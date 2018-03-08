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08 марта 2018, 12:24
Великобритания Покушение Россия спецслужбы

Двойной агент в коме

Полиция и скорая у ресторана Zizzi, где обедал Сергей Скрипаль
Полиция и скорая у ресторана Zizzi, где обедал Сергей Скрипаль
фото: Sky News

Отравленные экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также сотрудник британской полиции, который первым пытался им помочь, находятся в реанимации в состоянии комы. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

Полиция Уилтшира, в свою очередь, сообщает, что пострадавшие все еще находятся в критическом состоянии. Правоохранительные органы рассматривает случившееся как покушение на убийство с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества.

Глава контртеррористического подразделения полиции Великобритании Марк Роули заявил, что также придерживается версии о том, что отравление Скрипаля и его дочери не было случайностью.

«Я могу подтвердить, что мы считаем, что два человека, которым стало плохо, не были случайными мишенями», — заявил Роули, чье ведомство ведет сейчас расследование происшествия.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта без сознания в британском городе Солсбери. По версии полиции, оба были отравлены неизвестным веществом, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полковник Сергей Скрипаль служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба, в 1999 году ушел в отставку. До 2003-го он работал в управделами МИД России, затем занялся бизнесом. В 2004 году Скрипаля арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой, в отношении него завели дело за госизмену (ст. 275 Уголовного кодекса). По версии следствия, полковник был завербован британцами еще в 1995 году. Скрипаль полностью признал свою вину и в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также он был лишен звания и госнаград.

9 июля 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал три указа о помиловании ранее осужденных по обвинению в государственной измене, в том числе Сергея Скрипаля. Фактически они были обменены на российских разведчиков, которые были тогда задержаны в Соединенных Штатах, в том числе Анну Чапман.

После освобождения Скрипаль переехал в Великобританию, где ему было предоставлено убежище и пожизненное содержание. Дом в Солсбери он приобрел в 2011 году, там он жил с супругой. Позднее та умерла, а их сын погиб в автокатастрофе в России.

Изначально, по информации прессы, считалось, что Скрипаль с дочерью были отравлены мощным синтетическим анальгетиком фентанилом. Однако позже стало известно, что госпитализированы были не только Скрипаль с дочерью, но, как минимум, еще две женщины и, как теперь выясняется, полицейский. О том, что Скрипаль был отравлен веществом нервно-паралитического действия стало известно в среду. По данным источников британской газеты The Guardian, на такое вещество указывают медицинские и химические данные, а также последствия для жертв отравления. Источники не сообщили, о каком именно веществе идет речь, отмечая, что наиболее известные отравляющие субстанции этого класса — газы VX и зарин.

Москва отрицает саму вероятность того, что к отравлению Скрипаля причастны какие-либо российские спецслужбы. Об этом говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и многочисленные парламентарии, в том числе Андрей Луговой, которого обвиняют в убийстве Александра Литвиненко — этот бывший сотрудник российских спецслужб погиб после того, как выпил чая с радиоактивным полонием на встрече с Луговым. Посольство России в Великобритании, комментируя предположения британских СМИ о возможном «российском следе» в этой истории, призвало не демонизировать Россию.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что если появятся доказательства, что Россия имеет отношение к отравлению Скрипаля и его дочери, Лондон даст «решительный ответ».

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