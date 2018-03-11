В главной роли — Владимир Путин

В интернете появился документальный фильм «Путин» Андрея Кондрашова. Российский лидер рассказывает о самых ярких событиях в России и мире, своих родных и коллегах, собственном детстве и характере, «таблетках» с источниками силы, любви и встрече с крысой.

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина, политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов анонсировал выход фильма еще в начале года. Автор картины пообещал, что «в этом фильме личность и характер Владимира Путина будут раскрыты так, как еще не раскрывались». При этом в «раскрытии личности и характера» задействован не только глава государства, но и премьер-министр Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, бывший глава правительства ФРГ Герхард Шредер, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и другие известные персоны.

Российский лидер затрагивает в фильме вполне очевидные темы — наиболее яркие страницы своего пребывания у власти и актуальные вопросы политики и экономики: притязания Украины на уже российский Крым, место России в современном мире в условиях санкций, состояние Вооруженных Сил РФ и их операция в Сирии, Олимпийские игры 2014 года в Сочи, присутствие России в Арктике, крушение подлодки «Курск» и многие другие.

Особняком стоят откровения главы государства о своей семье и друзьях, личной составляющей взаимоотношений с политиками, о своем детстве и нынешнем досуге. Как бы там ни было, по темам официальной повестки Владимир Путин высказывается часто — положение обязывает — а вот за ее рамки российский лидер выходит гораздо реже, хотя и журналисты, и жители России непременно задают соответствующие вопросы во время «Прямой линии» президента и больших пресс-конференций.

На этот раз президент все же упомянул своих дочерей: «Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики». Рассказав, что дочери очень любят Россию и работают на благо своей страны, Владимир Путин все же постарался воздержаться от более личных деталей, отделавшись простым: «А как они будут строить свою личную жизнь? Они уже взрослые люди».

Любовь, по мнению Владимира Путина, «это прежде всего доброе отношение к людям, ощущение того, что каждый из нас является частью другого. Это очень важная составляющая нашей жизни, это у нас в крови — такое отношение к близким, отношения к стране».

Российский лидер рассказал не только о своих детях, но и о собственном детстве. Как выяснилось, в юные годы будущий президент не мог похвастаться примерным поведением, потому его не хотели принимать в пионеры: «Хулиганил, конечно. Не принимали просто, а потом приняли. Стал заниматься борьбой, самбо, дзюдо, начал постепенно меняться, лучше учиться».

Выбор будущей работы в органах нацбезопасности глава государства, по его собственному признанию, сделал тогда же, во время учебы в школе: «Всегда привлекало, что один-два человека могут повлиять на ход целых сражений, на судьбы тысяч людей. Это такая романтика служения Отечеству, всегда захватывает, меня всегда захватывало».

Рассказал Путин и о собственном характере — назвал себя человеком, прощающим практически все, кроме предательства. Глава государства упомянул было, что не любит, когда с ним спорят, однако тут же объявил сказанное шуткой — после вопроса журналиста, может ли это опасно сказаться на человеке.

И еще раз президент постарался показать, что не позволяет личному отношению влиять на рабочие решения: признал, что играя в хоккей, иногда кричит и ругается на коллег по команде, но на рабочие отношения это никак не влияет и он еще никого после матча не уволил. При этом Владимир Путин отметил, что играть в поддавки ему неинтересно: «Меня и так стараются беречь коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким "чайникам", как я».

Поделились откровениями и известные политики, с которыми в разное время работал или работает сейчас Владимир Путин. Так, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что руководить Россией — самое сложное, что можно только представить себе в политике: «Я всегда говорил, что есть две должности, которые я бы никогда не хотел занимать. Одна — это место Папы Римского, а другая — место президента России».

Возможно, чтобы смягчить нелегкую президентскую долю, нынешний германский канцлер Ангела Меркель периодически присылает Владимиру Путин небольшие подарки: «Мне Ангела время от времени (передает) несколько бутылочек радебергского пива», — рассказал российский лидер.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что у российского лидера есть некие «таблетки» с источниками силы. Владимир Путин в ответ рассказал, что таких «таблеток» у него две: «это уверенность в правильности того, что ты делаешь и готовность посвятить этому свою жизнь».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который сам прежде побывал в президентском кресле, подтвердил, что на российском лидере лежит большая ответственность, ему в режиме нон-стоп приходится работать без перерывов. При этом глава правительства высоко оценил отношения с президентом: «Если говорить о чувстве локтя, оно всегда присутствовало и у меня с того момента, как мы познакомились».

Вишенкой на торте вполне можно считать историю Владимира Путина о встрече с крысой: «Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову». Президент подчеркнул, что извлек важный урок из той истории: «Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять».