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08 марта 2018, 19:30
история искусства
Максим Руссо

Маргарита Вотье

Микаэлина Вотье (1617 - 1689)
Микаэлина Вотье (1617 - 1689)
Wikimedia Commons

Этим летом в Нидерландах впервые пройдет крупная выставка художницы эпохи барокко Микаэлины Вотье. До сих пор ее творчество и детали биографии остаются малоизвестными, а многие работы находятся в частных коллекциях и недоступны публике. Между тем, Микаэлина Вотье интересна и как женщина-художник в эпоху, когда мир живописи был почти исключительно мужским, и как талантливый автор, работавший во многих жанрах.

Выставка «Микаэлина. Ведущая дама эпохи барокко» организована двумя антверпенскими музеям: домом-музеем Рубенса и музеем MAS. Она станет частью фестиваля «Антверпенское барокко – 2018. Вдохновляет Рубенс». Выставка пройдет в музее MAS с 1 июня по 2 сентября. Куратором выставке стала историк искусства Катлина ван дер Стигелен (Katlijne Van der Stighelen), профессор Католического университета Лёвена, которая готовит каталог работ Маргариты Вотье.

Сведения о жизни Микаэлины Вотье (1614 – 1689) столь кратки, что мы даже не знаем, где она родилась. Известно, что в Брюссель она приехала из Монса в провинции Эно. Но в архивах Монса не удалось найти записей о ее крещении, так что, возможно, это был не ее родной город. Вероятно, у Микаэлины был брат Шарль Вотье, тоже художник, о котором известно, что он учился в Италии и в 1651 году вступил в брюссельскую гильдию святого Луки. Михаэлина работала в Брюсселе с начала 1640-х годов. Четыре ее картины попали в коллекцию эрцгерцога Леопольда Вильгельма, который в 1647 – 1656 годах был штатгальтером Испанских Нидерландов и собрал в Брюсселе значительную коллекцию произведений живописи. То, что туда попали работы Микаэлины Вотье, говорит о признании ее таланта. Микаэлина и ее брат до конца своих дней прожили в Брюсселе вместе, никто из них не завел семью.

 

Микаэлина Вотье в указателе к Theatrum Pictorium – каталогу коллекции Леопольда Вильгельма, составленному Давидом Тенирсом Младшим.

В отличие от других женщин-художников того времени, которые в основном писали композиции из цветов, Микаэлина Вотье работала в нескольких жанрах. Ей принадлежат портреты, натюрморты, бытовые сцены, картины на сюжеты из античной мифологии, религиозные полотна. Наиболее известна ее картина «Триумф Вакха» (до 1659) из Музея истории искусств в Вене, когда-то приобретенная эрцгерцогом Леопольдом Вильгельмом. Это огромное полотно размером 3,54 на 2,7 метра. Среди участников славящей Вакха процессии Микаэлина изобразила и себя в облике вакханки.

 

Микаэлина Вотье «Триумф Вакха»

 

Художница в образе вакханки

Известен и другой автопортрет Микаэлины Вотье, на этот раз представляющий ее уже не под видом мифического персонажа, а как женщину-художника, держащую в руках палитру и кисти. Но он долгое время приписывался не Микаэлине Вотье, а другой художнице эпохи барокко – Артемизии Джентилески, работавшей в Италии и в Англии (о ней можно узнать из особого очерка). Эта ошибка появилась в 1905 году в известной книге Уолтера Спэрроу «Женщины-художники мира», а затем была повторена в других работах. Хотя Микаэлина Вотье и Артемизия Джентилески были современницами, они никогда не встречались.

 

Автопортрет Микаэлины Вотье

Организаторам антверпенской выставки удалось получить для своей экспозиции картину Микаэлины Вотье, которая привлекла большое внимание в 2016 году. Тогда аукционный дом Koller в Цюрихе продал написанный ею в 1654 году портрет иезуита-миссионера Мартино Мартини за 400 тысяч швейцарских франков (399 тысяч долларов) при ожидавшейся цене в 7 – 10 тысяч. Владелец картины согласился предоставить ее для экспозиции.

 

Портрет Мартино Мартини

Всего сейчас известно менее тридцати работ Микаэлины Вотье. Среди них «Мистический брак святой Екатерины» (1649, семинария Намюра), «Юноша с трубкой» (1659, частная коллекция), «Святой Иосиф» и «Читающий святой Иоаким» (обе около 1650, Музей истории искусств в Вене), «Святые Инесса и Доротея» (1640-е – 1650-е, Королевский музей изящных искусств в Антверпене), «Благовещение» (1659, Musée promenade de Marly-le-Roy), «Мальчики, выдувающие мыльные пузыри» (1640-е – 1650-е, Музей искусств Сиэтла, ранее приписывалась художнику Якобу ван Осту), «Обучение девы Марии» (1656, галерея Хогстедер, Гаага).

 

«Мистический брак святой Екатерины»

 

«Юноша с трубкой»

 

«Святой Иосиф»

 

«Читающий святой Иоаким»

 

«Святые Инесса и Доротея»

 

«Благовещение»

 

«Мальчики, выдувающие мыльные пузыри»

 

«Обучение девы Марии»

 Однако про несколько ее работ мы знаем лишь то, что они были, но, где они находятся сейчас, неизвестно. Недавно музей Рубенса в Антверпене объявил о поиске шести картин Микаэлины Вотье. История их владельцев прослеживается с XIX века, но в XX веке обрывается. Пять картин, написанных около 1650 года, представляют собой аллегории пяти чувств. Аукционный каталог парижского дома Drouot 28 мая 1975 года содержал фотографию одной из этих картин – сидящего флейтиста, представляющего слух. Согласно описаниям, зрение было представлено портретом мужчины, смотрящего в пенсне, запах – мальчиком, обнаружившим, что яйцо, которое он начал есть, протухло, вкус – юношей, который ест кусок хлеба, а осязание – юношей, строгавшим деревяшку и порезавшим большой палец.

Еще одна разыскиваемая музеем картина – «Гирлянда с бабочкой» (1652), один из двух известных натюрмортов Микаэлины Вотье. Она была представлена в 1960 году на выставке «Цветы и сады во фламандском искусстве» в Музее изобразительных искусств Гента. Согласно каталогу цветочных натюрмортов 1985 года ее владельцем был парижский галерист Бенито Прадо, но затем следы картины теряются. Известен парный натюрморт «Гирлянда со стрекозой», который находится в частной коллекции в Германии. Сейчас с владельцами картины ведутся переговоры о ее участии в выставке.

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