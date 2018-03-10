Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по ВС прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он заверил, что страна готова к любым угрозам, в том числе может ответить и на нападение России, причем с последствиями для нее.

Запись выступления публикует официальный сайт комитета по вооруженным силам палаты представителей.

«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а те способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — сказал Хайтен в видеоролике.

Напомним, что на прошлой неделе, выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин сделал упор на теме нового ядерного оружия, которым обладает Россия. Это и ракеты, которые умеют обходить ПРО и ПВО, и беспилотная подводная лодка с атомной энергоустановкой.

«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», — сказал тогда президент.

Слова российского главнокомандующего, естественно, вызвали широкий резонанс в России и за ее пределами. Эксперты полагают, что выступления Хайтена могут быть попыткой успокоить общественность.

«Эксперты мирового сообщества сходятся в общем мнении на том, что противодействия сегодняшним вооружениям, которые показал Путин в своем обращении к парламенту, на сегодня нет. Этим и озабочена американская сторона. И для того, чтобы каким-то образом размыть свои негативные ощущения и успокоить народ Америки, они начинают высказывать такие предположения», — сказал RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Комментируя заявление Хайтена, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин сказал RT, что такое просто невозможно.

«Американским специалистам надо периодически смотреть на карту. Они, наверное, путают континенты, на которых находятся Америка и Россия. У нас не та страна, которая подвержена серьезному влиянию со стороны подводных лодок. Мы все же огромная территория, которую единовременным ударом с подлодок уничтожить невозможно», — сообщил изданию депутат.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что заявления США правдивы лишь наполовину, поскольку подобные подлодки, например, «Трайдент 2», у Штатов действительно есть.

«Но дело в том, что Россия развернула в космосе новую группировку спутников, входящих в систему предупреждения ракетных запусков. Так что любой пуск с земли или из-под воды будет сразу замечен, будет определена траектория полета и рассчитан возможный ущерб от попадания. В ответ на агрессию развернут комплексы ПВО и ПРО, которые произведут ответный залп. В результате он задержит вражескую ракету», – подчеркнул он в интервью изданию «Политэксперт».

По поводу обмена любезностями между Россией и США написал колонку в Time Михаил Горбачев. В ней он напоминает о подписании соглашения с Рейганом о сокращении ядерных потенциалов и призывает остановить новую гонку вооружений.

«Сегодня эти достижения находятся под угрозой. Военное планирование все больше и больше напоминает подготовку к реальной войне на фоне непрерывной милитаризации политики, мышления и риторики», — пишет он.