Совет Евросоюза оформил продление антироссийских санкций еще на полгода, до 15 сентября. Ограничительные меры продолжат действовать в отношении 150 граждан и 38 компаний. Новости в этом нет, решение было принято еще в феврале, но все равно неприятно, особенно накануне президентских выборов.

Впрочем, не стоит демонизировать санкции. Они, конечно, вносят свой отрицательный вклад в экономический рост, но совершенно не виноваты в том, что последние годы российская экономика или сжимается, или растет медленнее мировой. Как ни странно, россияне это, кажется, чувствуют. Во всяком случае, даже оппозиционные кандидаты не делают упор в своих кампаниях на отмене санкций, не так уж эта тема интересна.