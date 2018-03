«Коммерсантъ»: «Украинский Сбербанк становится белорусским». Помешать продаже могут американские санкции.

«Стальные пошлины испытывают на прогиб»: новые меры США против импорта могут стать политическим инструментом.

«Полисы препятствий»: страховщики просят ЦБ усложнить покупку электронного ОСАГО.

«СМС складывают в пакеты»: потребление услуги сокращается у большинства операторов.

«Ведомости»: «По Подмосковью прокатилась волна экологических протестов». Акции против мусорных свалок и мусоросжигательных заводов прошли в семи городах.

«В Китае отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти»: это позволит Си Цзиньпину переизбраться на третий срок в 2023 году.

«Россия передумала вступать в Европейскую организацию по ядерным исследованиям»: несмотря на это, «Росатом» продолжит сотрудничать с CERN.

РБК: «Вхождение в "Возрождение"». Акционером банка Дмитрия Ананьева станет фонд Bonum Capital.

«Груз двухлетней выдержки»: с обвиняемым в контрабанде кокаина из Латинской Америки Андреем Ковальчуком поддерживал отношения секретарь посольства.

«Сельчан признали телезрителями»: Mediascope начнет учитывать в измерениях аудиторию малых населенных пунктов.

«Флот вышел на сушу»: сухопутные силы ВМФ смогут проводить наступательные операции и наносить высокоточные удары.

«Точность ГЛОНАСС повысят в три раза»: навигационные спутники нового поколения будут передавать данные с учетом атмосферных искажений.

«Двукратное импортозамещение»: самообеспеченность томатами в России составила 220%.

«Газета.ru» в материале «"Евровидение-2018": Россия возвращается» пишет о песне, которую споет Юлия Самойлова на музыкальном конкурсе.

«Реальная угроза: как пытались взорвать Олимпиаду в Сочи». Путин рассказал о сообщении про «захват» самолета перед ОИ в Сочи.

The Economist: «Ухабистый путь перед Себастьяном Пиньерой» (The bumpy road ahead of Sebastián Piñera). Материал о новом чилийском президенте и о будущем чилийской модели.

Bloomberg: «Хэммонд намекнул на "свет в конце туннеля" для Британии» (Hammond Signals `Light at End of Tunnel' for U.K.). Канцлер британского казначейства Филип Хэммонд собирается объявить о том, что бюджетный дефицит достиг минимальной отметки за последние десять лет.

The Wall Street Jounal: «В ОПЕК разошлись во мнениях по поводу правильных цен на нефть» (OPEC Divided on the Right Price for Oil). ОПЕК раскалывается на два лагеря (Саудовская Аравия vs. Иран) после двухлетнего периода единодушия.

The Guardian: «Трамп под давлением из-за хаотического подхода к северокорейским ядерным переговорам» (Trump under pressure over chaotic approach to North Korea nuclear talks). Республикацы говорят, что ядерно разоружение должно быть необходимым условием встречи сторон.

Reuters: «Китай позволил Си оставаться президентом неограниченное время, укрепив тем самым его властные позиции» (China allows Xi to remain president indefinitely, tightening his grip on power). В Китае убрали конституционные ограничения президентского срока, в результате чего Си Цзиньпин сможет оставаться в этой должности столько, сколько сочтет нужным.

CNBC: «Китайский министр заявил, что торговая война с США была бы "катастрофой"» (China minister says trade war with US would be 'disaster'). Китай заявил, что он не собирается быть инициатором в торговой войне с США, но пообещал отстаивать свои национальные интересы в условиях американского протекционизма.