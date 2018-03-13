Глава Генштаба Валерий Герасимов предупредил Вашингтон, что Москва ответит, если американцы нанесут удар по Дамаску. По его словам российская армия, если это необходимо, будет уничтожать как ракеты, так и их носители — то есть, например, самолеты.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон может «начать действовать самостоятельно», если Совбез не предпримет никаких мер по остановке наступления правительственных сил в Восточной Гуте.

Все это в лишний раз напоминает, что нельзя участвовать в войне чуть-чуть, даже в гражданской войне в далекой арабской стране. Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так и соперник окажется куда сильней, чем хотелось бы.