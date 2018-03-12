В минувшие выходные президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%) в США. Тема начала бурно обсуждаться в СМИ еще в самом начале марта, когда США только сообщили о намерении в скором времени такие пошлины ввести. Особенно громко стали возмущаться давние торговые партнеры и союзники США.

Главная тема нынешней фазы пошлинной истории, как следует из материала Bloomberg, - это отсутствие ясности. На неопределенность условий жалуется ЕС в лице еврокомиссара по торговле Сесилии Мальстрём. В первую очередь, непонятно, сделают ли для европейского блока исключение из новых правил. Трамп намекает на то, что здесь имеет место ультиматум: либо ЕС соглашается на уступки по импорту американских товаров, либо ему не делают льгот по импорту металлов, а, может быть, даже вводят и еще какие-нибудь карательные меры.

Сесилия Мальстрем European Parliament/flickr.com

Но даже при такой ультимативной прямолинейности остается непонятным, что именно ожидается от ЕС в обмен на послабления. С точки зрения самого ЕС, впрочем, для США достаточным основанием для послаблений должны быть союзнические отношения с блоком. Канада, Мексика и Австралия уже получили исключения. Канаде и Мексике, правда, пришлось ради этого пойти на уступки в переговорах по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Условия, на которых сделали исключение для Австралии, неизвестны: известно только, что этому предшествовал телефонный разговор между Трампом и австралийским премьер-министром Малькольмом Тернбуллом.

Трамп позиционирует введение пошлин как дело, касающееся национальной безопасности США. У них отчетливо карательная подоплека: пошлины вводятся в ответ на то, что некоторые страны за импорт американской продукции берут больше, чем США берут за импорт их продукции. При этом в каждом конкретном случае возникают двусторонние переговоры, инициаторы которых — прежде всего, из числа союзников — пытаются сторговаться на более выгодных условиях. В частности, об исключениях, помимо перечисленных, также попросили Япония и Южная Корея.

Politico пишет, что решение американской президентской администрации всё же ввести пошлины на сталь и алюминий потрясло международные рынки. За одни выходные Трамп совершил рискованный шаг, по итогам которого его союзники как внутри так и за пределами страны могут стремительно превратиться в его врагов. Как и Bloomberg, Politico подчеркивает значение неопределенностей и недоговоренностей в этой истории.

Алюминиевые слитки выгружены на Талейранском морском терминале (Восточное побережье США) JAXPORT/flickr.com

Первоначальное международное возмущение по поводу перспективы карательных тарифов сопровождалась спекуляциями о том, смогут ли какие-нибудь страны получить льготные условия. Спекуляции продолжались вплоть до того момента, пока не были сделаны исключения для Канады и Мексики. После этого у всех недовольных появилась надежда на возможность договориться и сохранить выгодные условия импорта. В результате все начали — преимущественно в двустороннем порядке — выяснять, чего от них хотят США, а в условиях общей неопределенности такие разговоры вести удобно.

С другой стороны, неопределенность уже омрачает биржевые рынки и вызывает протест у представителей промышленных отраслей — даже у тех, которые до последнего времени приветствовали протекционистские начинания американской администрации. В этом смысле инициатива по-прежнему остается крайне рискованной.