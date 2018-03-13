18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвиженец, действующий президент России); Ксения Собчак ( «Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).

По мнению большинства политологов, участие в выборах, в особенности в выборах президента страны, для граждан этой страны, имеющих право голоса, принципиально – ведь только так можно определить, кому они согласны доверить управление страной. Механизм выборов позволяет оказывать непосредственное влияние на власть, упускать возможность выразить свое отношение к происходящему в стране неразумно. Больше того: участие в выборах является проявлением личной гражданской позиции, демонстрирует неравнодушное отношение к тому, что творится в стране.

К тому же, как отмечают политтехнологи, выборы с максимально высокой явкой являются наиболее честными: чем больше избирателей прямо высказывают свою волю, тем меньше возможностей для фальсификаций, подтасовок результатов голосования и тем более результат выборов будет адекватен настроениям в обществе и объективен.

По оценке Игоря Бунина, президента Центра политических технологий, участие в выборах важно для граждан как раз в силу того, что является проявлением их гражданской позиции. Отказ выразить эту позицию, неучастие в выборах вне зависимости от того, каким будет их результат, влечет за собой негативные переживания для избирателя, убежден он.

«Граждане должны идти на выборы, потому что игнорировать их – значит расписаться в том, что у тебя отсутствует гражданская позиция. Какими бы ни были кандидаты, все равно ты должен прийти и найти среди них наиболее близкого тебе идеологически человека. Если же ты не можешь найти такого среди предложенных кандидатов, ты должен подумать о том, против кого хотел бы бороться. Если ты считаешь, что важно не допустить победы какого-то кандидата, ты должен подумать, поддержка кого из его соперников нанесет наибольший ущерб этому кандидату, и проголосовать за этого соперника.

В любом случае ты должен прийти на выборы и сделать свой идеологический или рациональный выбор. Потому что после окончания голосования ты будешь думать, стыдно тебе или не стыдно за собственный выбор, за неучастие или за участие и неправильно отданный голос.

Американские ученые провели исследование и установили: чаще всего люди делают выбор при голосовании, желая использовать свой бюллетень так, чтобы потом это не вызывало у них негативных эмоций. Ты должен не допустить негативного восприятия своего участия в выборах. Неучастие же в выборах в любом случае вызовет негативные эмоции. Будешь себе локти кусать. Допустим, ты не участвовал – и побеждает тот кандидат, который тебе не нравится. Это неприятно. А если он побеждает, когда ты участвовал в выборах, твоя совесть чиста: ты пытался что-то сделать, пытался противодействовать этому», – резюмировал Бунин.