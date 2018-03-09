Лидер КНДР Ким Чен Ын через южнокорейскую делегацию предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу в ближайшее время. А Трамп предложение принял. Об этом публично заявил советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чон Ый Ен, который возглавлял южнокорейскую делегацию, посетившую КНДР в начале марта, а теперь встретился с Трампом.

По словам Чон Ый Ена, он детально рассказал Трампу о своей поездке и передал слова северокорейских лидеров о приверженности Пхеньяна денуклеаризации. «Ким пообещал, что Северная Корея откажется от каких-либо дальнейших ракетных или ядерных испытаний», — заявил Ен. Более того, северокорейский лидер признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи могут продолжаться.

При этом Ен заверил журналистов, что давление на КНДР продолжится до тех пор, пока слова Пхеньяна не будут подтверждены делом.

Говоря о возможной встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа, Ен рассказал, что северокорейский лидер желает как можно скорее встретиться с Трампом, а американский президент сказал, что готов провести встречу уже до мая этого года.

Сразу после выступления Ена Белый дом опубликовал официальное сообщение, в котором говорится, что Трамп «примет приглашение Ким Чен Ына», а место и время встречи будут установлены позднее. «Мы ждем с нетерпением денуклеаризации Северной Кореи. Пока что санкции и максимальное давление должны сохраняться», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Вскоре после этого выступил и сам Дональд Трамп. В своеме твиттере он написал, что Ким Чен Ын говорил именно о денуклеаризации, то есть об отказе от ядерного оружия, а не просто заморозке северокорейской ядерной программы.

Также Ким Чен Ын готов отказаться от ракетных испытаний на время переговоров с Вашингтоном. «Мы достигли большого прогресса, но санкции должны сохраняться, пока мы не достигнем соглашения», — написал Трамп и подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном уже планируется.

Анонимный собеседник Reuters в Белом доме заверил, что Вашингтон устроит только необратимая денуклеаризация Северной Кореи. «Ким Чен Ын — единственный человек, который может принимать решения в их авторитарной или даже тоталитарной системе, поэтому имеет смысл принять приглашение и встретиться с таким человеком, вместо того, чтобы повторять одно и то же», — сказал собеседник Reuters.

Пока что президент Соединенных Штатов никогда лично не встречался с лидером Северной Кореи.

Интересно, что объявление о встрече было сделано через день после того, как Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР. Новые ограничения были введены из-за использования боевого отравляющего вещества для убийства Ким Чен Нама — брата Ким Чен Ына. Американские власти установили, что Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года с помощью отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия. Впрочем, в Пхеньяне утверждали, что готовы к заморозке своей ядерной программы и проведению прямых переговоров с США и до введения нового пакета санкций.