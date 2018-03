«Коммерсантъ»: «И яд следовал за ним». Тереза Мэй назвала вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, и где оно делалось.

«Hamleys не играется в России»: франчайзи ритейлера может закрыть магазины или уменьшить их площадь.

«Частные инвестиции поставили на карту»: правительство утвердило план для инфраструктурной ипотеки.

«Ведомости»: «"Росатом" впервые допустит иностранцев к добыче урана в России». Китайская корпорация готова вложить 16 млрд рублей в новый рудник.

«Путин готов уравнять зарплаты чиновников»: сейчас они различаются в несколько раз и зависят в основном от премий.

«В России больше нет монополии на производство калия»: «Еврохим» теперь составит конкуренцию «Уралкалию».

РБК: «Лондон дал сутки на детоксикацию». Тереза Мэй потребовала от Москвы разъяснений по делу Сергея Скрипаля.

В материале «С металлом в голосе» разбираются семь вопросов о последствиях введения США импортных пошлин на сталь и алюминий.

«От общего к частному»: у владельцев мобильных устройств упала популярность публичного Wi-Fi.

«Известия» в материале «И снится нам отрава у дома» пишут, почему Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Сергея Скрипаля.

В статье «Долго и счастливо» задается вопрос, зачем России в клуб долгожителей «80+».

«Сезон охоты»: как действует Турция в условиях политической изоляции.

«Майские указы: зарплаты удвоились своевременно». Чиновники отчитались о росте зарплат бюджетников.

«Пентагон о планах России: это все неинтересно». Новое российское оружие не впечатлило Пентагон и ЦРУ.

The Economist: «Почему популисты победили» (Why the populists won). В Италии исход выборов отражает бунтарские настроения, вызванные проблемами с трудоустройством и недовольством иммиграцией.

Bloomberg: «Трамп подталкивает ЕС к снижению пошлин, а блок клянется противостоять "задирам"» (Trump Pushes EU to Cut Tariffs as Bloc Vows to Resist ‘Bullies’). ЕС заявил президенту США Дональду Трампу, что его не запугать протекционистской риторикой и карательными пошлинами.

The Wall Street Journal: «Пошлины Трампа ставят под угрозу трудоустройство в сфере американского машиностроения, предупреждают европейские руководители» (Trump Tariffs May Threaten U.S. Auto Jobs, European Executives Warn). Европейские машиностроители предупреждают, что если президент США Дональд Трамп будет ставить ограничения на импорт, то им, возможно, придется сократить инвестирование в свои американские производства, что вызовет сокращения сотрудников.

The Washington Post: «Ретроспективно говоря, демократы, пожалуй, могли предвидеть разворот Трампа на 360° по вопросу контроля над огнестрельным оружием» (In hindsight, Democrats probably should have seen Trump’s 360 on gun control coming). Когда дело принимает серьезный оборот, президент США Дональд Трамп следует принципу: склоняться влево до того момента, пока не окажешься справа.

BBC: «Пока "никакого ответа" от Северной Кореи по переговорам» ('No response' yet from N Korea on talks). С того момента, как США выразили согласие участвовать в переговорах, Пхеньян замкнулся в молчании.

Al Jazeera: «Активисты призывают США отстаивать права человека в Египте» (Activists push US to advocate for human rights in Egypt). Американцы из Египта собираются призвать правительство США к давлению на правительство Египта ради исправления ситуации с соблюдением прав человека.