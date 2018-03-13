Всем запомнилось, как президент Путин пообещал, что «наши ребята» и дальше будут придумывать новые виды вооружений. Проблема в том, что оборонно-промышленный комплекс испытывает острую нехватку молодых кадров. Но у министра обороны Сергея Шойгу, оказывается, уже есть решение.

Рядом с Анапой планируется создать военный технополис «Эра» по образцу «Сколково». Даже устройство этого института будет похоже — разве что в подмосковном «Сколково» ничего не слышали про научные роты.

Как следует из Концепции создания Военного инновационного технополиса «Эра» на период до 2020 года, утвержденной 18 декабря 2017 года министром обороны Сергеем Шойгу, «Эра», как и «Сколково», будет разделена на кластеры. Концепция есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил источник в Минобороны. В технополисе планируется воспитывать элиту российской армии.

На презентации инновационного технополиса «Эра» kremlin.ru

О том, что оборонке не хватает молодых кадров, говорили уже давно. В 2016 году член-корреспондент РАН Валерий Цветков представил доклад, в котором утверждалось, что средний возраст работников российского ОПК — более 50 лет (в том числе работников в области научно-исследовательских работ), а доля специалистов моложе 30 лет — менее 4%.

«Эра», может быть, не решит всех проблем, но точно будет отличаться от большинства предприятий и институтов ОПК. В составе технополиса будет действовать школа-лагерь для одаренных детей. Их будут «воспитывать в духе патриотизма» и готовить к обучению в вузах сразу по нескольким специальностям, которые так или иначе связаны с укреплением обороны страны.

В технополис также будут привлекать молодых ученых, аспирантов, специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса, курсантов и студентов. Это необходимо для «сохранения и наращивания научного потенциала научных и образовательных организаций России и Министерства обороны, а также предприятий ОПК», сказано в концепции.

Научная рота ВКС function.mil.ru

На базе «Эры» будут созданы четыре сводные научные роты. Они будут иметь в своем составе по два научных взвода каждая. «Студенты выпускных курсов, изъявившие желание пройти службу по призыву в научной роте, могут проводить на базе технополиса научные исследования по приоритетным темам дипломных работ и магистерских диссертаций, согласованным образовательными организациями и экспертами технополиса», — говорится в концепции.

Впервые научные роты появились в России в 2013 году: в них набирают талантливых выпускников вузов, которые готовы работать на Министерство обороны. Научные роты являются штатными подразделениями российских вооруженных сил, так что служба в них засчитывается как прохождение срочной службы.

Инновационный технополис «Эра» будет самостоятельной организацией внутри Минобороны. Ведомство уже приступило к его созданию в октябре 2017 года, докладывал президенту министр обороны Сергей Шойгу. Как указано в концепции военного технополиса, «Эра» станет специализированным научно-исследовательским и производственным комплексом со своими лабораториями и инжиниринговыми центрами, где будут разрабатываться продукты для российского оборонно-промышленного комплекса. По замыслу военных, продукция будет разрабатываться в технополисе по принципу полного цикла — «от идеи до образца».

В декабре 2017 года начальник Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров отмечал, что «Эра» расшифровывается как «элита российской армии». В концепции «Эра» подчеркивается, что Минобороны ждет от технополиса новых открытий, которые обеспечат лидерство страны в военно-технической сфере. Для этого «Эра» будет взаимодействовать с органами госуправления, Российской академией наук, научными и образовательными организациями (в том числе и Минобороны), предприятиями ОПК, а также компаниями среднего и малого бизнеса, которые создают и развивают технологии военного и двойного назначения.

Финансировать технополис военное ведомство предполагает «за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для обеспечения деятельности Минобороны». При этом в концепции говорится, что в период с 2019 по 2020 год будет создан Фонд развития технополиса, задача которого — «привлечение дополнительных средств» для строительства объектов инфраструктуры технополиса.

Научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам управления национальной обороной mil.ru

22 февраля военное ведомство предложило назначить президента Курчатовского института Михаила Ковальчука на должность научного руководителя технополиса. Вскоре Ковальчук предложение принял. 23 февраля 2018 года министр обороны Сергей Шойгу презентовал Владимиру Путину макет технополиса в Андреевском зале Кремля.

Согласно базе данных СПАРК, технополис «Эра» будет расположен на территории санатория «Юность», который принадлежит МВД (Анапа, проспект Пионерский, д. 28). Начальником военного инновационного технополиса «Эра» назначен бывший замдиректора Рособоронзаказа, заместитель председателя военно-научного комитета Вооруженных сил ​Федор Дедус.