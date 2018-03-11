В 2017 году в России было выдано больше 8 млн микрокредитов. Это больше показателя предыдущего года на 62,4%. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на данные Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«В структуре совокупного портфеля микрозаймов потребительские займы занимают около 58%, так называемые «займы до зарплаты» — 22%. Средний размер займа физических лиц в 2017 году составлял 9,5 тыс. рублей. Чаще всего люди берут такие займы на покупку нового телефона, бытовой техники или иные предметы не первой необходимости», — цитирует агентство заместителя начальника управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ Банка России по ЦФО Эдуарда Сафаряна.

Эксперты отмечают, что рост числа выданных кредитов — логичное следствие упрощения условий предоставления микрозаймов. В 2017 году россиянам, обращавшимся в специализированные организации, отказывали в 42,6% случаев, годом ранее показатель был выше на 13,1%. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Издание также отмечает, что рост обращений в микрокредитные и микрофинансовые организации провоцируют и отказы в банках.

«Как показывает статистика, у 40% клиентов МФО плохая кредитная история. Из-за низкого дохода или отсутствия постоянного места работы заемщики обращаются сразу в МФО», — сказал «Известиям» главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

При этом, по оценкам эксперта, если рынок микрокредитования сохранит нынешние темпы, то в 2018 году объем рынка микрозаймов достигнет 278 млрд рублей, что станет абсолютным рекордом. Уже сейчас, пишет Finanz, россияне отдают 2 трлн рублей ежегодно только в оплату процентов за пользование кредитами, и сумма будет расти пропорционально числу выданных займов.

Представители компаний, специализирующихся на микрозаймах, объясняют высокую стоимость кредитов несколькими факторами. Во-первых, транзакционными издержками, включая оплату работы операциониста, неразвитый скоринг, исполнение требований ЦБ РФ и отчетность, а также аренду офисов. Во-вторых, стоимость самих выдаваемых средств, которыми зачастую сами кредиторы не обладают, перекупая их. В-третьих, невозвраты. Доля идеальных клиентов, которые отдают займы, но не слишком быстро, невелика, поэтому приходится выдавать займы «финансовым наркоманам».

«Это те же люди, которые раньше кидали деньги в пятачки и надеялись на авось. МФО для них — такая же лотерея. Вдруг не придется возвращать. У таких клиентов есть свой лайф-цикл — они по кругу берут займы в одних МФО, чтобы платить в другие, и рано или поздно уходят в дефолт. Если поймать такого клиента в начале цикла, можно на нем заработать. Как бы цинично это ни звучало, без финансовых наркоманов офисам займов до зарплаты не выжить, и кредитовать людей, которым на самом деле нужны срочные деньги, будет некому. Потери же от ушедших в дефолт покрываются высокой ставкой», — пояснил vc.ru предприниматель Николай Шкута.

Впрочем, максимальная плата по микрокредиту, которая сейчас ограничена 300%, может быть снижена. Действующий лимит был закреплен 1 января 2017 года, но он все равно высок — за каждую взятую в кредит тысячу рублей заемщик вынужден выплачивать три тысячи рублей только процентов, не считая суммы основного долга. Центробанк России в феврале этого года выступил с предложением снизить размер максимальных выплат до 250% на 2018 год, с 1 июля 2019 года — до 200%, а с 1 июля 2020 года — до 150%. Это, по мнению авторов инициативы, вытеснит недобросовестные компании, сделает более доступным микрокредитование. С другой стороны, считают эксперты, исчезнут и фирмы, которые сейчас специализируются в сегменте «кредит до зарплаты», то есть сроком, в среднем, месяц. Сейчас в реестре ЦБ РФ зарегистрированы 2223 МФО.

«Если ограничения будут приняты, то с рынка уйдет большая часть компаний, предоставляющих займы до зарплаты. При этом спрос на них останется прежним, а отсутствие предложения будет стимулировать развитие серого рынка. Серые кредиторы не связаны ограничениями, могут выдавать деньги под любые проценты без ограничений, и в случае невыплаты они в суд не пойдут, а применят жесткие методы взыскания», — сказал ТАСС замдиректора СРО «Микрофинансирование и развитие» Андрей Паранич.

Однако без снижения стоимости обслуживания кредитов Россию ждет «потребительская катастрофа». Такой прогноз ранее давал глава Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. По его словам, расходы бедных слоев населения на обслуживание взятых займов примерно в пять раз выше, чем более-менее обеспеченных, и людям трудно расплачиваться с финансовыми организациями.