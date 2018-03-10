Россия отозвала свою заявку на вступление в Европейскую организации по ядерным исследованиям (CERN/ЦЕРН). Об этом сообщило швейцарское издание Arcinfo. Журналисты сослались на письмо, которое оказалось в их распоряжении, направленное в ЦЕРН главой Министерства образования и науки РФ Ольги Васильевой. Причем издание уточнило, что оно было отправлено «несколько месяцев назад».

Представители ЦЕРНа подтвердили факт получения такого письма от российской стороны в конце прошлого года, однако там подчеркнули, что сотрудничество между организацией и страной не завершится.

«Никогда раньше сотрудничество между Россией и ЦЕРН не было настолько крепким», — сказал представитель организации Анри Марсолье испанской версии Deutsche Welle. Он также рассказал, что в будущем Россия, если решение властей страны изменится, сможет возобновить свою заявку на членство в ЦЕРН.

Российские СМИ сообщают, что в пресс-службе Минобрнауки РФ пока никак не комментируют ситуацию с отзывом заявки. Однако слова представителей швейцарской стороны внушают определенный оптимизм.

«ЦЕРН давно и успешно сотрудничает с Россией по широкому кругу вопросов и имеет хорошие отношения с ней на всех уровнях. Тот факт, что Россия решила не добиваться ассоциированного членства, не меняет тесное сотрудничество, которое у нас есть. В последнее время это сотрудничество стало еще более тесным. Страна не обязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты», — сообщила изданию N+1 представитель пресс-службы организации Софи Тезаури.

Компании из России также сделали заявления касательно отзыва заявки. Так, госкорпорация «Росатом» сообщила, что продолжит сотрудничество с Европейской организацией ядерных исследований, с которой ранее работала.

«Предприятие поставляло оборудование и будет по мере необходимости поставлять в ЦЕРН оборудование при соответствующем заказе», — говорится в сообщении «Росатома», которое публикует ТАСС. В заявлении также сказано, что совместные научные проекты госкорпорации и ЦЕРНа будут продолжены.

Напомним, что приглашение вступить в организацию Россия получила в 2012 году. Однако фактически подала заявку на получение статуса ассоциированного члена ЦЕРНа лишь в декабре 2014 года после нескольких лет подготовки, уточняет «Медуза». Этот статус обязал бы страну платить взносы в бюджет организации — около 7,5 млн швейцарских франков в год. За это РФ получила бы право голоса в Совете ЦЕРН. Кроме того, россияне смогли бы становится штатными сотрудниками организации.

Сейчас в ЦЕРН состоят 20 государств, в числе которых Германия, Франция, Великобритания, Италия, Голландия, Бельгия, Финляндия, Болгария. Статус ассоциированных членов имеют, например, Сербия, Украина и Турция. У России же остается возможность быть государством-наблюдателем. По такому же пути, кстати, пошли Индия, Япония и США.

«ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Соглашение об образовании этой организации было подписано в 1953 году. На постоянной основе сегодня в Европейской организации по ядерным исследованиям работают около 2,5 тыс. человек, еще около 8 тыс. физиков и инженеров из 85 стран участвуют в международных экспериментах ЦЕРН и работают там временно», — напоминает РБК.