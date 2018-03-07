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07 марта 2018, 09:38
Грузия Россия санкции СНГ Украина
Георгий Чижов

СНГ без Украины

Работа собаки на таможне
Работа собаки на таможне
АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

В Содружестве Независимых Государств задумались о создании санкционного механизма для стран, которые мало участвуют в работе Содружества и не платят членских взносов, как это уже четыре года делает Украина. В то же время ее не собираются исключать из Содружества, пишет газета «Известия». 

О планах руководства СНГ продумать меры воздействия на тех, кто, входя в состав Содружества, не выполняет добровольно принятых на себя обязательств, газете рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. Позже эту информацию изданию подтвердили в Госдуме. При этом постоянный представитель РФ при СНГ Андрей Шведов пояснил «Известиям», что никто не собирается исключать Украину из СНГ .

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, речь тут скорее идет о том, как оживить СНГ, в последнее время не слишком активно подающее признаки жизни, нежели о том, как наказать Украину. Фактически, как-то действовать на Украину в этой ситуации нет оснований, так как она, будучи одним из создателей СНГ, никогда с юридической точки зрения не становилась его участником. 

 
Георгий Чижов

«Украина не является и никогда не являлась членом СНГ. Украина была одним из учредителей СНГ; это учреждение состоялось 8 декабря 2991 года в Беловежской пуще. Но  никакие документы о вхождении Украины в СНГ никогда не были ратифицированы ее парламентом. Соответственно, даже в каких-то официальных источниках, повествующих об СНГ, Украина значится как учредитель, а фактически членом не является.

В вопрос уплаты ею членских взносов я не вникал, но раз сейчас говорят, что она их не платила только четыре года, можно предположить, что ранее она их платила. И в любом случае участвовала в некоторых мероприятиях СНГ.

Кстати, именно тот факт, что Украина формально не является членом СНГ использовал Петр Порошенко, когда, кажется, в 2014 или 2015 году в украинском истеблишменте всерьез возникла дискуссия о том, надо ли из состава СНГ выходить. Он на это заявил, что возможности выйти из СНГ у Украины нет, поскольку она там и не состоит.

Ну, возможно, тут есть некое лукавство: существует какая-то возможность аннулирования учредительства. Но, тем не менее, Украина формально не является членом Содружества и по этой причине выйти из него не может. Как вышла, например, Грузия в свое время. Грузия вступила туда (еще при Эдуарде Шеварднадзе), хотя вначале не собиралась. Впрочем, потеряв некоторые территории окончательно, Грузия из Содружества вышла.

 
Эдуард Шеварднадзе / YouTube.com

Если же из области юридической уходить в область фактическую, то вообще непонятно, что из себя представляет СНГ. Очень многие эксперты считают, что организация эта себя изжила. На тот момент, когда Советский Союз только распался, всем постсоветским странам было трудно и даже страшно представить, как они будут друг без друга. И необходим был некий механизм координации.

Но с тех пор практически все государства определились с векторами своего развития (некоторые даже и не по одному разу). Между странами бывшего СССР сложились какие-то свои неформальные отношения, и механизм СНГ фактически больше роли не играет. Тем более, что роль эта и не была велика: в СНГ с самого начала входили, например, Армения и Азербайджан, между которыми фактически до сих пор происходит вооруженное противостояние.

И если мы посмотрим, то убедимся: за последнее время ничего сколько-нибудь значимого в рамках СНГ сделано не было. Есть уже другие организации: ЕврАзЭС,  ГУАМ (которая, правда, сейчас фактически не функционирует). Но, тем не менее, по какому-то молчаливому согласию государства бывшего Советского Союза не стремятся избавляться от СНГ как некоего реликта, считая, что мало ли что, вдруг это объединение каким-то образом еще может сыграть некую роль.

Но попытки искусственно вдохнуть жизнь в это объединение, в том числе придумав какие-то санкции, на мой взгляд, останутся где-то на бумаге. Даже если эти санкции будут созданы, фактически, они не будут работать. Вот есть же ЕврАзЭС, он же Таможенный союз – так это, действительно, некая геополитическая реальность. Существуют и некоторые организации коллективной безопасности – в частности, ОДКБ. Там тоже вопросов больше, чем ответов, но, тем не менее, это хоть как-то работает. 

 
Встреча лидеров ОДКБ в Кремле / kremlin.ru

А говорить об СНГ, думаю, нужно: это организация еще какое-то время формально просуществует и когда-то будет ликвидирована официально, а до того может считаться еще условно живой. Но все равно это уже – некая условность, а уж участие там Украины – в особенности. Конечно, можно еще рассмотреть аспект, связанный с коллективными договорами, заключенными в рамках СНГ. Возможно, формально что-то из них еще действует, но это, безусловно, не самое актуальное на сегодня, потому что двусторонние и многосторонние договоры и союзы их полностью заменили.

Так что может быть, что речь идет скорее о намерении как-то реанимировать СНГ, чем о планах добиться чего-то от Украины. Тем более, что если говорить о санкциях, то Россия уже ввела множество санкций против Украины. Другие же страны бывшего СССР к этому не стремятся присоединиться: мы как раз видели, что поддержки своей позиции по Украине Россия не получила ни от кого, даже от Белоруссии. Страны СНГ, даже союзники России, предсказуемо говорят: "Ребята, давайте жить дружно!" Но не более того, чего-то, направленного против Украины, за эти четыре года от них не дождались.

Да, если говорить про взносы Украины в бюджет СНГ, то можно предположить, что некогда она их платила – и тем самым как бы являлась членом организации. Но, фактически, никакие действия Украины тут ничего не меняют, поскольку юридически ситуация ее вообще не касается. Да и СНГ как объединение в своем нынешнем состоянии... как говорилось в сказке, "пациент скорее мертв, чем жив".

Но и тут Украина не виновата: это произошло естественным образом, потому что государства-бывшие участники СССР изначально имели несколько различающиеся представления о своем будущем и разные интересы. Так что держать их все вместе нереально, пусть даже на первом этапе СНГ как механизм взаимодействия был необходим. Ну, в то время он и сыграл свою роль», – объяснил Георгий Чижов.

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