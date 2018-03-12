Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 марта 2018, понедельник, 21:20
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В Пограничном районе Приморского края передали на хранение копии боевых знамен
Феномен Курильских островов
Коммунальщики Тюмени засыпали снегом парковку для инвалидов возле «Круглой бани»
Новый дорожный знак появится в России к ЧМ-2018
Народный артист СССР Олег Табаков умер в московской больнице
В Тюмени до сих пор не ликвидированы последствия обильных снегопадов
Длительные задержки зарплаты заставляют сотрудников РАТЭК обратиться в суд
Тюменцы осудили пост местного медика о «дешевой шоколадке»
Конкурс уникальных фоторамок стартует в Тюмени
Будущее маркетинга и PR: «Если специалист не вылезает из офиса, чтобы оглядеть рынок — это провал»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
12 марта 2018, 18:49
кино театр
Ольга Зайцева

Сегодняшний Станиславский

Олег Табаков в фильме "Шумный день"
Олег Табаков в фильме "Шумный день"

12 марта умер российский актер, народный артист СССР, режиссер театра и кино Олег Табаков. Он был госпитализирован еще в ноябре 2017 года; скончался в больнице после продолжительной болезни. О смерти артиста журналистам сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. Еще в школьные годы посещал театральный кружок. В 1952 году поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Будучи на третьем курсе, впервые сыграл в кино (как отмечает газета «Ведомости», это была роль в фильме «Тугой узел»).

В 1957 году, окончив Школу-студию, он стал актером и режиссером Студии молодых актеров при МХАТ, возглавляемой Олегом Ефремовым. Вскоре Студия была преобразована в театр «Современник». Там Табаков дебютировал в роли студента Миши в спектакле «Вечно живые». С 1957 по 1983 год, то есть в течение 25 лет, он был артистом этого театра, причем с первые 20 лет — ведущим артистом.

 
Олег Табаков в телеспектакле "Обыкновенные истории"

К этому времени относятся такие его работы, как роль Александра Адуева в «Обыкновенной истории» Виктора Розова (1966 год; позже спектакль был превращен в телеспектакль и удостоен Государственной премии СССР); роли в спектаклях «Четвертый» Константина Симонова, «Баллада о невеселом кабачке» Эдварда Олби (Лаймон), «Назначение» Александра Володина (Лямин), «По московскому времени» Леонида Зорина (Маврин), «С вечера до полудня» Виктора Розова (Лева), «Декабристы» Михаила Шатрова (Рылеев). А  1968 году по приглашению театра «Чиногерны клуб» Табаков сыграл в Праге (тогда это была Чехословакия, ныне Чехия) одну из своих любимых ролей — роль Хлестакова в спектакле «Ревизор» Николая Гоголя, напоминает информационное агентство РИА Новости.

Одновременно с этим в 1970-1976 годах Табаков был директором «Современника».

С 1973 года Табаков начал преподавать, и в 1976 году на базе ГИТИСа впервые набрал курс из двадцати шести студентов. Вместе со студентами в 1977 году он очистил и отремонтировал бывший угольный склад на Чаплыгина, в доме 1а. Это помещение превратилось в подвал «Табакерка». С 1978 года в «Табакерке» стали ставить спектакли, но лишь в 1986 году она получила от властей города статус театра. Сейчас она носит название Московский театр под руководством Олега Табакова.

Там он сыграл Меера Вольфа («Матросская тишина» Александра Галича), Петра Адуева («Обыкновенная история» Гончарова), Херба Таккера («Я хочу сниматься в кино» Нила Саймона), Ивана Коломийцева («Последние» Максима Горького), Степана Алексеевича Судакова («Год, когда я не родился» по пьесе Виктора Розова «Гнездо глухаря») и др.

 
Олег Табаков /mskagency.ru / Автор: Владимир Яроцкий

Кроме того, в 1983 году, когда Табаков перестал выходить на сцену «Современника» даже в разовых ролях, он был принят в труппу МХАТ. Там для него дебютной стала роль Сальери в «Амадее» Петера Шеффера. Табаков также играл в спектаклях «Скамейка» Александра Гельмана, «Кабала святош» Михаила Булгакова (Бутон, Мольер), «Горе от ума» Александра Грибоедова (Фамусов), «Тартюф» Жана-Батиста Мольера (Тартюф).

