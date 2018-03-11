Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили внесение изменений в конституцию страны, передает агентство «Синьхуа». Сообщается, что двое проголосовали против, еще трое воздержались, а остальные — больше трех тысяч человек — поддержали идею председателя КНР Си Цзиньпина об отмене лимита на количество сроков, на которые может избираться глава Китая, армии и партии. Таким образом, сам Си Цзиньпин, которого в Китае полуофициально называют папой Си, сможет в 2023 году продолжить управление страной.

«Изменение части конституции является важнейшим решением, сформулированным ЦК КПК, исходя из всеобщей и стратегической задачи сохранения и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху», — цитирует Си Цзиньпина ТАСС.

В официальной прессе КНР объясняют поправки в главный документ страны тем, что даже за десять лет провести реформы в такой большой стране нелегко.

«Отмена ограничения для президента Китая занимать пост не больше двух сроков подряд может помочь сохранить и улучшить систему совмещения трех главных постов в стране», — пишет партийное издание Global Times.

Напомним, поправка в китайскую конституцию была введена в 90-е годы прошлого века при Дэн Сяопине. Тогда было принято решение ограничить срок управления государством десятью годами, чтобы избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао. Впрочем, эксперты считают, что нынешние поправки в конституцию не связаны с властолюбием Си Цзиньпина. Об этом рассказал политолог, главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Демократия западного типа и рыночная экономика не считаются больше обязательными спутниками друг друга. Более того, демократические системы в наиболее развитых странах переживают кризис, партийно-политические модели осыпаются, подъем так называемых популистов – желание простых решений не только по существу, но и по форме, спрос на сильные и яркие личности, которые способны компенсировать дисфункцию институтов, так что решение Си Цзиньпина – вполне в духе современной политики», — сказал Лукьянов РИА Новости.

Специалисты подчеркивают: неизвестно, будет ли Си Цзиньпин выдвинут кандидатом на пост председателя КНР в 2023 году, но поправки в конституцию можно воспринимать как декларацию о намерениях.

«Я предполагаю, что это может означать стабильность в Китае — по крайней мере, в отношении лидерства. И, вероятно, это положительный момент, который сейчас необходим стране. Поможет ли это Си на местном уровне? У него много ответственности. В настоящее время дела идут хорошо, но, конечно, все может измениться. Он может стать громоотводом для критиков, но пока подобного не наблюдается», — сказал BBC директор института Lau China Королевского колледжа в Лондоне Керри Браун.

Кстати, как напоминает журнал «Эксперт», в Коммунистической партии Китая действует негласное правило, по которому лидеры уходят на пенсию в 68 лет. Сейчас Си Цзиньпину 64, то есть когда закончится первый срок его полномочий, а это будет в 2023 году, ему исполнится 69. Впрочем, чтобы отменить это правило, согласия депутатов не потребуется.

На вопрос об отношении к отмене лимита на срок полномочий отвечали не только политологи, но и главы государств. Задавали его и президенту России Владимиру Путину. Журналист NBC Меган Келли во время интервью с главой РФ спросила, сделал ли он бы то же самое.

«Есть Конституция. Я никогда Конституцию не нарушал и никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность — работать еще один срок, буду работать, разумеется, с полной отдачей сил», — сказал президент РФ. Расшифровку интервью публикует официальный сайт Кремля.

Комментировал изменения в конституции КНР и президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп.

«Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный. И смотри, ему удалось сделать это. Я думаю, что это замечательно. Может быть, мы дадим этому шанс когда-нибудь», — цитирует президента США телеканал CNN.