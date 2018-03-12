В воскресенье, 11 марта, сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Саратовской области. Центр общественных связей ведомства сообщил о том, что его планировали члены законспирированной террористической ячейки.

«При попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится на сайте ФСБ РФ.

В ведомстве сообщили, что на месте происшествия были изъяты пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Их обследовал сотрудник службы разминирования.

«Такого объема взрывчатого вещества было бы достаточно для крупного теракта с поражающей силой в радиусе до 10 метров. Дополнительные элементы усилили бы поражающее действие», — пишет «Российская газета» со ссылкой на неназванных экспертов.

По данному факту саратовским управлением ФСБ России было возбужденно уголовное дело. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Никакие подробности о личностях убитых во время спецоперации, равно как и детали готовившегося теракта пока не раскрываются.

Позднее ЦОС опубликовал видео ликвидации боевиков. Как видно, она проводилась в темное время суток. По всей видимости, террористы передвигались на ВАЗ-2114. Камера спецслужб зафиксировала тела двоих мужчин с пистолетами в руках.

Судя по кадрам, в съемках ФСБ участвовали как минимум две легковушки предполагаемых террористов. Сначала на видео показывают «четырнадцатую» с двумя пулевыми отверстиями в лобовом стекле — напротив сидений водителя и пассажира.

На другом кадре у машины той же модели лишь одно пулевое отверстие в лобовом стекле — посередине.

По данным саратовских СМИ, спецоперация могла проходить в ночь с субботы на воскресенье неподалеку от села Клещевка, что находится в 23 километрах от областного центра.

«Утром ехал в Саратов, не доезжая Клещевки, машины по кругу стояли. И никого не пускали, 20 минут стоял, ждал», — сообщил порталу «Четвертая власть» очевидец по имени Алексей.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил благодарность сотрудникам ФСБ, проводившим спецоперацию.

«Силовики сработали оперативно, четко, профессионально. На территории региона принимаются необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, на это нацелена работа правоохранительных структур. Выстроено четкое взаимодействие с органами власти всех уровней для проведения комплексных оперативных и профилактических мероприятий», — цитирует губернатора ИА «Регион 64».

Напомним, в феврале этого года в Санкт-Петербурге был задержан выходец из центральноазиатского региона по подозрению в подготовке террористических актов. Тогда в пресс-службе управления ФСБ региона сообщали, что он планировал теракты на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан.

На прошлой неделе на заседании коллегии Федеральной службы безопасности президент России Владимир Путин рассказал, что в 2017 году сотрудники предотвратили 68 преступлений террористической направленности и 25 терактов.

«За каждой из этих цифр — спасенные жизни граждан», — подчеркнул президент.