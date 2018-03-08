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08 марта 2018, 09:55
гендер рейтинги Россия экономика
Алексей Левинсон

Женщины и «женские» начала России

Русская красавица
Русская красавица
pixabay.com

Неравенство возможностей женщин и мужчин в последние годы почти не сокращается. В общемировом рейтинге гендерного неравенства за 2017 год, который выпускает Всемирный экономический форум, Россия находится примерно в середине, уступая большинству постсоветских стран. Как поясняет газета «Ведомости», Россия отстает в первую очередь потому, что в нашей стране мало женщин занимаются политикой.

Рейтинг гендерного неравенства включает в себя 144 страны. Он рассчитывается по 14 показателям, объединенным в четыре группы: разрыв в заработной плате и доступе к квалифицированной занятости; различия в доступности образования; различия в ожидаемой продолжительности здоровой жизни; уровень представительства в органах власти.

 
Доклад «Превращение обещаний в действие: гендерное равенство в повестке дня для устойчивого развития 2030 года». Нью-Йорк. Февраль 2018г.
UN Women/flickr.com

По словам опрошенных изданием экспертов, рейтинг в целом достаточно объективно отражает ситуацию с неравенством. В то же время социологические опросы, проводившиеся в России, свидетельствуют: россияне отводят первое место мужчинам не только в политике.

По информации, полученной в результате исследования «Левада-центра», 58% процентов женщин в России считают, что шансы на карьеру выше у мужчин, 37% полагают, что шансы «примерно равны». Среди мужчин же равными эти шансы считают 47%, а 46% мужчин все же признает, что возможностей больше у них. Однако не более 3% граждан обоих полов считают, будто женщинам продвинуться на работе легче. 

Если же коснуться представлений о распределении ролей в семье, то, как утверждается в исследовании, например, ВЦИОМ, женщина в России является главой семьи в 6% случаев, а признается таковой только 1% российских граждан. При этом, согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», основная нагрузка в работе по дому в российских семьях лежит на женщине: больше всего именно она готовит (так ответили 52% опрошенных), стирает (74%), гладит (76%), убирает (45%). Ряд домашних дел выполняют и муж, и жена, показал опрос — например, вместе покупают продукты (этот ответ дали 65% респондентов), вместе воспитывают детей (71%), оба моют посуду (50%). А чисто мужских обязанностей в российских семьях две: вынос мусора (так считают 47% опрошенных) и уход за автомобилем(81%). 

 
Уборка
pixabay.com

Поговорить с «Полит.ру» о представлениях российского общества относительно роли женщин согласился профессор Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра». По его оценке, в некоторых сферах женщинам удалось добиться роста уважения — однако кое-где это оказалось вызвано просто падением уважения к мужчинам.  

«Хочу обратить ваше внимание на то, что на рынке труда есть сфера, которая стала "женской" буквально у нас на глазах, в послеперестроечное время. Это журналистка.  И в журналистке женщины заняли нишу переднего края, нишу почти что фронтовой журналистки.

Началось это в чеченскую войну, когда поначалу женщинам удавалось проникнуть туда, куда не удавалось мужчинам. Это было так и вообще (если помните, тогда возникло движение "Солдатские матери"); это так и в журналистике. В общем, тогда нечто в нашей культуре женщину охраняло больше, чем мужчину. 

Сегодня эта защита не действует, и женщины-журналисты гибнут так же, как и мужчины. Но все же можно сказать, что состоялся своего рода выход женщин в журналистку, и это кажется мне очень важным. Я говорю прежде всего о тех журналистах, которых уважаю.

Что касается роли мужчины в семье, то я не могу согласиться с тем, что чаще всего именно мужчина признается главой семьи. У нас наблюдается кризис мужской роли, и кризис затяжной — он начался давно, еще в позднесоветские времена. И он преодолен в семьях только нынешнего среднего класса — там, где мужчина действительно зарабатывает достаточно для содержания всей семьи, и жена его может не работать (она может и работать, но не ради куска хлеба). 

Там у нас началось понемногу восстановление двухдетности и трехдетности. И только там есть реально представления о том, что "мужчина — это хозяин в доме". В массовых же слоях произошла деградация роли мужчины — и за этот счет возвышение роли женщины. Это было возвышением по факту, не потому, что женщины стали пользоваться большим почетом — а просто мужчины перестали им пользоваться.

 
Мама с сыном
pixabay.com

Кроме того, давно известна демографическая тенденция к формированию неполных семей. Причем тенденция эта столь сильна, что сейчас фактически уже стала восприниматься как вариант нормы — не только в нашей стране, но и у нас в частности. 

Вообще воспитание детей без отца — это типовой случай. В этой ситуации роль женщины не может быть малой — по сути, кроме нее ведь никого и нет. Так что говорить о преобладающем представлении о роли мужчин как глав семейства не приходится.

И вот о чем еще я хотел бы сказать. Мне кажется, наше общество не просто состоит из мужчин и женщин, как любое другое, но в нем наличествуют две культурных системы, которые можно назвать условно женской и условно мужской. Условно — потому что собственно физиологическое половое разделение и это разделение по культурным система — не одно и то же.

 
Турнир по стронгфиту среди женщин в Гончаровском парке
АГН "Москва"

Есть женщины, исповедующие "мужские" принципы; есть мужчины, исповедующие "женские" принципы. На этот счет проводились исследования, которые показали, что таких женщин и таких мужчин в обществе примерно одинаковая доля — по 20%. И речь тут не идет о трансгендерах, только о культурных устоях. 

Эти устои описываются довольно простым принципом, который противополагает право силы и силу права. Ясно, что "мужская" культура построена на праве силы. И не нужно много воображения, чтобы понять, какие институции нашего общества основаны на таком праве: если не говорить о мире криминала, то тогда они находятся в сфере законности и тех, кто эту законность блюдет.

 
Конкурсная программа II Международного форума женщин-полицейских в Москве
Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Что самое важное — очень многое в системе воспитания, в том числе школьного, сейчас становится опирающимся на этот принцип. И это большие перемены, потому что исходно наши детский сад и школа, где было полное доминирование женщины, были построены на "женских" началах, то есть началах  справедливости, сознания, что есть законы, есть нормы, есть правила, которым должны подчиняться все. 

То есть, повторюсь, это есть сила права; а право силы предусматривает, что подчиняться будут тому, у кого сила, а для него уже нет закона.

Так вот, наша письменная культура практически вся была основана на "женских" принципах. И в этом отношении наша культура близка к культуре общеевропейской, христианской. А в той мере, в которой в ней присутствует "мужской" компонент (а он стал проникать и в школьное образование, а не просто в жизнь школы, где он и так был как вид взаимоотношений внутри классных коллективов — они частую строились на принципах силовых, а сама школа назидала по-другому, теперь же происходит эрозия ее принципов), мы оборачиваемся если не в сторону Азии, то по крайней мере спиной к Европе. 

 
Военный парад на Красной площади
kremlin.ru

Я считаю, что нашей стране в этом смысле очень нужна та ветвь нашей культуры, которую можно назвать "женской". Потому что все надежды на построение правового общества, демократического общества связаны с именно таким пониманием межчеловеческих отношений. Это не означает, что женщина непременно должна быть президентом или занимать еще какие-то ключевые должности, но сами эти начала, как мне кажется, должны быть утверждаемы в нашей культуре», — сказал Алексей Левинсон.

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