Покушение на развитие

Американский телеканал NBC закончил выпускать в эфир части большого интервью, которое взяла у президента РФ журналистка Меган Келли. Она встречалась с российским лидером в тот же день, когда он выступал с посланием к Федеральному собранию, и вынуждена была менять вопросы буквально на ходу.

Из последнего выпуска, расшифровка которого опубликована пресс-службой Кремля, россияне узнали, что глава государства уже почти 20 лет думает о преемнике и часто поражается услышанному от своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Лейтмотивом интервью, разумеется, были предстоящие президентские выборы – но не обошлось без столь же традиционных вопросов о проблемах в российско-американских отношениях. В прошлой части Владимир Путин рассказывал о своем отношению к коллеге Дональду Трампу, высоко оценив его способность договариваться и искать компромиссы. На сей раз речь зашла о наболевшем – о санкциях.

Российский лидер изложил свою точку зрения на антироссийские ограничительные меры, введенные Вашингтоном вслед за обвинениями в якобы имевшее место «мифическое» вмешательство РФ в выборы президента США. «Санкции связаны совсем с другим», – объяснил журналистке Путин. По его словам, с их помощью Белый дом преследует стратегическую цель – не допустить развития России, затормозить его. Причем эта политика время от времени идет в ход на протяжении уже нескольких десятков лет, напомнил российский лидер.

«Люди хотят с нами работать, а им не дают. Их сдерживают, чтобы Россию сдержать», – прокомментировал Путин прибытие американской делегации на экономический форум в Санкт-Петербург, где она оказалась самой многочисленной. В итоге США наносят удар по собственному бизнесу, резюмировал президент РФ. «Получилось что-нибудь? Нет, не получилось, сдержать Россию не удалось и не удастся никогда», — добавил Путин, назвав санкционные меры Вашингтона «покушением».

Отдельной темой интервью стали пересказанные Меган Келли слухи о том, что президент РФ связан общими бизнес-интересами с упоминавшимся в знаменитом «панамском досье» виолончелистом Сергеем Ролдугиным и дружбой с Евгением Пригожиным, которого США обвинили во вмешательстве в свои президентские выборы.

Путин опроверг оба предположения, назвав Ролдугина «ненормальным человеком», который, подобно многим людям искусства, «немножко с приветом», и поэтому тратит заработанные законным способом деньги на покупку и ввоз в Россию дорогостоящих музыкальных инструментов. Президент РФ поведал американской журналистке, что в нашей стране деятели искусства «так или иначе бизнесом занимаются», поэтому нет ничего удивительного во внушительных доходах Ролдугина – хотя они и не достигают «сотен миллионов», владение которыми ему приписывают СМИ.

Про Пригожина Путин сказал, что действительно знаком с ним, но слухи об их тесной дружбе, как говорится, сильно преувеличены. «Он не числится в моих друзьях», – заверил российский лидер, уточнив, что предприниматель занимается «то ресторанным бизнесом, то еще чем-то», а также может иметь «интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии» и отношение к отправке туда российских наемников.

«Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему — это все его личная инициатива», — подчеркнул глава государства, довольно резко отреагировав на процитированные Келли слухи о том, что Пригожин якобы выполняет для Путина «всю грязную работу» в Соединенных Штатах. Президент РФ заявил, что все делает открыто, грязной работой не занимается, а подобные беспочвенные предположения возникают у тех, кто судит по себе.

Отметим, что NBC не выдал в эфир последнюю реплику политика по этой теме: он заявил, что США «можно все», а остальным – ничего.

Почти так же категоричен Владимир Путин был в ответе на вопрос о том, присмотрел ли он себе за годы пребывания у власти какого-нибудь преемника. Российский лидер напомнил, что президента РФ выбирает население страны. О вероятном преемнике глава государства, по его собственному признанию, задумывается еще с 2000 года – однако, как он сам выразился, «думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом».