасность Германии, и делал все возможное для утверждения своей позиции в немецком обществе. На пресс-конференции в городе Шведт он говорил так:

«За то время, что я занимаю этот пост, в жизни компании произошло много значимых событий – отметил Герхард Шредер. - Под моим руководством Совет директоров утвердил стратегию бизнеса «Роснефти» на ближайшие пять лет - одну из самых амбициозных стратегий в отрасли, документ, в котором учитываются производственные возможности всех бизнес-сегментов. В декабре «Роснефть» приступила к бурению первой сверхглубоководной скважины на шельфе Черного моря совместно со своим стратегическим партнером – итальянской Eni. Среди других важных вопросов - изменения в дивидендной политике», - сказал Шредер.

И именно Шредер озвучил планы «Роснефти» по реализации масштабного проекта, предполагающего продление южной части трубопровода «Дружба», что позволило бы обеспечить сырьём заводы компании в Баварии и Баден-Вюртемберге.

Важную роль в воссоздании конфигурации отношений России и Германии играет особенный интегральный подход компании при реализации крупных нефтегазовых проектов, который учитывает целый комплекс обстоятельств, рисков и преимуществ. В результате возникает тот фирменный синергетичесский эффект, который мы можем наблюдать, во всяком случае, в Германии, где «Роснефть» предоставляет целый спектр услуг и, одновременно, является полноправным и, главное, весьма перспективным партнёром на ближайшие десятилетия.