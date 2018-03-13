Уже 12 марта 31 участник всероссийского конкурса «Лидеры России» будет назначен в органы власти, утверждает «Газета.Ru». Двое участников конкурса попадут в администрацию президента, еще трое станут заместителями федеральных министров, сообщает издание.

По его данным, в администрацию президента попадут руководитель Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков и заместитель генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» Алексей Лысов (Вологда).

А в правительство войдут: Олег Салагай – в качестве заместителя министра здравоохранения (ранее он занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава); Павел Сорокин – в качестве замминистра энергетики (ранее возглавлял аналитический центр ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК); и Илья Торосов – как заместитель министра экономического развития (с 2005 года работал в банковской сфере).

В то же время информационное агентство РИА Новости, подтверждая информацию о включении трех участников конкурса в состав правительства России, пишет, что они по решению премьер-министра Дмитрия Медведева уже официально вошли в кабмин.

Побеседовать с «Полит.ру» о проекте «Лидеры России», его особенностях, задачах, которые он был призвал решить, и о тех перспективах, которые он открывает перед участниками и властью, согласились Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, и Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы».

По мнению Алексея Мухина, проект полезен, как полезен любой социальный лифт, и весьма эффективен как средство транспортировки региональных управленцев на уровень федеральный. Нацеленный на отбор кадров для конкретных проектов, он помогал найти людей, пригодных для организации рывка, технологического, инновационного и так далее, о котором говорил глава государства Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию.

Владимир Путин на ежегодном послании к Федеральному собранию / kremlin.ru

«Конечно, проект "Лидеры России" решает проблему короткой "скамейки запасных" у российских властей. Этот проект ведь и задумывался как социальный лифт, который имеет черты официального и является весьма эффективным средством для транспортировки, трансфера региональных профессионалов на федеральный уровень и распределения их по другим регионам на значимых для федерального центра постах.

Так что, разумеется, этот проект полезен. Любой социальный лифт тут – очень кстати, тем более что по результатам подобного рода конкурса создается очень эффективная и актуальная база данных для самых разных структур, нуждающихся в том самом развитии, о котором говорил президент в Послании Федеральному Собранию. В том самом рывке – технологическом, инновационном и так далее, – о котором он говорил. Кто, как ни эти люди, наиболее приспособленные, специальным образом отобранные, походят для организации подобного рода рывка?

Вообще целью "Лидеров России" был подбор людей под определенные проекты. Собственно, люди подобраны. Будут ли они влиять на реализацию этих проектов? Конечно, будут, будучи исполнителями. Исполнители всегда влияют на качество исполнения проекта. Как именно кто и на что сможет повлиять, можно будет говорить позже, когда они уже действительно займут какие-то посты, пока анализировать это рано», – сказал Алексей Мухин.

Константин Калачев отмечает, что потребность в подобном проекте была объективной: России надо повышать качество государственного управления. К тому же новая кадровая политика вполне может олицетворять собой тот драйвер развития, который должен обеспечить достижение необходимых стране прорывов.

«Этот проект, как раньше говорили, – "кузница кадров", ресурс государственного управления. Надо повышать качество государственного управления, надо начать с интегрирования во власть новых людей, нового поколения управленцев, администраторов, тех самых "молодых технократов", неангажированных, но лояльных по отношению к власти. Надо привлечь к управлению людей технократического склада.

Сергей Кириенко /ермак-инфо.рф

Понятно, что Сергей Кириенко (первый заместитель главы Администрации президента России, благодаря усилиям которого был реализован проект – прим.ред.) считает, что новая кадровая политика является одним из ресурсов развития, она олицетворяет собой тот самый "драйвер развития", который должен обеспечить прорыв. Ведь если не будет институциональных изменений, то остается только одно – ввести новые кадры. То есть, не меняя схему принципиально, попытаться поменять людей, более эффективные кадры поставить на место менее эффективных, эффективных недостаточно.

И это прекрасный проект, я его одобряю и поддерживаю. Я считаю, что любые кадровые проекты надо поддержать, а здесь, в "Лидерах России", виден серьезный подход, видно, что это – всерьез и надолго. И, собственно говоря, это действительно есть переход к стратегическому планированию, а не просто заигрывания с молодежью или затыкание каких-то кадровых дыр. Это реальная попытка включить кадровые лифты.

Так что это хорошо. Пока, во всяком случае, никто на такое не жалуется – тут все объективно и все по-честному», – считает Константин Калачев.

Всего, по информационного агентства ТАСС, на высокие посты в администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации были назначены 45 участников конкурса «Лидеры России».

По словам Сергея Кириенко, все получившие назначения специалисты являются сильными управленцами.