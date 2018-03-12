Понедельник — последний день, когда можно публиковать результаты опросов общественного мнения накануне президентских выборов. Этим, естественно, все пользуются, тем более, что снимать кандидатов с выборов, по закону, уже нельзя. Ничего особо интересного, правда, найти в последних опросах все равно не удается.

Так, свои данные публикует ВЦИОМ. По данным этой службы, 9 марта за самовыдвиженца Владимира Путина готовы были отдать голоса 69% респондентов, за выдвиженца КПРФ Павла Грудинина — 7%, за бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5%. Затруднились с ответом 11% опрошенных. При этом, согласно опросу, «точно придет» на участки 74% россиян. Опрос проведен на территории всей страны, опрашивая методом телефонного интервью 3000 граждан старше 18 лет. Статистическая погрешность опросов 1,8%.

Работа волонтеров в рамках проекта «Молодежь выбирает будущее!» Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Интересно, что по прогнозу ВЦИОМа Путин в итоге получит 69-73%, Грудинин — 10-14%, Жириновский — 8-12%, а явка составит 63-67%. Если все действительно произойдет по этому сценарию, то Путин получит 43,5-48,9% голосов от списочного состава избирателей. Отметим, что в 2012 году, по официальным данным, Путин получил 41,5% голосов от числа всех избирателей, а Медведев в 2008 — 49,1%. Хотя те выборы и обвиняли в фальсификациях, это означает, что Путин, формально, так и не сможет добраться до результата Медведева.

По данным ФОМа, рейтинг Путина составляет 64%, Жириновского — 6,6%, Грудинина — 6,5%. За Собчак, по этим данным, готовы проголосовать 1,2% опрошенных, у других кандидатов — менее 1%. С той или иной степенью уверенности выразили намерение идти голосовать 84,7% участников опроса. Не собираются участвовать в выборах 11% россиян, 3,5% решения относительно участия пока не приняли.

Опрос был проведен среди граждан старше 18 лет, которые живут в 207 населенных пунктах в 73 регионах. Методом опроса было интервью по месту жительства, было опрошено 6000 респондентов.

Между тем Ксения Собчак обвинила ФОМ и ВЦИОМ в фальсификации выборов. Об этом она заявила в своем Instagram, опубликовав фотографию из Telegram-канала «Опер слил», на которой, по ее словам, запечатлен отчет о результатах соцопросов, якобы подготовленный ФСО.

На документе есть герб ФСО и подпись УСО СБП ФСО. Другие данные зачеркнуты. Согласно документу, за Владимира Путина готовы проголосовать 70,01% от числа определившихся, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 7,9%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского 7,6%, за кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак 7,3%. За основателя «Яблока» Григория Явлинского готовы проголосовать 2,9%, за кандидата от «Партии роста» Бориса Титова 1,3%. За кандидатов от «Российского общенародного союза» и «Коммунистов России» Сергея Бабурина и Максима Сурайкина — 0,9% и 1,2% соответственно.

По словам Собчак, публикуемая ФОМ и ВЦИОМ статистика — «это просто инструмент управления общественным мнением». «Власть гонит всех недовольных в ложную концепцию: мол, если вы хотите продемонстрировать недовольство — голосуйте за КПРФ и ЛДПР», — написала Собчак.

Ксения Собчак sobchakprotivvseh.ru

По ее словам, 10% россиян по стране и до 30% в городах, разделяющих либеральные ценности, вынуждают «выбирать между коммунистами-сталинистами и клоунами либо просто не ходить на выборы». «Ведь ко всем, у кого меньше десяти процентов, власть относится как к статистической погрешности», — считает она.

Во ВЦИОМе и в ФОМе уже прокомментировали обвинения Собчак. «Собчак, по прогнозу ВЦИОМ, наберет не более 3% голосов на выборах главы государства», — заявил в беседе с РБК директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«ФСО действительно регулярно проводит опросы, с их результатами нас не знакомят, напрямую руководству передают. Об их качестве ничего сказать не можем, поэтому без комментариев», — отметил он. «Это чуть больше, чем предыдущие опросы. У нее действительно есть тенденция к повышению, но не в разы и даже не на проценты, а на доли процентов», — подчеркнул глава ВЦИОМ.

Ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман сказал РБК, что заявление Ксении Собчак о некорректном определении ее рейтинга по опросам ФОМ является «чушью». «Это обычная стандартная чушь, такое бывает всегда на всех выборах. Когда кандидаты, которые мало набирают, обижаются на социологию и пишут, что социология — фальшивая и ненастоящая», — пояснил он.