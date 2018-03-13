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Подмосковным школьникам дадут уроки сортировки мусора

C 1 сентября 2018 года в школах Подмосковья будет введен урок по разделению мусора. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает РБК.

«Что касается раздельного сбора мусора, это большая работа. До конца никто не понимает, что это такое. Наша задача — с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе, чтобы каждый ребенок, а затем и взрослый смог разделять мусор», — цитирует Воробьева «Интерфакс».

По его мнению, жителям региона необходимо разъяснить, что такое «чистый», пригодный к переработке мусор, и какой мусор можно отнести к «грязному», который будет уничтожаться на мусоросжигательном заводе.

Такое предложение было озвучено на фоне недавних протестов жителей Волоколамска, связанных с мусорным полигоном «Ядрово». 7 марта в власти были вынуждены ввести режим ЧС для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне.





Антиновость

В Свердловской области и в Челябинске ожидается смог

Синоптики ожидают сильный смог в Челябинске и Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профильные региональных ведомства.

С вечера 12 марта до вечера 15 марта на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

В связи с этим администрация Екатеринбурга объявила неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Власти города рекомендовали предприятиям обеспечить условия для сокращения концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%.

Между тем, в Челябинске, где жители жаловались на запах химикатов, также было объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Непонятная новость

Свердловские власти выделили 28 млн рублей на слежку за школьниками во время ЕГЭ

Власти Свердловской области выделят 27 млн 733 тысячи рублей на покупку камер видеонаблюдения для фиксации нарушений при сдаче ЕГЭ в местных школах. Об этом сообщает znak.com со ссылкой на портал госзакупок

Подготовка к ЕГЭ / mskagency.ru

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Закупленные видеокамеры и прочее оборудование должно быть установлено в 159 учебных учреждениях Свердловской области, в том числе в 46 школах и гимназиях Екатеринбурга, до 15 мая этого года.

Всего для слежки за школьниками в школах будут закуплены и установлены 1680 программно-аппаратных комплексов для видеосъемки, захвата видео и аудио, а также хранения видеоархива.

Заказчиком выступило государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».



Ассорти

На Ставрополье создадут первый государственный агропарк

На территории Ипатовского городского округа в Ставропольском крае создадут первый государственный агропарк «Ипатовский». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных отношений края.

Агропарк будет расположен на земельном участке площадью более 31 тысяч гектаров. Участок для парка был передан из федеральной собственности в краевую.

«Ипатовский агропарк», строительство которого будет завершен к середине года, станет первым из 8 государственных агропромышленных парков в крае.

Поле после уборки урожаяю

Отмечается, что Ипатовский городской округ является хорошей площадкой для реализации проектов в сельскохозяйственной сфере, а также располагает богатой сырьевой базой, транспортным сообщением и наличием развитой инфраструктуры.

В агропарке создадут два мясоперерабатывающих комбината, несколько предприятий переработки овощей и объемные хранилища для сельхозпродукции.

По мнению властей региона, Агропромышленный парк поспособствует развитию предпринимательства в сельской местности и созданию новых рабочих мест, а также в целом повысит инвестиционную привлекательность Ставропольского округа.

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Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга подготовили к взрыву

На недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга натянули монтажную сетку, чтобы подготовить ее к взрыву и защитить машины и здания. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской горно-металлургической компании.

«Сейчас в рамках подготовительных мероприятий объекта устанавливается монтажная сетка, которая предохранит окружающие здания и транспортные средства от возможного разлета осколков при самом демонтаже. Сетку натянут практически на всю высоту башни»,— пояснили в УГМК.

Сообщается, что башню снесут после 18 марта. Точная дата сноса при этом не называется.

На месте башни планируется построить ледовую арену на 15 тысяч зрителей.

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Томские ученые открыли новый вид ядовитой рыбы фугу



Ученые биологического института Томского государственного университета открыли новый вид ядовитой рыбы фугу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Особь была обнаружена у берегов острова Сахалин.

Рыба фугу / pixabay.com

Новый вид получил название «узорчатая рыба-собака». Такое название новый вид рыбы фугу получил из-за яркого окраса - тело рыбы светло-коричневого цвета, покрытое множеством белых пятен.

Как сообщили в ТГУ, подтвердить открытие томского ученого помог куратор ихтиологической коллекции Национального музея природы и науки в Токио.

Рыба фугу - ядовитый вид рыбы, который является деликатесом в Японии. В печени и некоторых других внутренних органах рыб этого вида находится смертельный яд. При этом при правильном приготовлении рыбу можно употреблять в пищу.