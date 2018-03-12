12 марта умер российский актер, народный артист СССР, режиссер театра и кино Олег Табаков. Он был госпитализирован еще в ноябре 2017 года; скончался в больнице после продолжительной болезни. О смерти артиста журналистам сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. Еще в школьные годы посещал театральный кружок. В 1952 году поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Будучи на третьем курсе, впервые сыграл в кино (как отмечает газета «Ведомости», это была роль в фильме «Тугой узел»).

В 1957 году, окончив Школу-студию, он стал актером и режиссером Студии молодых актеров при МХАТ, возглавляемой Олегом Ефремовым. Вскоре Студия была преобразована в театр «Современник». Там Табаков дебютировал в роли студента Миши в спектакле «Вечно живые». С 1957 по 1983 год, то есть в течение 25 лет, он был артистом этого театра, причем с первые 20 лет — ведущим артистом.

Олег Табаков в телеспектакле "Обыкновенные истории"

К этому времени относятся такие его работы, как роль Александра Адуева в «Обыкновенной истории» Виктора Розова (1966 год; позже спектакль был превращен в телеспектакль и удостоен Государственной премии СССР); роли в спектаклях «Четвертый» Константина Симонова, «Баллада о невеселом кабачке» Эдварда Олби (Лаймон), «Назначение» Александра Володина (Лямин), «По московскому времени» Леонида Зорина (Маврин), «С вечера до полудня» Виктора Розова (Лева), «Декабристы» Михаила Шатрова (Рылеев). А 1968 году по приглашению театра «Чиногерны клуб» Табаков сыграл в Праге (тогда это была Чехословакия, ныне Чехия) одну из своих любимых ролей — роль Хлестакова в спектакле «Ревизор» Николая Гоголя, напоминает информационное агентство РИА Новости.

Одновременно с этим в 1970-1976 годах Табаков был директором «Современника».

С 1973 года Табаков начал преподавать, и в 1976 году на базе ГИТИСа впервые набрал курс из двадцати шести студентов. Вместе со студентами в 1977 году он очистил и отремонтировал бывший угольный склад на Чаплыгина, в доме 1а. Это помещение превратилось в подвал «Табакерка». С 1978 года в «Табакерке» стали ставить спектакли, но лишь в 1986 году она получила от властей города статус театра. Сейчас она носит название Московский театр под руководством Олега Табакова.

Там он сыграл Меера Вольфа («Матросская тишина» Александра Галича), Петра Адуева («Обыкновенная история» Гончарова), Херба Таккера («Я хочу сниматься в кино» Нила Саймона), Ивана Коломийцева («Последние» Максима Горького), Степана Алексеевича Судакова («Год, когда я не родился» по пьесе Виктора Розова «Гнездо глухаря») и др.

Олег Табаков /mskagency.ru / Автор: Владимир Яроцкий

Кроме того, в 1983 году, когда Табаков перестал выходить на сцену «Современника» даже в разовых ролях, он был принят в труппу МХАТ. Там для него дебютной стала роль Сальери в «Амадее» Петера Шеффера. Табаков также играл в спектаклях «Скамейка» Александра Гельмана, «Кабала святош» Михаила Булгакова (Бутон, Мольер), «Горе от ума» Александра Грибоедова (Фамусов), «Тартюф» Жана-Батиста Мольера (Тартюф).

С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года этот театр носит название МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Во МХАТ-МХТ он был занят в спектаклях «Копенгаген» Майкла Фрейна (Нильс Бор), «Последняя жертва» Александра Островского (Прибытков), «Юбилей ювелира» Николы МакОлиф (Морис) и др.

Что же касается режиссерской карьеры, то она у Табакова началась в 1968 году со спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя в молодежной студии «Современника». В этом амплуа он был успешен: в России, Европе и США поставил более 40 спектаклей по произведениям Гоголя, Гончарова, Островского, Чехова, Булгакова, Саймона.

В 1986-2000 годах Табаков также занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне (США).А в 2009 году в России была открыта Московская театральная школа Олега Табакова.

