Видео дня. Юлия Самойлова для «Евровидения». I Won't Break

Юлия Самойлова исполнит на «Евровидении-2018» песню I Won't Break («Я не сломаюсь»).

Над песней, которую Самойлова исполнит в Лиссабоне, как сообщили в пресс-службе Первого канала, «работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад».

В 2017-м певице не удалось принять участие в конкурсе — ее не пустили на Украину из-за выступления в Крыму.

В 2017 году Самойлова готовила для «Евровидения» песню Flame Is Burning.