С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года этот театр носит название МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Во МХАТ-МХТ он был занят в спектаклях «Копенгаген» Майкла Фрейна (Нильс Бор), «Последняя жертва» Александра Островского (Прибытков), «Юбилей ювелира» Николы МакОлиф (Морис) и др.

Что же касается режиссерской карьеры, то она у Табакова началась в 1968 году со спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя в молодежной студии «Современника». В этом амплуа он был успешен: в России, Европе и США поставил более 40 спектаклей по произведениям Гоголя, Гончарова, Островского, Чехова, Булгакова, Саймона.

В 1986-2000 годах Табаков также занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне (США).А в 2009 году в России была открыта Московская театральная школа Олега Табакова.

Артист много снимался в кино. В 1960-1970-х годах он играл в фильмах, многие из которых сейчас воспринимаются как классика советского кинематографа: «Шумный день» (1960), «Живые и мертвые» (1963), «Война и мир» (1965-1967), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Семнадцать мгновений весны» (1972-1973), «Каштанка» (1975), «Двенадцать стульев» (1976), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (1979).

Он также снимался в картинах «Полеты во сне и наяву» (1983), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Ближний круг» (1991), «Сирота казанская» (1997), «Президент и его внучка» (2000), «Статский советник» (2005), «Поклонница» (2012), «Тот еще Карлсон» (2012), «Вечное возвращение» (2012), «Кухня. Последняя битва» (2017).

Табаков также много работал на радио, куда его стали приглашать с 1957 года. Его голос звучит в таких работах, как «Юность» Александра Герцена (1957), «Станция первой любви» Владимира Амлинского (1959), «Убить пересмешника» Харпер Ли (1963), «На дне» Максима Горького (1969), «Предел возможного» Иосифа Герасимова (1979), «Ревизор» Николая Гоголя (1987), «История одного города» Михаила Салтыкова-Щедрина (1996), «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына (2000), «Анна Каренина» Льва Толстого (2008).

Не менее хорошо этот голос знаком детям, так как Табаков озвучивал множество мультфильмов. В их числе: «Бобик в гостях у Барбоса» (1977), «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» (1978-1984), «Ежик плюс черепаха» (1981), «Волк и теленок» (1984) и др. В общей сложности в театре, в кино, на радио и телевидении Табаков сыграл примерно 200 ролей.

Он являлся членом Совета по культуре и искусству при президенте России. 

 
Олег Табаков / kremlin.ru

Олег Табаков был удостоен звания народного артиста СССР (в 1988 году), он стал лауреатом Государственных премий СССР (1967 год) и РФ (1997 год), а также лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства (2002 год). Артист был удостоен многочисленных профессиональных премий и наград, включая премии «Золотой Овен» (1994 год), «Золотая маска» (1996, 2017 годы), «Хрустальная Турандот» (1999, 2004, 2011, 2015 годы), премии «Чайка» (2003, 2005 годы), премии Европейской культуры «Треббия» (2011 год).

Он награжден орденами: «Знак Почета» (1967 год), Трудового Красного Знамени (1982 год), Дружбы народов (1993 год), а также российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» III (1998), II (2005), I (2010) и IV (2015) степеней, то есть он является полным кавалером этого ордена. А в 2013 году Табаков получил орден Почетного Легиона — высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

В 2008 году Табакову присвоили звание почетного доктора Чешской академии изящных искусств, а также почетного члена Российской академии художеств. Он является академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Табаков был дважды женат, у него было четверо детей: сын Антон и дочь Александра, родившиеся в браке с актрисой Людмилой Крыловой, и сын Павел и дочь Мария, появившиеся на свет в браке с актрисой Мариной Зудиной. 

Информации о месте и времени прощания пока не сообщали. По данным интернет-издания «Газета.ру» МХТ имени Чехова в связи со смертью Табакова отменил все спектакли. Как передает информагентство РИА Новости, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Табакова.

 
Станислав Говорухин, председатель Комитета по культуре / duma.gov.ru

Председатель комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин считает смерть Табакова огромной потерей для культуры. «Погиб великий артист, великий педагог. По сути, сегодняшний Станиславский. Посмотрите, сколько он оставил после себя, сколько актеров, театров, спектаклей. Как артист он себя проявил в полной мере, и на экране, и на сцене. Это ужасная потеря», — сказал журналистам информационного агентства РБК Говорухин.

