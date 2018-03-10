Египетская газета «Ахбар аль-Йоум» опубликовала новые вводные по возобновлению авиасообщения между Москвой и Каиром. Это может случиться уже весной, но чуть быстрее, чем сообщалось ранее.

«Как стало известно газете, российские власти дадут компании EgyptAir окончательное разрешение на полеты в российские аэропорты в течение ближайшей недели. Это позволит египетской компании начать бронирование и продажу авиабилетов для желающих совершить путешествие в Москву и обратно», — пишет издание.

По данным издания, авиакомпания из Египта получила почти все необходимые документы для совершения рейсов, а первые из них запланированы на конец этого месяца.

При этом на прошлой неделе российские СМИ сообщали, что возобновление рейсов между Россией и Египтом может начаться лишь в середине апреля 2018 года.

«Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва-Каир национальными перевозчиками EgyptAir и "Аэрофлот" в период с 10 по 15 апреля», — писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в авиационной администрации Египта.

Необходимо отметить, что это уже не первый раз, когда стороны переносят дату возобновления полетов по маршруту Каир—Москва, правда, ранее процесс лишь отодвигался по времени. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что перелеты откроются в начале февраля 2018 года. Затем египетские СМИ со ссылкой на главу EgyptAir Сафуата Муслима писали о возобновлении авиасообщения до конца апреля.

Не дожидаясь старта авиаперелетов между Россией и Египтом некоторые российские туроператоры стали продавать пакеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В частности, как писал портал Profi.Travel, такие туры продавал TEZ Tour, и планировал начать продажу Anex Tour. ПО мнению экспертов рынка, крупные игроки запустили такие предложения, чтобы «прощупать почву».

«Причин открытия продаж туров может быть несколько. Во-первых, еще с 2015 года у некоторых операторов есть замороженные депозиты в отелях Египта. Кто-то их перепродал другим рынкам – немецким, белорусским, а кто-то не перепродал и сейчас попытается реализовать. Вторая причина – необходимо возобновить контакты с египетскими отельерами и партнерами, поскольку открытие курортов Египта все-таки не исключено. Ну, и третья причина – возможно, при открытии Египта будут какие-то ограничения: например, будут назначать авиакомпании и число рейсов. Тогда не всем операторам будет выгодно продавать комплексные туры», — сказал порталу «Новый День» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Уточним, что Египет — одна из стран-участниц чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в городах России. Национальная команда сыграет матчи отборочного этапа в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Волгограде. Египет стал одним из лидеров среди стран-участниц по числу бронирований в этих городах, так что в России ждут большое количество туристов из арабского государства, и авиасообщение, в том числе регулярное, должно быть отлажено к началу мундиаля.

«Пулково может принять 50 чартеров из Египта во время чемпионата мира по футболу–2018», — ранее сообщал коммерческий директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин изданию «Фонтанка».

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Египтом в начале этого года. Документ был выпущен 4 января. Фактически он внес изменения в предыдущий указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. Позднее стало известно, что авиакатастрофа произошла из-за действий террористов, которые сумели пронести на борт взрывное устройство, обойдя службы безопасности аэропорта в Египте.