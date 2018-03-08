Скандал с депутатом Государственной Думы Леонидом Слуцким как нельзя кстати совпал с 8 Марта — праздником, который изначально задумывался для помощи женщинам в борьбе за равноправие. Между тем, пока журналисты пытаются защитить своих коллег оглаской и даже одиночными пикетам, в самой Госдуме, кажется, почти никто не считает произошедшее чем-то плохим.

Напомним, сначала анонимно, а затем и открыто три журналистки обвинили главу комитета по международным делам, члена Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова представила своему изданию запись беседы с депутатом. Согласно расшифровке разговора, парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей.

Реакция в Госдуме на эти заявления была почти однозначной. Лишь депутат Оксана Пушкина пообещала поднять вопрос о внесении понятия домогательства или харассмента в российское право. А в среду, накануне 8 марта, она в своем твиттере затронула другую болезненную тему, которая перекликается с домогательствами: посоветовала родителям и, в особенности, отцам «никогда не включаться в обсуждение темы сексуальных домогательств с позиции превосходства, всуе, с ухмылкой или насмешкой».

Все остальные так или иначе решили обвинить самих журналисток. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все обвинения в адрес Слуцкого должны быть проанализированы в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. Но при этом спикер отметил, что обвинения были предъявлены в разгар предвыборной кампании и журналистками иностранных СМИ.

«Если бы такие обвинения были выдвинуты, скажем, в адрес сенатора Маккейна журналистками Russia Today или "Спутника", то исход был бы предрешен», — заявил спикер. Он предположил, что в США виноватыми оказались бы российские журналистки.

Более того, поздравляя женщин с 8 Марта, Володин предложил недовольным просто уволится.

«Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу», — заявил он.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева также заступилась за Слуцкого и, более того, решила обвинить во всем журналисток.

«Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками», — сказала депутат.

Она также поддержала спикера Вячеслава Володина.

«Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду. Чего только не наслушаешься про Думу, хотя мы здесь с утра до ночи занимаемся работой. Поэтому очень обидно, мне даже за него [Слуцкого] обидно, честное слово, что он попал в эту историю», — добавила Плетнева.

Даже руководство Союза журналистов Москвы, структуры, которая, казалось бы, должна защищать интересы журналистов, осудило журналисток.

«Я специально за последние несколько дней обошел пять-шесть журналисток из разных изданий (звонил или спрашивал), они сказали: "Если бы со мной такое случилось, я журналистка, я немедленно пожаловалась бы редактору, и он бы это опубликовал". <…> От того, что эти журналистки промолчали, этот негодяй продолжал свои действия», — сказал в эфире RTVi глава союза Павел Гусев.

Впрочем, делу уже дан официальный ход. Журналистки, обвиняющие Слуцкого в сексуальных домогательствах, все-таки подали жалобы в прокуратуру. Об этом Русской службе BBC сообщил глава парламентской комиссии по этике Отари Аршба. Имен журналисток он не назвал.

Также Аршба сообщил, что комиссия по этике получила жалобы на домогательства Слуцкого и собирается рассмотреть их после 19 марта, когда депутаты «вернутся с региональной недели и согласуют свои графики». Пока что комиссия запросила у Слуцкого письменные объяснения.

А 8 марта перед Госдумой проходит серия одиночных пикетов с требованием расследования и отставки Слуцкого.