Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко презентовал на открытии Международной туристической выставки «Интурмаркет» новые задачи федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019–2025 годы.

«Мы исходим из того, что если до 2025 года мы реализуем все свои задумки, то вклад туризма в ВВП страны должен вырасти с 3,5 до 5%», — цитирует его РИА Новости.

По словам вице-премьера, ФЦП будет посвящена не только созданию инфраструктуры для приема туристов в России, но и поддержит отечественный бизнес, который будет заниматься привлечением туристов — как российских, так и иностранных.

«Будет продолжаться грантовая поддержка современных форм и методов работы. Но останется и традиционная поддержка создания инфраструктуры», — добавил он.

По мнению заместителя председателя правительства, России необходимо обратить внимание на опыт других стран, которые поддерживают различные компании, привлекающие в страну посетителей.

«Есть мировой опыт поощрения организаций, обеспечивающих турпоток. Нам его ещё нужно опробовать. Это то, что делают наши коллеги. В Турции за предельное количество туристов, за чартеры осуществляют поощрение», — приводит его слова агентство «Прайм».

Надо отметить, что это уже второй этап ФЦП, первый завершится в 2018 году. Ранее о его итогах рассказывал глава Ростуризма Олег Сафронов на парламентских слушаниях, посвященных правовым и организационным вопросам развития внутреннего и въездного туризма РФ. Причем, по словам г-на Сафронова, вклад отрасли в ВВП России к 2025 году должен подняться еще выше.

«Если сейчас доля туризма в ВВП составляет 3,49%, то к завершению планового периода она должна достичь 5,93%. Это возможно только при обеспечении роста объемов услуг внутреннего и въездного туризма темпами, опережающими в два раза темп рост экономики РФ», — цитирует его «Интерфакс».

По словам главы Ростуризма, новый этап ФЦП включает в себя продвижение российских туристических продуктов за рубежом. Для этого ведомство планирует открыть в ближайшее время 46 национальных туристских офисов в 21 государстве. Сейчас лидером по посещению России остается Китай. В 2017 году нашу страну посетили 1,5 млн туристов из КНР.

«Это наибольшая доля среди всех стран мира для России. А Китай, в свою очередь, занял второе место среди стран, куда приезжают русские туристы», — приводит слова посла КНР в России Ли Хуэя ТАСС.

Ожидают роста турпотока в Россию из-за рубежа и в связи с чемпионатом мира по футболу. Ранее в АТОР заявляли, что интерес к поездкам в РФ проявляют туристы из всех «футбольных» стран мира, включая страны Латинской Америки, ЕС, а также из Ирана и Саудовской Аравии.

Что касается самих россиян, то, по оценкам АТОР, они чаще других направлений выбирают Краснодарский край. По крайней мере, зимой.

«Если говорить о направлениях, которые в этом зимнем сезоне привлекли максимальное количество туристов, топ выглядит так: Краснодарский край (прежде всего Сочи), Таиланд, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Хайнань (Китай), Турция, Чехия и Австрия», — сказала «Российской газете» исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России Майя Ломидзе.

В планах российского правительства есть и привлечение интереса внутренних туристов к курортам Северного Кавказа.

«Основная проблема и задача развития Северного Кавказа как одной из площадок зимнего отдыха — необходимость развития инфраструктуры. Надеюсь, к 2021 году граждане получат дополнительные возможности для отдыха в России», — говорил в начале января на совещании с членами правительства в Кремле президент России Владимир Путин.

Эксперты отрасли считают, что помочь может расширение полетных программ на отечественные курорты — как из городов России, так и из разных стран мира, а также снижение цен на авиабилеты.

«Вопрос высокой стоимости внутрироссийских авиаперелетов касается всех регионов РФ. Здесь по сути субсидируется выездной туризм, так как перелеты за пределы России зачастую дешевле», — сказал РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.