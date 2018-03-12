12 марта 2018, 11:17
Видео дня. Юлия Самойлова для «Евровидения». I Won't Break
Юлия Самойлова исполнит на «Евровидении-2018» песню I Won't Break («Я не сломаюсь»).
Над песней, которую Самойлова исполнит в Лиссабоне, как сообщили в пресс-службе Первого канала, «работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад».
В 2017-м певице не удалось принять участие в конкурсе — ее не пустили на Украину из-за выступления в Крыму.
В 2017 году Самойлова готовила для «Евровидения» песню Flame Is Burning.
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