Строительство станции «Амба Арадам – Иппонио» на линии C римского метрополитена вновь столкнулось с трудностями. Характер этих трудностей ожидаемый: метростроевцы вновь наткнулись на археологический памятник. Хотя владелец дома не установлен, находка уже получил в прессе название «Дом центуриона» (La casa del centurione), так как она расположена рядом с обнаруженными ранее казармами преторианской гвардии.

Об открытии древнеримских казарм на станции «Амба Арадам – Иппонио» было официально объявлено в мае 2016 года. Они расположены под улицей Via Ipponio между термами Каракаллы и Базиликой Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Общая площадь строений составляет более 1750 квадратных метров. Построены они были во время правления Адриана (117–138 гг. н. э.). Это удалось определить по клеймам на кирпичах, соответствующим 123 – 126 годам. Казармы состояли из 39 помещений размером 4 на 4 метра, которые выходили в центральный холл. Некоторые комнаты были украшены мозаикой и фресками.

Остатки преторианских казарм

Мозаичные полы в казармах. Фото: Alessandra Tarantino/AP

Казармы простояли чуть больше века, но были разрушены при строительстве стены Аврелиана (271–275 гг. н. э.). Тогда сносились все строения, примыкавшие к наружной стороне стен, так как они могли использоваться в качестве укрытия осаждавшими город врагами. К счастью для археологов, бараки сносили спустя рукава, поэтому руины стен высотой до полутора сохранились до наших дней. В более позднее время на этой территории делались захоронения. Археологи нашли 13 скелетов и несколько артефактов, включая бронзовую монету и браслет.

Рядом с бараками найдено множество обломков военных сооружений. Так, под Базиликой Иоанна Крестителя расположен лагерь Castra Nova Equitum Singularium, построенный во времена правления Септимия Севера (примерно в 200 году н.э.). В нескольких кварталах на северо-восток под улицей Via Tasso расположен лагерь Castra Priora Equitum Singularium, созданный во времена Траяна (примерно в 100 году н.э.). А к западу от базилики Санто-Стефано-Ротондо расположен лагерь Castra Peregrina, построенный при императоре Августе (I век н. э.).

Строители и археологи после находки казарм на Via Ipponio были поставлены перед трудной задачей. Уже в 2016 году было ясно, что археологическая зона занимает всю южную часть станции «Амба Арадам – Иппонио», и ожидалось, что при работах в северной части находки продолжатся. Обширные руины невозможно было разобрать и перенести в другое, более подходящее место. Поэтому возникла необходимость встроить памятники в интерьер станции, что только откладывало срок ее завершения, но и требовало значительных расходов. Тем не менее, суперинтендант археологической территории Рима Франческо Просперетти сказал на пресс-конференции, что «Амба Арадам – Иппонио» станет первой полностью «археологической станцией» римского метрополитена. Открыть ее надеются в 2022 году.

Нынешняя находка стала первым обнаруженным в Риме домом военного командира. Руины дома находятся в 12 метрах от поверхности земли. Дом довольно обширный, площадью около 300 квадратных метров. В нем насчитывается не менее четырнадцати комнат. По особому коридору и лестнице хозяин дома мог пройти прямо в казармы, где жили его подчиненные.

Дом командира, как и казармы, был разрушен примерно в 271 году при строительстве Аврелиановых стен, при сносе от стен сохранились остатки высотой 1,2 – 1,5 метра. Дом был построен по типичной для античного Рима схеме, в нем имелся квадратный внутренний дворик (атриум), в центре которого располагался бассейн для дождевой воды. В атриум выходили двери остальных помещений, находящихся по периметру. Комнаты дома богато украшены черно-белыми мозаиками, изображавшими растительные орнаменты, животных, а также сцену борьбы сатира с купидоном. Также имелись мраморная облицовка разных оттенков и настенные фрески.

Напольные мозаики

В одной из комнат, где вероятно располагалась ванная, под полом имелась система отопления – так называемый гипокауст. Он состоял из системы каналов под полом комнаты, по которым подавался нагретый воздух от стоявшей отдельно печи. Обычно гипокауст сооружали в крупных общественных зданиях, например, в термах. Наличие его в частном доме, даже только в одном помещении, говорит о состоятельности владельца.

Мраморный пол и остатки стен

С другой стороны от казарм археологи тоже обнаружили строение, которое было чем-то вроде хозблока или склада. Среди вещей, найденных при раскопках, есть золотые кольца, рукоять кинжала из слоновой кости, амулеты и буллы.

Археологи говорят, что найденные мозаики разрушатся, если их оставить на месте во время строительства станции под ними. Поэтому их придется аккуратно демонтировать, а после завершения строительных работ вернуть на прежнее место.