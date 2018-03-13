Росатом стал лучшей госкомпанией-работодателем по версии портала Headhunter.Ru

Росатом занял 1 место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей России крупнейшего рекрутингового портала страны HeadHunter по итогам 2017 года. Рейтинг составлялся в восьмой раз. В нём приняли участие более 1000 компаний. Результаты рейтинга были опубликованы 12 марта 2018 года. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Госкорпорации.



Рейтинг лучших работодателей России - наиболее авторитетный в стране проект, позволяющий независимо оценить привлекательность российских компаний для работников и специалистов. Место в рейтинге присваивалось с учетом суммирования трех оценок – результатов голосования соискателей (вес 40%), уровня вовлеченности работающих сотрудников (вес 40%) и оценки эффективности службы управления персоналом (вес 20%). В компаниях со штатом от 100 до 500 человек опрашивались не менее 40% сотрудников, а в более крупных — не менее 30%. Правильность применения методологии и подсчёта результатов в рейтинге проверяют независимые международные и российские аудиторские компании. В разные годы это были Deloitte, KPMG, «БДО Юникон». В этом году аудитом рейтинга занимались партнеры и международные консультанты PricewaterhouseCoopers (PwC).



«В рейтинге HeadHunter Росатом принимает участие с 2012 года. За 5 лет участия Госкорпорация поднялась на 30 позиций - с 32 на 2 место, став лучшей госкорпорацией для работы в стране. Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу, складывающемуся из трёх показателей - результатов голосования соискателей, уровня вовлеченности работников и эффективности службы управления персоналом организации, - отмечает эксперт рейтинга работодателей России портала HeadHunter Нина Осовицкая. - Итоговый Индекс Росатома составил 138, против 125 в прошлом году, превысив прошлогодний индекс победителя рейтинга».



«Быть лидером, поднявшись так быстро, и стабильно удерживаться в топе лучших работодателей России на протяжении трёх лет, когда с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга стремительно растет, одновременно и почетно, и непросто. А приближение на одну позицию к вершине рейтинга ещё ценнее - делится директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева. – Амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед Госкорпорацией в стране и за её пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед».



По итогам 2017 года в общем рейтинге HeadHunter 1 место занял «Сибур», 2 место – Росатом, а на 3 месте оказалась американская компания NVIDIA. Ознакомиться с полной таблицей результатов рейтинга топ-100 можно на сайте РБК, с методологией – на сайте рейтинга.



Госкорпорация уже неоднократно входила в число лучших работодателей по версии независимых авторитетных российских и международных рейтингов – крупнейших рекрутинговых порталов России HeadHunter и Rabota.ru, Aon Best Employer («Лучший работодатель») международной консалтинговой компании AON Hewitt и студенческих рейтингов международной консалтинговой компании Universum.