Сатирик Михаил Жванецкий признался, что новость о кончине Табакова поразила его. «Это для меня удар. Я должен это пережить, — сказал он корреспондентам информационного агентства ТАСС. — Это великий актер, единственный великий актер. Какой ужас...».

Актер Вениамин Смехов назвал случившееся личным горем всей своей семьи. «Это мое личное горе. Мое, моей семьи, моих детей, моей жены, это мое личное горе — уход из жизни Олега Табакова. Храни Господь память о нем», — приводит его слова газета «Известия».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Олег Табаков
Прощание с Табаковым пройдет 15 марта
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании
Мэй назвала «весьма вероятной» причастность РФ к отравлению Скрипаля
Светофор, флаги ЕС и России
Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции
Голосование в Думе
Путин предложил Думе усилить наказание за нарушения при госзакупках
Крушение в аэропорту Катманду
Более 40 человек погибли при крушении самолета в столице Непала
20:51 Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля
20:29 Полиция исследовала присланное британским парламентариям вещество
20:13 В Эстонии сообщили о нарушении границы российским Ил-76
19:56 В Шереметьево появятся павильоны для курения
19:43 Прощание с Табаковым пройдет 15 марта

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Аркадий Северный
Аркадий Северный
12 марта 1939 года родился Аркадий Северный, «король советского шансона»
19:28 Житель Астрахани поджег вход в приемную ФСБ
19:06 Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов
18:43 В Германии подписано соглашение о новом правительстве
18:28 Около офисов британских парламентариев нашли подозрительное вещество
18:01 Путин прокомментировал покушение на Скрипаля
17:43 Прощание с Табаковым состоится в МХТ имени Чехова
17:29 Порошенко рассказал о планах по взысканию средств с «Газпрома»
17:06 Участники акции в поддержку депутата Слуцкого оказались сотрудниками ЛДПР
17:00 Умер французский кутюрье Юбер де Живанши
16:50 Издательская программа Правительства Москвы на международной книжной выставке в Париже
16:35 Адвокат фигуранта «кокаинового дела» обвинила ФСБ и МВД в провокации
16:28 Умер Олег Табаков
16:19 В Таганроге возбудили дело после массового отравления таллием
16:10 Кремль признал внимание Путина к ситуации со свалкой под Волоколамском
15:59 Пермского гематолога признали виновным в смерти пациентки
15:47 Песков отказался признать выборы причиной роста зарплат бюджетников
15:47 Песков не раскрыл место голосования Путина
15:28 Тренер Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
15:12 Путин предложил Думе усилить наказание за нарушения при госзакупках
14:53 После выборов в России могут унифицировать зарплаты чиновников
14:35 ФАС завела дело против «Вымпелкома» из-за роуминга
14:19 Власти Москвы согласовали митинг «Левого фронта» на день после выборов
14:10 Более 40 человек погибли при крушении самолета в столице Непала
14:06 Россия снизила объем экспорта оружия
13:33 Сибиряков предупредили о риске таяния скотомогильников с сибирской язвой
13:24 Синоптики предсказали ледяные дожди и морозы в Москве
13:15 Минтруд подтвердил связь роста зарплат бюджетников с майскими указами
13:02 В Подмосковье развернут надувные «Искандеры»
12:53 ФАС согласовала покупку акций «Магнита» государственным ВТБ
12:48 Энцефалограмма отличает реальные и воображаемые движения
12:48 Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции
12:40 При посадке в столице Непала разбился пассажирский самолет
12:25 Путин завершит предвыборную кампанию в Крыму
12:23 Осужденный за экстремизм журналист РБК попросил об УДО
12:20 Украина намерена построить космодром в Австралии
12:03 Пять человек погибли при падении вертолета в Нью-Йорке
12:02 Скворцова пообещала наладить поставки обезболивающего в регионы
11:43 Рейсы в Каир появились в расписании Домодедово
11:42 Страховщики попросили усложнить покупку электронного ОСАГО
11:41 СМИ узнали о назначении в Кремль победителей «Лидеров России»
11:22 Эксперт Илья Гращенков: Россия подготовилась к блокаде банковской системы SWIFT
11:06 Стэнфордский университет отказался отправлять студентов в Россию
10:58 СМИ сообщили о планах Мэй по введению санкций против РФ из-за Скрипаля
10:43 Путин рассказал о войне в Чечне
10:43 Хищные насекомые помогают плотоядным растениям добывать азот
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.