ВНИИХТ и Навоийский горно-металлургический комбинат подписали Меморандум о сотрудничестве

АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (АО «ВНИИХТ», входит в Госкорпорацию «Росатом») и Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат» (ГП «НГМК», Республика Узбекистан) подписали Меморандум о сотрудничестве в области научно-исследовательской деятельности.



Документ был подписан по итогам визита на ГП «НГМК» делегации АО «ВНИИХТ» в составе руководителя Центра редких и редкоземельных металлов Юрия Трубакова, заместителя руководителя отделения «Комплексная переработка минерального сырья» Ольги Крыловой и начальника лаборатории «Редкие, редкоземельные и радиоактивные элементы» Андрея Селивановского.



«Узбекская сторона выразила острую заинтересованность в целом ряде технологий, для разработки которых ВНИИХТ обладает всеми компетенциями, - сообщил Юрий Трубаков. – В частности, Навоийскому комбинату нужны технологии получения продукции на основе редкоземельных элементов - полировальных порошков, сплавов, лигатур». Кроме того, по словам Юрия Михайловича, представители ГП «НГМК» ждут от ВНИИХТ технологии комплексной переработки руд черносланцевого типа для получения товарных продуктов, технологии получения дезактивированного суммарного концентрата редкоземельных элементов, технологии комплексной переработки горючих сланцев.



Но этим списком возможное сотрудничество АО «ВНИИХТ» и НГМК не ограничивается, подчеркнул Трубаков. Узбекские металлурги и российские ученые будут сотрудничать по целому ряду направлений, предоставляющих взаимный интерес. В частности, Узбекистан сегодня нуждается в профильных специалистах, подготовка которых является приоритетной задачей для этой страны. И это тоже открывает ряд перспектив для сотрудничества с Узбекистаном.



АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (входит в контур Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом», управляющая компания – АО «Наука и инновации») занимается научно-исследовательской разработкой эффективных экологически безопасных технологий комплексной переработки урановых и полиметаллических руд, руд редких, рассеянных и радиоактивных металлов с получением чистых соединений для ядерного топливного цикла, а также созданием новых оригинальных технологий обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.



Навоийский горно-металлургический комбинат - один из крупнейших в мире производителей золота и урана (по объёму производства этих металлов входит в мировую десятку).



История сотрудничества АО «ВНИИХТ» с НГМК начинается с середины 70-х годов прошлого века. Технологии, разработанные во ВНИИХТ, позволили приступить к освоению месторождений в Узбекистане, считавшихся прежде нерентабельными, и стали основанием для решения правительства СССР о строительстве НГМК и городов Навои и Зарафшан.



Технология сорбционного выщелачивания золота под научным руководством академика Бориса Ласкорина была реализована на НГМК в г. Зарафшане. С начала ввода в эксплуатацию и до настоящего времени это предприятие и технология, используемая на нем, являются своеобразным эталоном мирового уровня. Промышленная эксплуатация достигла уровня производства объемом 60 т/год банковских слитков золота чистотой 99,99%. При переработке золотосодержащих руд с использованием сорбционной технологии было обеспечено попутное выделение таких ценных компонентов, как серебро, селен, палладий, вольфрам. По решению Совета Министров СССР, эта технология была рекомендована к внедрению на 10 предприятиях Министерства цветной металлургии СССР.