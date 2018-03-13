Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело из-за обнаружения в столичном следственном изоляторе №1, известном как «Матросская тишина», VIP-камер. Изначально ожидалось, что дело может быть возбуждено в отношении руководства и сотрудников СИЗО, а также заключенного Дионисия Золотова (Дениса Тумаркина). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление Следственного комитета.

В постановлении об отказе в возбуждении дела говорится, что во время проверки силовики «тщательно» изучили все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, в которых зафиксировано получение стройматериалов, а также финансовые документы, подтверждающие их оплату. Кроме того, следователи опросили благотворителей, работников ФСИН и подследственных, участвовавших в ремонте.

Это информацию РАПСИ подтвердил адвокат Иван Миронов, представляющий интересы Дионисия Золотова. «Да, СК не возбудил после проверки уголовного дела. Проверка сама была начата как дань уважения скандалу, который раздули на пустом месте из-за ремонта, который как раз тогда проходил. За этот ремонт удалось починить почти целый этаж, но на время поверки он был остановлен. Надеюсь сейчас он снова возобновится, а эта ситуация не повлияет на процесс улучшения условий содержания заключенных», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, в декабре 2017 года замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала, что в «Матросской тишине» находятся несколько камер с хорошим ремонтом и дорогостоящей бытовой техникой, предназначенных для «особых» заключенных.

Меркачева рассказала газете «Московский комсомолец», что в корпусе № 2 СИЗО находятся несколько камер, предназначенных для особых заключенных. Член ОНК сравнила эти условия с переполненными камерами в другом корпусе, где люди живут в антисанитарии.

«Тут можно футбол гонять! Два больших окна. На стене огромный телевизор, рядом модный пульт. Шикарный холодильник "Индезит" забит деликатесами. Кровати (две совершенно пустые) застелены белоснежным бельем. Кругом красивые полочки для удобства. На одной стоят стильные банки для самых разных специй (на каждой сверху аккуратненькая миленькая ложечка), и вообще много такого, чего не всегда найдешь даже у обеспеченной хозяйки на кухне. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком. Такой туалет я видела только в отелях не ниже уровня "четырех звезд"», — пишет Меркачева.

В одной из таких камер находился адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин), который ,был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Как писал «Коммерсант», арест бывшего главы УВД Западного административного округа Москвы Владимира Рожкова по обвинению в вымогательстве был связан с показаниями Тумаркина.

После публикаций прокуратура начала проверку и подтвердила, что в «Матросской тишине» отремонтированные камеры совершенно не похожи на обычные. Ведомство также сообщило, что намерено добиваться возбуждения дела за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) «в отношении должностных лиц ФКУ "СИЗО №1"». Правда, в прокуратуре подчеркнули, что «никаких ВИП-камер выявлено не было».

После проверки руководителя СИЗО «Матросская тишина» Владимир Клочек был уволен, а, по словам Меркачевой, ей и еще четверым членам ОНК запретили посещать это СИЗО.