Артист много снимался в кино. В 1960-1970-х годах он играл в фильмах, многие из которых сейчас воспринимаются как классика советского кинематографа: «Шумный день» (1960), «Живые и мертвые» (1963), «Война и мир» (1965-1967), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Семнадцать мгновений весны» (1972-1973), «Каштанка» (1975), «Двенадцать стульев» (1976), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (1979).

Он также снимался в картинах «Полеты во сне и наяву» (1983), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Ближний круг» (1991), «Сирота казанская» (1997), «Президент и его внучка» (2000), «Статский советник» (2005), «Поклонница» (2012), «Тот еще Карлсон» (2012), «Вечное возвращение» (2012), «Кухня. Последняя битва» (2017).

Табаков также много работал на радио, куда его стали приглашать с 1957 года. Его голос звучит в таких работах, как «Юность» Александра Герцена (1957), «Станция первой любви» Владимира Амлинского (1959), «Убить пересмешника» Харпер Ли (1963), «На дне» Максима Горького (1969), «Предел возможного» Иосифа Герасимова (1979), «Ревизор» Николая Гоголя (1987), «История одного города» Михаила Салтыкова-Щедрина (1996), «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына (2000), «Анна Каренина» Льва Толстого (2008).

Не менее хорошо этот голос знаком детям, так как Табаков озвучивал множество мультфильмов. В их числе: «Бобик в гостях у Барбоса» (1977), «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» (1978-1984), «Ежик плюс черепаха» (1981), «Волк и теленок» (1984) и др. В общей сложности в театре, в кино, на радио и телевидении Табаков сыграл примерно 200 ролей.

Он являлся членом Совета по культуре и искусству при президенте России.

Олег Табаков / kremlin.ru

Олег Табаков был удостоен звания народного артиста СССР (в 1988 году), он стал лауреатом Государственных премий СССР (1967 год) и РФ (1997 год), а также лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства (2002 год). Артист был удостоен многочисленных профессиональных премий и наград, включая премии «Золотой Овен» (1994 год), «Золотая маска» (1996, 2017 годы), «Хрустальная Турандот» (1999, 2004, 2011, 2015 годы), премии «Чайка» (2003, 2005 годы), премии Европейской культуры «Треббия» (2011 год).

Он награжден орденами: «Знак Почета» (1967 год), Трудового Красного Знамени (1982 год), Дружбы народов (1993 год), а также российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» III (1998), II (2005), I (2010) и IV (2015) степеней, то есть он является полным кавалером этого ордена. А в 2013 году Табаков получил орден Почетного Легиона — высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

В 2008 году Табакову присвоили звание почетного доктора Чешской академии изящных искусств, а также почетного члена Российской академии художеств. Он является академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Табаков был дважды женат, у него было четверо детей: сын Антон и дочь Александра, родившиеся в браке с актрисой Людмилой Крыловой, и сын Павел и дочь Мария, появившиеся на свет в браке с актрисой Мариной Зудиной.

Информации о месте и времени прощания пока не сообщали. По данным интернет-издания «Газета.ру» МХТ имени Чехова в связи со смертью Табакова отменил все спектакли. Как передает информагентство РИА Новости, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Табакова.

Станислав Говорухин, председатель Комитета по культуре / duma.gov.ru

Председатель комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин считает смерть Табакова огромной потерей для культуры. «Погиб великий артист, великий педагог. По сути, сегодняшний Станиславский. Посмотрите, сколько он оставил после себя, сколько актеров, театров, спектаклей. Как артист он себя проявил в полной мере, и на экране, и на сцене. Это ужасная потеря», — сказал журналистам информационного агентства РБК Говорухин.

Сатирик Михаил Жванецкий признался, что новость о кончине Табакова поразила его. «Это для меня удар. Я должен это пережить, — сказал он корреспондентам информационного агентства ТАСС. — Это великий актер, единственный великий актер. Какой ужас...».

Актер Вениамин Смехов назвал случившееся личным горем всей своей семьи. «Это мое личное горе. Мое, моей семьи, моих детей, моей жены, это мое личное горе — уход из жизни Олега Табакова. Храни Господь память о нем», — приводит его слова газета «Известия».