Топ новостей 7 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦИК заявил об отсутствии оснований для снятия Павла Грудинина с выборов президента, Владимир Путин назвал условия применения ядерного оружия, а в Чечне разбился вертолет погранслужбы ФСБ.

Элла Памфилова заявила, что нужно поставить жирную точку в ситуации с иностранными счетами Павла Грудинина. «Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина как кандидата нет. Есть его заявление, что все счета закрыты, он это заявление подал до дня официальной регистрации, до 12 января», — отметила она. Глава УИК призвала не спекулировать на эту тему. Однако, по ее словам, ЦИК обязан проинформировать избирателей о том, что кандидат недостоверно проинформировал комиссию о своих счетах.

Грудинина снимать с выборов не будут, но на избирательных участках в день голосования повесят вот такие плакаты. pic.twitter.com/gmiahFal1D — Женни Шаден (@ShadenFM) 7 марта 2018 г.

Владимир Путин в интервью в фильме «Миропорядок 2018» заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара. «Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — сказал он.

Путин также затронул тему Крыма. Он В заявил, что не сомневался в применении против России санкций из-за воссоединения с полуостровом.

Путин о ядерной войне: "Зачем нам мир, в котором нет России?" А ведь "Есть Путин - есть Россия..." pic.twitter.com/2nm6kKPw9A — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 7 марта 2018 г.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне в Итум-Калинском районе республики. По предварительной информации, погибли 6 человек и двое пострадали. Вертолет мог принадлежать пограничной службе. Крушение могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия.

Первое видео с места крушения Ми-8 в Чечне pic.twitter.com/9KTuaWkJQu — Пятый канал Новости (@5tv) 7 марта 2018 г.

Транспортный самолет АН-26

Исламистская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 Минобороны РФ в Сирии. Боевики сбили самолет в 100 метрах от земли при заходе не посадку в ответ на операцию сирийских правительственных сил в Восточной Гуте.

Минобороны заявило, что на Ан-26 не было гражданских лиц. На борту самолета находились генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники. РБК со ссылкой на источники опубликовало список погибших. Губернатор Камчатского края подтвердил гибель своего земляка, офицера Алексея Труфанова.

РБК выложили список из 31 ФИО, но погибших по данным МО РФ - 39. При этом "Подлинность данного списка личного состава Ан-26 подтвердили РБК три источника в Минобороны". Почему же эти целых 3 (по классике) источника из МО РФ не дополнили список еще 8 ФИО?

Может 8 - Вагнеровцы? — Roman Burko (@newsburko) 7 марта 2018 г.

Полиция на месте отравления Сергея Скрипаля

Подразделение лондонской полиции по противодействию терроризму и британская контрразведка МИ-5 рассматривают несколько версий отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Одной из них является «попытка убийства, связанная с Россией», — «покушение на убийство, спонсированное государством», также возможной причиной отравления Скрипаля мог стать «личный спор». Следователи отдельно изучают обстоятельства смерти жены и сына Скрипаля.

Лондон готов пересмотреть участие Великобритании в ЧМ по футболу в России, заявил Борис Джонсон. Причина - отравление Сергея Скрипаля pic.twitter.com/X44GKnCFMP — DW (на русском) (@dw_russian) 6 марта 2018 г.

Сотрудники ФГУП «Спецсвязь»

Минздрав предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих средств в ряд регионов из-за решения Росгвардии о лицензировании охранной деятельности. ФГУП «Спецсвязь» — основной перевозчик наркотических обезболивающих — из-за отсутствия лицензии лишили оружия, и перевозить лекарства предприятию запретили. «Спецсвязь» нашла субподрядчиков, но их услуги оказались в несколько раз дороже. Минздрав предлагает наделить ФГУП правом транспортировки лекарств без лицензии.

Ежегодно в обезболивании нуждаются около 800 тыс. россиян, перебои в поставках недопустимы. (В то время как нам рассказывают о новом оружии…) https://t.co/CdWbPfG2Sz — Новая Газета (@novaya_gazeta) 7 марта 2018 г.

Конфликт "Спецсвязи"и Росгвардии может обернуться нехваткой обезболивающих для пациентов.



Вдумайтесь.

Разборки между собой двух абсолютно ненужных госструктур могут привести к тому, что люди с онкологией будут сходить с ума от страшных болей. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 7 марта 2018 г.

Высоковольтные ЛЭП в лесу / pixabay.com

Минэнерго составило проект Доктрины энергобезопасности страны, в которой угрозами названы «дискриминационная политика со стороны США и союзников», отставание России в IT-технологиях и политика перехода на зеленую энергетику. Ее было решено доработать после введения санкций.

Минэнерго считает угрозой энергобезопасности России «политику со стороны США и их союзников». pic.twitter.com/qTwlX16Wya — Новости на «Навальный LIVE» (@novostiNL) 7 марта 2018 г.

Павел Климкин, глава МИД Украины

Глава украинского МИД выразил удивление по поводу запроса от Ксении Собчак на поездку в Крым через территорию Украины с целью проведения предвыборной агитации: «Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая».

Источники сообщают, что команда Собчак ведёт переговоры с Японией для получения разрешения на посещение Курильских островов.

Гулять так гулять. — Федор Капишев (@fkapishev) 6 марта 2018 г.

Власти подмосковного Волоколамска намерены ввести в городе режим ЧС из-за мусорного полигона «Ядрово». В правительстве Московской области эту информацию опровергли. Данное решение чиновников может быть принято в связи с повышенным содержанием в воздухе сероводорода и хлора. Однако подмосковное МЧС заявило, что не выявило «посторонние запахи» в городе.

Вячеслав Володин заявил, что все обвинения в адрес Леонида Слуцкого должны быть проанализированы в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. «Там есть две стороны, и если в рамках правового разбирательства выяснится, что это была провокация?» — поинтересовался он. Поздравляя женщин с 8 марта, Володин предложил: «Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу».