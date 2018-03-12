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12 марта 2018, 15:00
выборы Ксения Собчак Московская область экология
Илья Гращенков, Святослав Забелин

Мусор и политика под Москвой

Масштабная протестная акция против мусорного полигона «Ядрово»
Масштабная протестная акция против мусорного полигона «Ядрово»
sobchakprotivvseh.ru

В Московской области прошла серия протестов против использования мусорных полигонов и строительства мусоросжигающих заводов. Местные жители требовали рекультивировать занятые полигонами земли и ввести в столице и области раздельный сбор мусора. Акции поддержала Ксения Собчак, один из кандидатов в президенты России.

По мнению Собчак, губернатора Московской области Андрея Воробьева следует отправить в отставку – призывы к снятию его с поста она произносила в ходе своего участия в протестной акции в Волоколамске, пишет газета «Ведомости». Собчак также требовала прекратить свозить мусор под Волоколамск.

 
Ксения Собчак на митинге против мусорного полигона
sobchakprotivvseh.ru

В то же время Собчак занимает не менее резкую позицию и по поводу губернатора Санкт-Петербурга Геннадия Полтавченко, отставки которого она также обещала добиваться. Политологи объясняют это тем, что Собчак строит свою кампанию в каждом регионе на разном материале, но едином принципе: она пытается перехватить повестку, важную для местных избирателей, и использовать их недовольство властью.

Однако проблема мусорных полигонов в Подмосковье существует вне зависимости от политической борьбы. Об этом свидетельствует не только тот факт, что протесты против работы полигонов и мусоросжигающих заводов в течение нескольких дней прошли уже в семи городах Московской области: Клину, Волоколамске, Балашихе, Коломне, Сергиевом Посаде, Троицке и Наро-Фоминске, но и многочисленные жалобы местных жителей в МЧС на неприятные запахи, распространяющиеся вокруг полигонов.

Действительно, на подмосковных полигонах неоднократно случались выбросы газов. Как говорится, например, в постановлении администрации Волоколамского района области о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации, из-за нарушений правил эксплуатации полигона в воздухе выявлено повышенное содержание сероводорода и других ядовитых веществ. Издание добавляет, что проверки, которые проводили МЧС и Роспотребнадзор, также выявили превышение в воздухе предельно допустимых концентраций хлора, сероводорода и оксида азота.

 
Замер воздуха на полигоне ТБО "Ядрово"
Пресс-служба администрации Рузского городского округа

Что же касается непосредственно акций протеста, то митинг в Волоколамске, рядом с которым расположен полигон «Ядрово», собрал до пяти тысяч человек, согласно оценкам организаторов. Другие акции были менее многолюдными, но обратили на себя внимание прессы, местных властей, а порой и полиции: по сведениям газеты, та разгоняла и даже задерживала граждан, пытавшихся в течение нескольких дней, начиная с 8 марта, преграждать мусоровозам дорогу к «Ядрово». 

По мнению Ильи Гращенкова, директора Центра развития региональной политики, тема мусора и загрязнения окружающей среды действительно важна для Московской области, однако не слишком вероятно, что вмешательство Собчак поможет разрешению этой проблемы. В беседе с «Полит.ру» он высказал такую точку зрения:

«Да, тема мусорных полигонов, их расширения, актуальна для Подмосковья. Ведь в области у всех дачи и строительство любой новой свалки или расширение старой, всегда происходят у кого-то под самым носом. Но это очень выгодный и часто очень криминальный бизнес. Так называемая «мусорная тема» кормит чиновников всех мастей – от губернатора и до главы района, поэтому многие годы никто не решается на реальную реновацию, строительство мусороперерабатывающих заводов.

 
Mусорный полигон ТБО «Кучино»
Пресс-служба Губернатора МО
 

Полигоны ТБО в Московской области – это просто свалки, самые примитивные. И да, народ дошел до предела: в последние годы ТБО перестал нормальной обслуживать, как следствие – появились запахи, крысы, возник неэстетичный вид. И таких полигонов в Подмосковье много – в Пушкинском, Егорьевском, Рузском и других районах.

Но вот политический PR на этой теме вряд ли что то изменит. На каждые выборы кандидаты, у кого в повестке есть «экологическая» программа поддерживают митинги, сходы, но потом – ничего. «Яблоко», «Правое дело», «Гражданская платформа», «Партия Зеленых» – все они митинговали против полигонов ТБО в Подмосковье, но ничего не изменили.

Другое дело, что история с Волоколамском – особенная. Там, в районе, есть очень мощная оппозиция – оппозиция главе района Гаврилову и губернатору Воробьеву. Есть активисты, которые уже много лет борются с властью, которую им навязали сверху. У них хороший медийный, организационный ресурс (одни из ярких представителей оппозиции, например, – блогер Артем Любимов и юрист Денис Кунаев). Они эту тему подняли, они смогли собрать пятитысячный митинг, который стал уже третьим за этот год, но самым масштабным.

И вот к ним, на все готовое, уже приехала Собчак. Да, она дала картинку на федеральный канал и эту тему подсветила, так что развитие событий в Волоколамске пойдет по особому сценарию. К тому же весь этот скандал может стоить кресла губернатору Воробьеву, а значит, к делу подключатся и конкуренты губернатора из структур власти РФ», – считает Илья Гращкенков.

 
Мусорный полигон «Часцы»
Пресс-служба администрации Рузского городского округа

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию с полигонами и мусорными заводами согласился Святослав Забелин, сопредседатель Совета международной общественной организации «Международный социально-экологический союз». По его оценке, проблему перехода на раздельный сбор мусора решить непросто, однако проблему уже существующих мусорных полигонов даже в самом лучшем случае решать окажется еще сложнее.

«На мой взгляд, препятствия для перехода к раздельному сбору мусора в первую очередь – психологические и организационные. Психологические – это отсутствие доверия между властью и населением. Доверие находится на нулевом уровне. Никто никому не верит, считают, что деньги, выделенные на решения проблемы, обязательно украдут. Так уж выстроилась наша жизнь за последние много лет.

Поэтому я вижу тут крайне важный и для власти, я бы сказал, крайне затратный аспект. Только он требует не денег, а изменения психологии самой власти – власть должна увидеть в своих жителях граждан. Потому что с финансовой точки зрения, как показывает опыт многих стран, раздельный сбор мусора с последующей переработкой вполне себе выгоден. Это нормальный бизнес, причем он ведется без затрат из бюджета. 

 
Пункт раздельного сбора отходов
Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

При решении же психологических проблем, проблем доверия населения к власти и его согласия на новые начинания, затраты из бюджета, наверно, вначале будут. Но даже даже у нас в России есть уже сейчас масса точек, где пытаются переходить к раздельному сбору мусора. Вот во Владимире, насколько я знаю, есть точка такого сбора – и бизнесмен, который ее организовал, процветает.

Ведь экономически раздельный сбор и переработка мусора выгодны, это же вторично сырье, ресурсы! Вот когда к мусору будут относиться не как к загрязнению, а как к ценному ресурсу, все наладится. А вот к людям желательно, конечно, относиться не как к ресурсам, а как к гражданам. Но пока у нас осталось с советских времен восприятие людей как трудовых ресурсов», – сказал Святослав Забелин.

Говоря о сжигании отходов и о том, могут ли мусоросжигающие заводы, которые планировалось строить в Подмосковье, решать проблему уже существующих мусорных полигонов или для решения этой проблемы нужны другие шаги, эксперт высказал мнение, что заводов для этого не может быть достаточно.

«Мне кажется, что эти заводы – представим, что их все же построят – даже просто по своим мощностям будут успевать перерабатывать только новый мусор. Москва – мегаполис с примерно 18 миллионами человек населения. Конечно, эти пять заводов ничего, сверх того мусора, который будет собираться после их ввода в эксплуатацию, переработать не будут успевать. 

Так что для решения проблемы существующих в настоящее время мусорных полигонов в любом случае потребуется что-то еще, какие-то отдельные меры. Если же говорить о рекультивации территорий, занятных полигонами, то она требует значительных затрат. Я, к тому же, не уверен даже, что у нас для этого есть нужные технологии. Допустим, предложат засыпать полигоны сверху землей, но дальше что? Если засыпать землей гниющую кучу, образующиеся газы прорвутся на поверхность. 

Так что это – никакое не решение, это только делание вид, будто что-то решают. Судя по всему, утилизация нового мусора и приведение в порядок полигонов, которые уже используются, – это отдельные проблемы, и решать их надо по отдельности. С одной стороны, надо нивелировать вывоз мусора, с другой – поменять отношение к мусору как к загрязнителю на отношение к нему как к ресурсу. А с третьей стороны, надо решать, что делать с уже существующими мусорными полигонами. 

Думаю, сделать так, чтобы жить в окрестностях таких полигонов было безопасно и приятно – это нетривиальная технологическая задача. Простите за сравнение, но это как с атомными станциями: говорили одно время, что когда все закончат строить, вокруг них будет зеленая лужайка. Но в мире нет технологий, чтобы этого достичь, даже если АЭС перестала работать. Так что я боюсь, что и все эти полигоны, хотя они, конечно, не атомные станции, в одном с ними  похожи: решить их проблему быстро нельзя.

 
Факел для утилизации свалочного газа на полигоне ТБО «Кучино»
Москва24 / АГН "Москва"

Либо надо было эти полигоны с самого начала устраивать по определенным технологиям (они существуют). Тогда на месте исчерпавшего свою мощность полигона можно что-то сделать. А так – будет точно то же, что и с атомными станциями: мы отложим решение вопроса, оставим его для внуков. Или, может, правнуков.

Я действительно думаю, что прямо сегодня, в 2018 году, технологий рекультивации для неправильно сделанных полигонов для мусора нет. Нет технологий, которые позволяли бы разобрать горы мусора на таких полигонах на составные полезные части. И даже если придумать такую технологию, она будет очень дорогой», – объяснил Святослав Забелин.

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