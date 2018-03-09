Президент США Дональд Трамп ввел повышенные тарифы на ввоз стали и алюминия в страну, временные льготы предусмотрены только для Мексики и Канады, с ними Вашингтон отдельно договаривается о пересмотре условий соглашения о «Североамериканской зоне свободной торговли» (NAFTA).

Президент заявил, что вводит 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные на ввоз алюминия. Новые таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней.

«Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», — сказал Трамп. Прямая трансляция церемонии подписания документа, на которой присутствовали рабочие различных металлургических компаний, велась в YouTube.

Также Трамп назвал сталелитейную и алюминиевую промышленность «жизненно важной для национальной безопасности». По его мнению, американская промышленность «была опустошена» агрессивными способами ведения внешней торговли, которые практикуют другие страны.

В своей речи президент сослался на твит основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Тот, напомним, написал, что ввоз американских автомобилей в Китай облагается 25-процентной пошлиной, а ввоз китайских в США — 2,5-процентной. «Это написал Илон, но это знают все, — сказал Трамп, — [бывшие президенты] знали это годами, они ничего с этим не делали. Это должно измениться».

При этом Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются открытым к изменениям тарифов и даже готовы отменить их для отдельных государств. В частности, Трамп пообещал освобождение от тарифов для стран, которые «справедливо относятся к нам в вопросах торговле». При этом он пообещал учитывать отношения между странами, в том числе военные.

Отдельно Трамп упомянул Канаду и Мексику, для этих стран предусмотрена 30-дневная отсрочка для введения новых пошлин. Президент заявил, что если Вашингтону, Оттаве и Мехико не удастся договориться о новых условиях продления договора NAFTA, США просто выйдут из соглашения.

Министр торговли США Уилбур Росс объяснил, что Трамп поднял пошлины для всего мира, так как целью была борьба с «перевалкой грузов через третьи страны», которой занимается Китай. Пекин замещает спрос на товары в третьих странах, а затем организует их поставку в США, объяснил Росс.

Между тем нельзя сказать, что решение Трампа в США все поддерживают. Так, спикер палаты представителей США Пол Райан, также представитель Республиканской партии, считает, что лучше было бы организовать «хирургические» действия против Китая. «Я не фанат широких тарифов, потому что я считаю, что мы встретимся с большим количеством непредвиденных последствий», — заявил конгрессмен.

Также против ввода пошлин на сталь и алюминий выступил советник Трампа по экономике Гэри Кон. Когда президент все-таки анонсировал подписание указа, он подал в отставку.

Один из аргументов против пошлин состоит в том, что помощь сталелитейной промышленности на самом деле не даст значимого положительного эффекта, а этой отрасли работают всего 140 тысяч человек, а вот в производствах, которые закупают сталь, около 6,5 млн человек. Когда американское правительство в прошлый раз пыталось помочь сталелитейщикам, при Джодже Буше-младшем, промышленность фактически не справилась со спросом и цены на сталь на американском рынке пошли вверх.

Пострадает от пошлин не только Китай, одним из главных поставщиков стали в США является Европейский Союз. Пока в Брюсселе не придумали ничего лучше, как пригрозить пошлинами на импорт виски, арахисового масла, джинсов, мотоциклов и некоторых других товаров.