12 марта 2018, 10:00
Видео дня. Минобороны запускает снаряды «Краснополь»
Минобороны России показало стрельбы с использованием высокоточных управляемых снарядов «Краснополь».
Запуск производился из самоходной гаубицы «Мста-С». Снаряд снабжен реактивным двигателем и самонаводящейся боеголовкой. Точность попадания, как утверждают в военном ведомстве, составляет не менее 95%.
«Краснополь» уже применялся в боевых условиях — «во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое