Топ новостей 12 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умер Олег Табаков, ЕС продлил санкции против России, а в Непале разбился пассажирский самолет.

Скончался актер и режиссер Олег Табаков. Его отключили от систем жизнеобеспечения. Последние несколько месяцев артист находился в бессознательном состоянии и был подключен к аппаратам. Сегодня у него произошел сердечный приступ, после которого он умер. Артист умер в окружении семьи.

Евросоюз официально продлил на полгода санкционные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Нормативный акт о продлении санкций до 15 сентября будет опубликован 13 марта в Официальном журнале ЕС.

We highly appreciate the #EU stance in supporting 🇺🇦. Prolongation of sanctions by 🇪🇺 over actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine is a consistent step towards strengthening the European democratic values. https://t.co/o0L9NdbjZj

В столице Непала Катманду выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся пассажирский самолет. В больницы с ранениями были отправлены 25 человек, всего в самолете в момент падения находились 71 пассажир и члены экипажа. Таким образом, погибнуть в катастрофе могли до 46 человек.

Владимир Путин 14 марта завершит предвыборное турне в Крыму и Севастополе. В Севастополе запланирован многотысячный митинг. Возможно, что Путин объявит о скорой сдаче в эксплуатацию моста в Крым. Кремль отказалсяот идеи его прилета в Крым в день выборов 18 марта, скорее всего, глава государства проголосует по месту прописки, в Москве.

С декабря 2017 года сотрудникам нескольких научных учреждений и больниц Москвы в несколько раз увеличили зарплаты в связи с необходимостью выполнения майских указов президента России и близостью выборов. Этот факт подтвердили в МГУ, МАИ, ИНИОНе, больнице им. С. П. Боткина. Оклады некоторых сотрудников выросли в два раза. Минтруд подтвердил связь этих мер с майскими указами.

Минобороны США не увидело в выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием оснований для изменений российского военного потенциала. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил: «В конечном счете они могут потратить на это кучу денег. Но это не меняет моей стратегической оценки. Я предполагаю, что все это произойдет за счет больших издержек для российского народа». При этом подход США к обороне не изменится, «сколько бы денег они не хотели вложить в гонку вооружений с самими собой».

В Минобороны РФ же рассказали, что ведомство подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой «Авангард».

В Госдуму поступил президентский законопроект, предлагающий ввести штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за нарушения при госзакупках. В пояснительной записке к проекту Владимира Путина говорится, что сейчас существуют «определенные пробелы в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления» в сфере госзакупок — «не все деяния, совершаемые в указанной сфере, подпадают под нормы уголовного закона».

Илон Маск заявил, что первое испытание нового космического корабля для полета на Марс состоится в первой половине 2019 года, сейчас корабль строится, а уже через год ему предстоят «краткие полеты». Маск, однако, пошутил, что «иногда» его планы и ожидания немного завышены. Как полагают в SpaceX, запуск корабля на Марс будет стоить дешевле, чем первоначальные запуски ракеты Falcon 1, которые обошлись в сумму от 5 млн до 6 млн долларов.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro