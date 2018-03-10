В ближайшие пять лет Соединенные Штаты Америки обгонят Россию по добыче нефти и станут крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. Такой прогноз содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). По его оценке, к 2023 году добыча нефти в мире вырастет на 6,4 миллиона баррелей день, то есть до уровня 107 миллионов баррелей в день.

При этом аналитики МЭА полагают, что США обеспечит почти 60% от этого прироста, что сделает их мировым лидером нефтедобычи. И, нарастив добычу, США начнут наращивать и экспорт нефти. Эксперты МЭА оценили этот рост так: в ближайшие пять лет экспорт нефти из США увеличится более чем вдвое – до 4,9 миллиона баррелей в день.

В то же время, по расчетам аналитиков МЭА, к 2023 году мировой спрос на нефть возрастет на 6,9 миллиона баррелей в день (то есть до уровня до 104,7 миллиона баррелей в день, что меньше прогноза по росту добычи).

Техас. США. Добыча нефти / flickr.com

О том, что ждет мировой рынок нефти в целом и Россию в частности при такой перспективе, согласился поговорить с «Полит.ру» Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. По его оценке, прогноз МЭА достаточно реалистичен, а последствия для мирового рынка нефти у описанного аналитиками явления могут быть двоякими.

В то же время, отметил он, для России при этом по крайней мере в ближайшие 8-10 лет негативных последствий не ожидается, поскольку она является и останется конкурентоспособной на этом рынке.

Алексей Белогорьев

«Этот прогноз по росту добычи нефти в США вполне адекватен, по крайней мере отражает сегодняшние оценки. Действительно, США опережает Россию по объемам добычи нефти – как и Саудовская Аравия. Есть дискуссия насчет устойчивости этой тенденции, но то, что в ближайшие пять-шесть лет будет наблюдаться продолжающий резкий рост добычи, вполне вероятно. Это еще не факт, но наиболее ожидаемая тенденция.

Что касается влияния на рынок, то оно может быть двояким. Первое, что может произойти: США вместе с Саудовской Аравией и Россией как три наиболее крупных нефтедобывающих страны с самыми низкими операционными издержками будут вытеснять других производителей с менее рентабельной добычей. Но непосредственно России и ее позиции как экспортера нефти в мире в этом контексте, я бы сказал, США не угрожает.

Россия конкурентоспособна по операционным издержкам на тонну добываемой нефти с учетом больших расходов на транспортировку добытой нефти для США – и она будет оставаться конкурентоспособной по крайней мере в 2020-е годы. Угроза тут существует для других производителей – например, для канадских нефтяных компаний, для компаний, добывающих нефть на глубоководных месторождениях Бразилии и вообще для добывающих на глубоководных шельфовых месторождениях, как и для целого ряда компаний, разрабатывающих проекты с менее высокой рентабельностью.

Второе влияние на рынок – это давление на цены, давление в сторону, скорее, не снижения их, а их неповышения. Здесь, опять-таки, США являются одним из важнейших игроков, но все же не единственным. И общие ожидания тут таковы: баланс спроса и предложения в ближайшие 8-10 лет будет сходиться довольно сложно.

Сложно он будет сходиться– с точки зрения того, что потенциальное предложение нефти будет выше, чем спрос на эту нефть. Это не значит, что это предложение будет именно реализовано непосредственно в добыче, но потенциально это предложение (а это – те планы, которые нефтедобывающие компании строят на будущее и имеют уже сегодня) превышает возможный спрос.

Это, опять же, будет приводить к тому, что наименее рентабельные проекты будут выбывать – они просто не будут реализованы. Но, с другой стороны, некоторое влияние на цены (условно говоря, на их удерживание в коридоре до 80 долларов за баррель) это будет оказывать.

То, что рост добычи в США не повлияет на спрос на российскую экспортную нефть, это совершенно точно. По крайней мере, на основе сегодняшних оценок у нас не предвидится каких-либо проблем с экспортными нишами.

Шельфовая добыча нефти / flickr.com

Вообще сам вопрос экспортных ниш, который очень актуален для нашего экспорта газа и отчасти – для экспорта угля, именно для сырой нефти пока не стоит. Потому что рынок этот немного по-другому устроен: то, что это именно российская нефть, для трейдеров, которые ее закупают, имеет не столь уж большое значение – важна именно цена этой нефти, ее себестоимость, отчасти – логистика поставок, их привязанность к потребности конкретных НПЗ (главным образом – европейских НПЗ, наш экспорт преимущественно ориентирован на Европу). И здесь российская нефть будет оставаться конкурентоспособной, так что объемы экспорта сырой нефти можно будет наращивать без каких-то серьезных осложнений.

А вот что касается цены, то я бы не сказал, что речь идет именно о стабилизации цен – цены на нефть не бывают стабильными. И никто сейчас не возьмется предсказывать их точно, но в целом крайне маловероятно, чтобы цены вышли на тот же уровень, который был в 2011-2014 годах. Ну, в силу того, что фундаментальная ситуация, баланс спроса и предложения изменилась не в пользу производителей нефти.

80 долларов за баррель как среднегодовая цена, о которой я говорил, выглядит пока именно потолком, верхним пределом, на который можно выйти в ближайшие 8-10 лет. И, подчеркну, тут речь идет именно о среднегодовых значениях. А средний уровень цен в ближайшие годы, скорее всего, будет ниже» – объяснил Алексей Белогорьев.