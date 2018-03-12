Видео дня. Минобороны запускает снаряды «Краснополь»

Минобороны России показало стрельбы с использованием высокоточных управляемых снарядов «Краснополь».

Запуск производился из самоходной гаубицы «Мста-С». Снаряд снабжен реактивным двигателем и самонаводящейся боеголовкой. Точность попадания, как утверждают в военном ведомстве, составляет не менее 95%.

«Краснополь» уже применялся в боевых условиях — «во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии».