Россия вмешивалась в выборы в США, однако не с целью привести к власти Дональда Трампа; никаких связей между его штабом и российской стороной не обнаружено. Таков вывод Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, зафиксированный в докладе, пишут российские СМИ.

О том, что представители Комитета по разведке не обнаружили никаких доказательств координации или заговора между кампанией Трампа и россиянами, сообщило международное информационное агентство Reuters. Однако агентство при этом отметило, что об этом говорили те представители Комитета, которые принадлежат к Республиканской партии, поддерживающей Трампа.

Конгрессмен-республиканец Майк Конуэй U.S. Department of Agriculture

В тот же день представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США обратились к президенту Трампу с требованием расширить антироссийские санкции, сообщило издание The Hill. 140 конгрессменов напомнили президенту про закон о противодействии противникам США через санкции и обвинили его в постоянных попытках оправдать президента России Владимира Путина и опровергнуть его «признанное» вмешательство в выборы в США 2016 года, то есть игнорировании закона.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, не видят ли логического изъяна в таком выводе сами американцы, в том числе сторонники Трампа, а также о том, кто именно сделал этот вывод, и о том, станет ли он окончательным в истории с расследованием вмешательства России во внутренние дела США и к каким последствиям для России все это может привести, согласился политолог Григорий Голосов.

По его оценке, в данном случае доклад, на который ссылаются СМИ, не имеет сколько-то заметного значения, поскольку и поддерживают этот вывод не все представители Комитета по разведке, и расследование вмешательства России в избирательную кампанию в США в 2016 году еще продолжается, и вовсе не голос Комитета по разведке в нем имеет решающее значение.

«Прежде всего тут нужно вести уточнение: это не Комитет по разведке как таковой сделал это заключение, а только республиканцы, входящие в состав этого комитета. демократы в составе этого комитета уже заявили, что они придерживаются другого мнения.

Что касается того, что конкретно было констатировано республиканцами, то это именно то, что составляет американских позицию властей на данный момент: что вмешательство России в выборы имело место (этого сейчас в Соединенных Штатах никто не отрицает, и за это в отношении России будут приниматься дальнейшие действия. Ну, а что касается того, что администрация Трампа не была в сговоре с Москвой, то это ведь — официальная позиция администрации Трампа. Было бы странно, если бы они утверждали что-то иное, и понятно, что Республиканская партия их в этом утверждении поддерживает.

Так что документ, который появился вчера, не содержит в себе вообще ничего нового и не является обязывающим, потому что расследование о сговоре пока продолжается — этим занимается преимущественно спецпрокурор Миллер. Соответственно, никаких последствий у этого доклада представителей Комитета по разведке не будет. Это незначительное событие. На дальнейших этапах расследования в принципе могут прозвучать и другие выводы, и здесь главную роль будет играть комиссия спецпрокурора.

Роберт Миллер usembassytallinn/flickr.com

Каких масштабов может достигнуть дальнейшее ужесточение санкций? О прекращении отношений между странами речи не идет: официальная позиция американской администрации состоит в том, что нужно постоянно поддерживать диалог с Россией, но проявлять твердость по отношению к ней. В этом смысле ничего не изменится. То, что президент Трамп будет всячески отбиваться от обвинений в сговоре с Россией, совершенно очевидно, потому что если он займет иную позицию, это его просто подведет под импичмент.

Но то, что он будет отбиваться от обвинений в сговоре, не означает, что он будет отрицать вмешательство России в американские выборы или проявлять какую-то мягкость по отношению к ней. Напротив, чем громче будут звучать обвинения в сговоре, тем больше стимулов будет появляться у Трампа к тому, чтобы доказать, что сговора не было и что по отношению к России он проявляет даже большую жесткость, чем Обама (о чем он сам недавно говорил).

Ну, а на вопрос, зачем тогда Россия вмешивалась в выборы, если не затем, чтобы привести к власти Трампа, как сейчас и заявили республиканцы в Комитете по разведке, есть ясный ответ, который уже давали в США те, кто сочувствует Трампу. Они считают так: Россия вмешивалась в выборы, чтобы подорвать американский избирательный процесс, тем самым дискредитировать американскую демократию и в конечном счете добиться стратегического преимущества под Соединенными Штатами за счет их общего политического ослабления.

Есть даже такое мнение, которое высказывалось в американских СМИ, что Россия в действительности поддерживала и Трампа, и — по некоторым вопросам — Клинтон, для того, чтобы просто создать в американском общественном мнении неразбериху и тем самым деориентировать и ослабить его.

Хиллари Клинтон в Екатерининском дворце (Пушкин) в 2012 году e_chaya/flickr.com

Повторяю: это выказанная в СМИ позиция, я не говорю, будто все это — правда. Но те люди, которые, с одной стороны, поддерживают Трампа, а с другой стороны, признают российское вмешательство в американские выборы, так объясняют этот видимый парадокс. Что парадокса здесь в действительности нет.

Это мнение естественное — в Соединенных Штатах многие люди не верят в сговор, но считают очевидным сам факт вмешательства России. Вот они объясняют это таким образом», — объяснил Григорий Голосов.

Напомним, подозревая Россию в попытках влияния на президентские выборы 2016 года, в середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям по этому делу. Вмешательство этих лиц и компаний «в политическую систему США» они сочли доказанным.

Стивен Мнучин International Monetary Fund

После выдвижения этих обвинений президент России Владимир Путин потребовал предоставить официальные документы по «российскому делу», уточняет газета «Коммерсантъ».

Что же касается антироссийских санкций, то о разработке новых ограничительных мер в этом ряду в середине февраля заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. Тогда предполагалось, что санкции будут введены в течение30 дней, причем ранее принятые отменены не будут.

Действительно, 3 марта Трамп указом продлил введенные из-за ситуации на Украине санкции против России еще на год.