Рассказы Владимира Путина о новейших российских вооружениях, которые заняли значительную часть послания Федеральному собранию, теперь получают физическое подкрепление. Министерство обороны заключает контракты, показывает новые видео и вообще такое впечатление, что перевооружение российской армии — это процесс, который занимает несколько недель, а не десятилетий.

Так, например, Минобороны сообщило о заключении контракта на серийное производство новейшего гиперзвукового стратегического комплекса «Авангард» — о нем тоже говорил президент. О подписании контракта рассказал в интервью газете «Красная звезда» заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Юрий Борисов function.mil.ru

«Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает 2000 градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены», — рассказал Борисов.

Кроме того собеседник издания подчеркнул, что испытания комплекса вооружений подтвердили правильность выбранного подхода. «Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи», — подчеркнул заместитель министра обороны.

После выступления президента командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев рассказал, что в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые перемещаются по баллистической траектории, полет «Авангарда» проходит на высоте десятков километров в плотных слоях атмосферы. Блок передвигается на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Ракета также обходит зоны обнаружения и поражения всех существующих средств противоракетной обороны.

1 марта, напомним, президент рассказал не только об «Авангарде», но и о разработке крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, сверхзвукового ракетного комплекса «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров. Он говорил также о готовности к испытаниям новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая вскоре заменит подобную ракету «Воевода».

Как раз 10 марта на YouTube-канале Минобороны была опубликована запись учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». «В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал"», — отметили в Минобороны.

Также в том же интервью «Красной звезде» Юрий Борисов подтвердил, что Минобороны начинает утилизацию межконтинентальных баллистических ракет P-36M «Воевода» (более известных под звучным названием «Сатана», так она обозначена в классификации НАТО). Взамен будут закуплены ракетные комплексы «Сармат» с повышенным радиусом действия.

Ракетный комплекс "Сармат" Michael/Wikimedia Commons

Ранее Сергей Каракаев рассказал, что «Сармат» может размещаться в уже существующих пусковых шахтах — для этого будут нужны только «минимальные доработки инфраструктуры позиционных районов».

В Соединенных Штатах, похоже, не слишком сильно беспокоятся из-за презентации новых видов российских вооружений. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что часть послания президента Путина, в которой говорилось о новом оружие, была «разочаровывающей, но неудивительной». Об озвученной российским лидером стратегии американский министр также отозвался,​ как о «гонке вооружений с самими собой». Об этом, как пишет газета The Washington Post, министр заявил журналистам по пути из Вашингтона на Ближний Восток.