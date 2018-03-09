Круги на воде

В ответ на заявление российского президента Владимира Путина о новейших разработках в области оружия, сделанное в ходе оглашения послания Федеральному собранию, в Пентагоне сообщили, что американский народ может спать спокойно, ибо о новых российских вооружениях ведомство давно знает.

С таким же успокоительным заявлением на слушаниях по оборонному бюджету на 2019 год выступил и глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен. Он отметил, что американские стратегически силы готовы ответить на удар любой мощности.

«Они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — добавил Хайтен.

После объявления Путина о создании баллистической ракеты «Сармат» с неограниченным радиусом действия, крылатой ракеты с ядерным двигателем, беспилотной субмарины с ядерным оружием, гиперзвуковых противокорабельных ракет «Кинжал» и лазерного оружия, в США обвинили Россию в несоблюдении договора о сокращении и ограничении стратегических вооружений.

Минобороны США немедленно потребовало у правительства дополнительные ассигнования на модернизацию уже существующего оружия. Впрочем, еще до оглашения послания Путина его американский коллега ДональдТрамп запросил у конгресса 24 млрд долларов на обновление стратегической авиации, подводных ракетоносцев и баллистических ракет.

Заметную озабоченность и призывы к выделению новых средств на «европейскую инициативу сдерживания» вызвало выступление российского президента и в НАТО. Как пишет Defense One, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти выступил в Конгрессе США и пригрозил сенаторам, что США может лишиться военного превосходства над Россией в Европе к 2026 году.

«Учитывая их модернизацию, темпы, которыми она идет... мы должны поддерживать предложенную модернизацию наших сил, чтобы мы могли сохранить превосходство в тех областях, в которых мы доминируем сегодня», — сказал Скапаротти.

Отметим, что для поддержания военного доминирования европейское командование НАТО в феврале уже запросило 6,5 млрд долларов, что на два миллиарда больше, чем было запланировано в 2018 финансовом году.

На недостаток средств ранее жаловался ForeignPolicy.com и глава управления перспективных оборонных исследований Пентагона (DARPA) Стивен Уолкер. Он заявлял, что в недавно принятом оборонном бюджете действительно крупные суммы направлены на увеличение количества летных испытаний и создание рабочих прототипов. По мнению главы DARPA, инвестиции в работы в области гиперзвуковых ракет следует увеличить.

Тем не менее, не все американские высокопоставленные чиновники настроены соревноваться с Россией в разработках новых вооружений и выделять для этого все новые и новые средства. Сенаторы от Демократической партии Эдвард Марки, Джефф Меркли, Диана Файнстен и независимый сенатор Берни Сандерс письменно обратились к госсекретарю США Рексу Тилерсону с просьбой начать новые американо-российские переговоры о расширении контроля за вооружениями.

«Стратегический диалог между США и Россией стал более актуальным после публичного послания президента Владимира Путина 1 марта, во время которого он сообщил о нескольких новых видах ядерного оружия, которые разрабатывает Россия», — говорится в опубликованном на сайте сенатора Меркли письме.

Авторы послания отметили, что представленное Путным оружие не ограничивается Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Сенаторы признали, что имеются «существенные разногласия с Россией», но подчеркнули, что именно из-за них сотрудничать необходимо, чтобы уменьшить вероятность конфликта.

Они предложили расширить договор СНВ-III, включив в него перечисленное российским президентом оружие.

«Расширение СНВ-III, решение проблемы нарушения Россией ДРСМД, и усиление прозрачности по отношению к нестратегическим вооружениям поможет приглушить голоса о том, что США не придерживаются договора о нераспространении ядерного оружия», — сказано в послании сенаторов.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Эфиопии на вопрос о договоре СНВ-III заявил РИА Новости, что все механизмы взаимодействия «заложены в самом договоре, и они используются в контексте деятельности той комиссии, которая создана в его рамках».

«Разумеется, такой диалог должен развиваться на основе взаимного уважения, баланса интересов и не должен обставляться никакими предварительными условиями», — сказал глава дипломатического ведомства.