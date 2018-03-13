Депутат Госдумы Геннадий Скляр: Росатом по праву считается технологическим лидером в нашей стране, что привлекает наиболее амбициозных специалистов

Росатом занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей России крупнейшего рекрутингового портала страны HeadHunter по итогам 2017 года. Рейтинг составлялся в восьмой раз. В нём приняли участие более 1000 компаний. Результаты рейтинга были опубликованы 12 марта.



«В рейтинге HeadHunter Росатом принимает участие с 2012 года. За 5 лет участия госкорпорация поднялась на 30 позиций - с 32 на 2 место, став лучшей госкорпорацией для работы в стране. Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу, складывающемуся из трёх показателей - результатов голосования соискателей, уровня вовлеченности работников и эффективности службы управления персоналом организации, - отмечает эксперт рейтинга работодателей России портала HeadHunter Нина Осовицкая. - Итоговый Индекс Росатома составил 138, против 125 в прошлом году, превысив прошлогодний индекс победителя рейтинга».



«Быть лидером, поднявшись так быстро, и стабильно удерживаться в топе лучших работодателей России на протяжении трёх лет, когда с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга стремительно растет, одновременно и почетно, и непросто. А приближение на одну позицию к вершине рейтинга ещё ценнее - делится директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева. – Амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией в стране и за её пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед».



По итогам 2017 года в общем рейтинге Headhunter 1 место занял «Сибур», 2 место – Росатом, а на 3 месте оказалась американская компания NVIDIA.



Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ:



Такой заметный прогресс – за пять лет Росатом поднялся в рейтинге работодателей на 30 позиций – в целом отражает улучшение ситуации в отрасли для профессионалов. За эти годы атомная госкорпорация проделала большой путь, работа на ее предприятиях снова стала престижной, уважаемой, помимо достойных зарплат мотивированные, стремящиеся к профессиональному росту сотрудники имеют все возможности для развития своей карьеры.



Выходя на новые рынки, открывая новые бизнесы, Росатом по праву считается технологическим лидером в нашей стране, что привлекает наиболее амбициозных специалистов.