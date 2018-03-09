Инновационный энергоблок №1 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС успешно включен в единую энергосистему России

9 марта 2018 года в 9:19 мск на инновационном энергоблоке №1 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) произведена важнейшая операция - генератор синхронизирован с сетью и энергоблок начал выдавать первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему страны. Об этом сообщило управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.



«Новый, сверхмощный ленинградский энергоблок начал выработку первой электроэнергии и перешел из разряда строящихся в разряд действующих. Поздравляю коллектив Ленинградской атомной станции, а также проектировщиков, строителей, монтажников и наладчиков с рождением нового атомного гиганта!», - заявил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.



Как пояснил главный инженер строящейся Ленинградской АЭС Александр Беляев, для включения генератора в сеть тепловая мощность реактора ВВЭР-1200 была поднята до уровня 35% от номинальной, а быстроходная турбина К-1200-6,8/50 успешно выведена на частоту вращения 3000 оборотов в минуту. Новый энергоблок Ленинградской АЭС включился в энергосистему на минимальном уровне электрической мощности 240 МВт и должен проработать в таком режиме в течение предусмотренных программой 4-х часов. В течение этого времени он выработает порядка 1 млн кВтч электроэнергии.



«Сегодня мы в очередной раз проверили надежность и безопасность функционирования технологических систем пускового энергоблока. Операция признана успешной. Замечаний к работе оборудования нет. Выдав в сеть первые киловатты, мы завершили этап энергетического пуска, и готовы приступить к следующему этапу – опытно-промышленной эксплуатации», - прокомментировал итоги операции директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.



Энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 – второй по счету энергоблок подобного типа в мире, пуск 1-го состоялся в 2016 г. на Нововоронежской АЭС. Пусковые операции на энергоблоке №1 ЛАЭС-2 начались 8 декабря 2017 г., когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом (этап «Физический пуск»). 6 февраля 2018 года реакторная установка энергоблока №1 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, дав старт проведению целого ряда испытаний. 15 февраля 2018 программа физического пуска энергоблока №1 ВВЭР-1200 была выполнена в полном объеме.



Инновационные, самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, разработаны АО «АТОМПРОЕКТ», ведущим предприятием Госкорпорации «Росатом», осуществляющем комплексное проектирование объектов атомной отрасли, научные исследования и разработку ядерных энерготехнологий нового поколения. Спроектированные «АТОМПРОЕКТОМ» энергоблоки относятся к новейшему поколению «3+». В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям.



Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – это их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.



Помимо уникальных систем безопасности новые, вступающие в строй энергоблоки ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС имеют по сравнению с действующими энергоблоками с реакторами большой мощности канальными (РБМК) и ряд других преимуществ: они на 20% процентов мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет (что на 10 лет больше проектного срока службы самой атомной станции).



Сегодня Ленинградская АЭС, 1-й энергоблок которой был введен в эксплуатацию 45 лет назад, продолжает работать надежно и безопасно - за все годы эксплуатации на станции не было ни одного серьезного инцидента. Станция остается крупнейшим производителем электроэнергии на российском Северо-Западе. Её доля составляет 27% суммарной выработки. При этом ЛАЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые год от года наращивают промышленный и экономический потенциал. В 2017 году доля Ленинградской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составила 44,8%; доля в реальном объеме поставок потребителям – 53,88%.



По предварительным оценкам, после ввода энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд. рублей (в годовом исчислении).



Производство и поставку ключевого оборудования реакторного отделения блока №1 поколения «3+» осуществляли предприятия Машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш». В частности, предприятиями холдинга были произведены главные циркуляционные насосы, полный комплект парогенераторов, устройство локализации расплава активной зоны, система аварийного охлаждения зоны реактора, шлюз транспортный, автоматизированная система контроля радиационной обстановки, подсистемы АСУТП и другие виды оборудования.



Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. На этапе «энергетический пуск» находится первый блок замещающих мощностей с реактором ВВЭР-1200. Также продолжается сооружение второго энергоблока типа ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генподрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».