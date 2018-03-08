Новые крымские санкции

В США обсуждают возможность введения новых санкций из-за присоединения Крыма к России. Речь идет об ограничениях для политиков, приезжающих на полуостров, а также о наказании за торговлю с Крымом и ведение там бизнеса.

Обо всем этом, как сообщает «Укринформ», заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время выступления в варшавском филиале Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Америки — влиятельной общественной организации, созданной в 1970-х годах в ФРГ.

«Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков — ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — приводит издание слова дипломата, особо оговаривая, что речь во время выступления шла о политиках.

Волкер высказался и о ситуации в Донбассе. США, по его словам, считают, что Россия должна уйти с территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Сами эти образования необходимо распустить, а Донецк и Луганск должны перейти под контроль миротворческой миссии ООН.

Волкер отметил, что США ведут переговоры по этому вопросу с представителями «нормандской группы», членами НАТО и ЕС.

«Мы хотим показать России, что это не только какая-то американская идея, а международные реалии, с которыми она должна считаться», — подчеркнул спецпредставитель.

В США считают, что убедить российские власти уйти из Донбасса могут санкции (в Москве всегда отрицали военную поддержку ДНР и ЛНР).

«Мы стараемся показать России, что цена оккупации для нее является высокой и в дальнейшем она будет только расти. Поэтому мы надеемся, что Россия примет другие стратегические решения в будущем», — отметил Волкер.

Дипломат добавил, что своими действиями на Украине россияне «потеряли для себя молодое поколение украинцев», которое развернулось на Запад.

Он также сообщил, что Вашингтон оказывает Украине военную помощь, сняв ограничения на поставки оружия в эту страну.

В российском парламенте вскоре отреагировали на выступление Волкера.

Так, сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что Волкер «объединился с украинской радикальной политической верхушкой».

«В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», — сказал сенатор телеканалу RT.

«Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам. Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности», — добавил Цеков.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал заявлениям Волкера схожую оценку.

«Курт Волкер транслирует мысли, которые до него высказывали только украинские радикалы и неофашисты. Хотя у них общая цель — не допустить, чтобы правда о происходящем в Крыму стала достоянием мировой общественности», — считает Белик.

Тем временем, среди политиков, против которых Волкер предложил ввести персональные санкции за посещение Крыма, может оказаться Ксения Собчак.

Пару дней назад молодой политик решила обратиться в украинское посольство за разрешением посетить Крым.

«Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — говорила Собчак.

Однако до того как выдвинуться на выборах телеведущая всецело поддерживала присоединение полуострова, о чем свидетельствуют ее интервью.

К примеру, в 2015 году она заявляла: «Для меня, как для большинства подростков в советские времена, Крым — это позитивные эмоции: каникулы, первая любовь и тому подобное. Если бы я была президентом, то, возможно, сама тоже осмелилась бы на присоединение Крыма».

А в апреле 2014-го, вскоре после крымского референдума, Собчак гостила у исполнявшей обязанности прокурора Крыма Натальи Поклонской, о чем Поклонская ей напомнила.

После постов экс-прокурора в соцсетях Собчак включили в базу данных украинского сайта «Миротворец», откуда прямой путь к запрету на посещение Украины. Госпогранслужба Украины заявила, что проверит информацию о посещении телеведущей полуострова.

Сама она сегодня заявила о глупости со стороны украинских властей.

«Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ», — высказалась кандидат.