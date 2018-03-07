Российская группировка в Сирии, да и вообще Вооруженные силы, понесли самые серьезные небоевые потери за последний год: при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту самолета, который не долетел до авиабазы Хмеймим буквально 500 метров, находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа.

На выяснение всех подробностей аварии уйдет несколько дней, но пока что предварительной причиной считается техническая неисправность, Следственный комитет России квалифицировал крушение как нарушение правил полетов. Для выяснения обстоятельств ЧП уже сформирована специальная комиссия.

Катастрофа произошла около во вторник, около 15:00 по московскому времени. «Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность,— сообщили в Минобороны. — По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было».

Это крупнейшая авиакатастрофа в российской военной авиации по количеству жертв после крушения Ту-154 близ Сочи в декабре 2016 года, тогда погибли 92 человека.

«Газета.Ru» и РБК уже опубликовали предварительный список военнослужащих, которые погибли во время крушения самолета. В нем называется 31 человек. Среди погибших — генерал-майор Владимир Еремеев.

В кабине экипажа Ан-26 encyclopedia.mil.ru

Самолеты Ан-26, по данным «Коммерсанта», используются российскими ВКС и Центром по примирению враждующих сторон в Сирии для внутренних перевозок. Обычно с помощью этих машин транспортируют людей, продукты, технику, медикаменты и другие необходимые вещи из провинции в провинцию. Зачастую при взлете и посадке на авиабазе Хмеймим в Сирии Ан-26 прикрываются боевыми вертолетами.

В принципе Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния — практическая дальность полета у самолета 1100 км. Машина может находиться в воздухе около двух часов и использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до 6000 м.

Разбившейся самолет Ан-26 имел бортовой номер 52 и, по данным прессы, входил в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Президенту Владимиру Путину доложили о катастрофе сразу после происшествия — он получил по телефону доклад министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства выразил «глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также свои соболезнования выразили президенты Турции Реджеп Эрдоган и глава Армении Серж Саргсян.