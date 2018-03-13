13 марта 2018, 17:42
#100 СЛОВ. Сирийский обмен любезностями
Глава Генштаба Валерий Герасимов предупредил Вашингтон, что Москва ответит, если американцы нанесут удар по Дамаску. По его словам российская армия, если это необходимо, будет уничтожать как ракеты, так и их носители — то есть, например, самолеты.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон может «начать действовать самостоятельно», если Совбез не предпримет никаких мер по остановке наступления правительственных сил в Восточной Гуте.
Все это в лишний раз напоминает, что нельзя участвовать в войне чуть-чуть, даже в гражданской войне в далекой арабской стране. Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так и соперник окажется куда сильней, чем хотелось бы.
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