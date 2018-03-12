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Синоптики ожидают потепление в центральной части России

В центральной части России ожидается потепление. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

По словам синоптика, это связано тем, что с Атлантики и Средиземного моря приблизятся атмосферные фронты, несущие с собой теплый воздух.

Так, в Брянской области 12 марта потеплеет до плюс пяти градусов, в Курской, Белгородской и Орловской областях - до плюс двух.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается от 1 до 6 градусов тепла. Но при этом каждый день ожидается небольшой мокрый снег.

Как отметила синоптик, погода в связи с сильными порывами ветра погода будет «довольна простудная». В ближайшие три дня порывы ветра в центральных областях будут достигать 12-17 метров в секунду.



Антиновость

В Саратовской области предотвратили теракт

В Саратовской области обезврежены и уничтожены двое боевиков, готовивших теракт в регионе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на областное УФСБ.

По данным ведомства, боевики являлись членами законспирированной ячейки, их личности которых не раскрываются.

Задержание террористов под Саратовым / ФСБ

Сообщается, что в ходе операции по задержанию они находились в автомобиле ВАЗ-2114, открыв огонь по преследовавшим их сотрудникам ФСБ. В результате ответного огня террористы получили ранения, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия были обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

ФСБ продолжает следственные действия.



Непонятная новость



Чиновник угнал автомобиль у таксиста‍ в Петербурге

23-летний чиновник угнал машину у таксиста на заправке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Сотрудник ГИБДД проверяет такси / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

10 марта в полицию c заявлением обратился 38-летний водитель такси Hyundai Solaris. Он сообщил, что ночью подвозил пассажира, однако был вынужден заехать на автозаправку на улице Замшина, чтобы заправить машину. Водитель вышел из машины, оставив ключи в замке зажигания, после чего пассажир угнал автомобиль.

Угонщика задержали у дома 1 на площади Ленина. Отмечается, что похитителем оказался 23-летний чиновник, однако его имя и должность не уточняются.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ассорти

В Петербурге отремонтируют Михайловский дворец

В Петербурге одобрили реконструкцию внутренних дворов Михайловского дворца на площади искусств в центре города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главгосэкспертизу России.

Как пояснили в ведомстве, реконструкция пройдет в два этапа, что позволит Русскому музею в Михайловском дворце продолжать работу на время проведения ремонта.

В ходе реконструкции внутренние дворы Михайловского дворца, который был создан итальянским архитектором Карлом Росси c 1819 по 1825 годы, будут приспособлены для современного использования. Также отреставрируют прилегающие к ним помещения.

Помимо этого, предусмотрено благоустройство фондохранилища открытого доступа и конференц-зала.

По завершении реконструкции общая площадь Михайловского дворца увеличится до 129,9 тысяч кв. метров. Это позволит увеличить пропускную способность дворца на 100 человек. После реконструкции дворец сможет принять до 2,94 тыс. посетителей в день.

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В Новосибирске пообещали построить четыре станции метро к 2025 году

Власти Новосибирской области намерены построить в городе четыре станции метро к 2025 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным областного правительства, общая стоимость реализации трех этапов развития метро оценивается в 80 млрд рублей.

В первую очередь будут проведены работы по достройке Дзержинской линии - станций «Молодежная» и «Гусинобродская». Объем инвестиций в эти проекты составит 16,5 млрд рублей. Помимо этого, в ближайшее время планируется строительство второго пути от действующей станции «Березовая роща» до «Золотой нивы», которое оценивается в 900 млн рублей.

Строительство метро / mskagency.ru

Перед молодежным чемпионатом мира по хоккею в 2023 году в связи со строительством нового ледового дворца будет построена станция «Спортивная».

Строительные работы по этим объектам планируется заверить в 2022 году.

К 2025 году планируется строительство станции «Площадь Станиславского» и дальнейшее развитие Ленинской линии в сторону микрорайона «Чистая слобода».

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В тамбовских школах на неделю приостановили занятия из-за ОРВИ‍



В 20 тамбовских школах на неделю приостановили занятия из-за вспышки эпидемии ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Сообщается, что на дистанционное обучение были переведены 27,4 тысячи школьников.

По данным управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, за неделю в регионе гриппом и ОРВИ заболели 8,2 тысячи человек, из которых более половины - дети до 14 лет.

За последнюю неделю в регионе выявили 49 случаев гриппа, однако уровень эпидпорога в регионе не превышен.