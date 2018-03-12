Топ новостей 12 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умер Олег Табаков, ЕС продлил санкции против России, а в Непале разбился пассажирский самолет.

Скончался актер и режиссер Олег Табаков. Его отключили от систем жизнеобеспечения. Последние несколько месяцев артист находился в бессознательном состоянии и был подключен к аппаратам. Сегодня у него произошел сердечный приступ, после которого он умер. Артист умер в окружении семьи.

В возрасте 82 лет ушел из жизни Олег Табаков pic.twitter.com/DAzEaH99GZ — TVC+ (@tvcplus) 12 марта 2018 г.

Евросоюз официально продлил на полгода санкционные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Нормативный акт о продлении санкций до 15 сентября будет опубликован 13 марта в Официальном журнале ЕС.

We highly appreciate the #EU stance in supporting 🇺🇦. Prolongation of sanctions by 🇪🇺 over actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine is a consistent step towards strengthening the European democratic values. https://t.co/o0L9NdbjZj — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 12 марта 2018 г.

Крушение самолета в Непале / ntv.ru

В столице Непала Катманду выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся пассажирский самолет. В больницы с ранениями были отправлены 25 человек, всего в самолете в момент падения находились 71 пассажир и члены экипажа. Таким образом, погибнуть в катастрофе могли до 46 человек.

В Непале разбился пассажирский самолет. Погибли не менее 50 человек pic.twitter.com/EriG414ZJ5 — Meduza (@meduzaproject) 12 марта 2018 г.

Владимир Путин во время поездки в Крыму /kremlin.ru

Владимир Путин 14 марта завершит предвыборное турне в Крыму и Севастополе. В Севастополе запланирован многотысячный митинг. Возможно, что Путин объявит о скорой сдаче в эксплуатацию моста в Крым. Кремль отказалсяот идеи его прилета в Крым в день выборов 18 марта, скорее всего, глава государства проголосует по месту прописки, в Москве.

На митинг в поддержку Путина сгоняют других кандидатов. — Коля Путин (@NicolayPutin) 12 марта 2018 г.

Снятие наличных со счета / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

С декабря 2017 года сотрудникам нескольких научных учреждений и больниц Москвы в несколько раз увеличили зарплаты в связи с необходимостью выполнения майских указов президента России и близостью выборов. Этот факт подтвердили в МГУ, МАИ, ИНИОНе, больнице им. С. П. Боткина. Оклады некоторых сотрудников выросли в два раза. Минтруд подтвердил связь этих мер с майскими указами.

бюджетникам повысили зарплаты, чтобы они смогли себе позволить доехать до избирательных участков — недруги за бугром (@Lndcalling) 12 марта 2018 г.

Минобороны США не увидело в выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием оснований для изменений российского военного потенциала. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил: «В конечном счете они могут потратить на это кучу денег. Но это не меняет моей стратегической оценки. Я предполагаю, что все это произойдет за счет больших издержек для российского народа». При этом подход США к обороне не изменится, «сколько бы денег они не хотели вложить в гонку вооружений с самими собой».

В Минобороны РФ же рассказали, что ведомство подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой «Авангард».

Особенно хорошо будет, если символом форума станут ядерные ракеты. Они очень способствуют атмосфере доверия в экономике pic.twitter.com/3e6C6UHk3K — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 12 марта 2018 г.

В Госдуму поступил президентский законопроект, предлагающий ввести штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за нарушения при госзакупках. В пояснительной записке к проекту Владимира Путина говорится, что сейчас существуют «определенные пробелы в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления» в сфере госзакупок — «не все деяния, совершаемые в указанной сфере, подпадают под нормы уголовного закона».

Космический корабль на старте / pixabay.com

Илон Маск заявил, что первое испытание нового космического корабля для полета на Марс состоится в первой половине 2019 года, сейчас корабль строится, а уже через год ему предстоят «краткие полеты». Маск, однако, пошутил, что «иногда» его планы и ожидания немного завышены. Как полагают в SpaceX, запуск корабля на Марс будет стоить дешевле, чем первоначальные запуски ракеты Falcon 1, которые обошлись в сумму от 5 млн до 6 млн долларов.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro — Elon Musk (@elonmusk) 11 марта 2018 г.

Операция в хирургическом отделении / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Начиная с 2012 года, когда президент поручил снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от рака, туберкулеза, в результате автоаварий и младенческую, россияне стали реже умирать от данных болезней и в происшествиях. Одновременно значительно возросла смертность от редких болезней и неустановленных причин. Теперь необычный всплеск переживает смертность от редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психики и поведения.

Очень интересный пример исполнения майских указов Путина. Он поручил снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и врачи это выполнили, правда резко увеличилось число смертей от редких и "прочих" болезней. Снова совпадениеhttps://t.co/syq4Bq95HU — Republic News (@Repub_News) 12 марта 2018 г.

Первый канал представил песню, с которой Юлия Самойлова поедет от России на «Евровидение-2018». Композиция I Won't Break подготовлена Леонидом Гуткиным, Нэттой Нимроди и Арье Бурштейном. Клип на песню снял режиссер Алексей Голубев, который ранее работал с Полиной Гагариной.