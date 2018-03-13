Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что считает Россию «с большой долей вероятности» ответственной за отравление экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, его дочери и ряда британских подданных. В МИД Великобритании вызвал посол России для объяснений. По словам Мэй, речь о поддержании обычных отношений с Россией не идет.

Напомним, Сергей Скрипаль, бывший полковник Главного разведывательного управления России, и его дочь были найдены 4 марта без сознания после того, как посетили торговый центр в Солсбери. В торговом центре они заходили в ресторан, где, по сообщениям СМИ позже были обнаружены следы некоего отравляющего вещества.

Торговый центр в Солсбери Peter/flickr.com

Скрипаль и его дочь госпитализированы, они находятся в коме, об улучшениях в их состоянии не сообщается. Кроме того, в больнице в тяжелом состоянии находится офицер полиции, побывавший у них дома. В то же время СМИ отмечали, что врач, оказывавший помощь бывшим россиянам, в больницу не попадал и на ухудшение самочувствия не жаловался. Однако, по их данным, всего от отравляюшего вещества, которое использовалось при покушении, пострадали уже 20 британцев.

В связи с происшедшим британский премьер, выступая перед Палатой общин 12 марта, заявила о готовности Лондона ввести в отношении России серьезные санкции, значительно более жесткие, нежели те, что были введены в случае с отравлением Александра Литвиненко в 2006 году, пишет газета «Коммерсантъ». Согласно заявлению Мэй, установлено, что вещество, которым были отравлены люди, произведено в России; оно якобы известно под кодовым названием «Новичок».

По сообщению корреспондента радиостанции «Коммерсантъ-FM», случившееся Тереза Мэй расценивает как «незаконное силовое действие против Великобритании», так как речь идет о том, что пострадали британские подданные. Таким образом, действия России рассматриваются фактически как нападение на Великобританию.

Что касается вызова российского посла Александра Яковенко в британский МИД, то Мэй уточнила: объяснений от него ждут до конца дня 13 марта, передает телеканал RT. В МИД России на все эти жесткие заявления пока откликнулась только официальный представитель ведомства Мария Захарова, назвавшая выступление британского премьера «цирковым шоу в британском парламенте».

Мария Захарова mid.ru

«Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», — заявила Захарова. Она также предложила британцам, прежде чем выступать с подобными обвинениями, напомнить, чем закончились дела о смерти «Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле».

Президент России Владимир Путин, отвечая 12 марта на вопрос корреспондента британской телекомпании BBC News, не стоит ли Россия за отравлением, сказал: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать» (цитата по информационному агентству «Интерфакс»).

Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли kremlin.ru

Между тем США поддержали позицию британцев, заявив, что согласны с их выводами относительно случившегося со Скрипалем и его дочерью и возмущены тем, что Россия вновь совершает подобные действия. Соответствующее заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона опубликовано на сайте Госдепартамента США. Тиллерсон подчеркнул, что ответственные за отравление должны столкнуться с серьезными последствиями, однако отметил, что не знает, причастны ли российские власти к случившемуся.

Вопрос о том, какими конкретно могут быть последствия этого скандала для российско-британских отношений и будет ли Вашингтон, поддержавший Лондон, также принимать некие меры, остается пока открытым. Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации с согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

«Думаю, что с точки зрения организационной никакого особого ужесточения политики Запада в отношении России не произойдет. Потому что там, где можно было жестко закручивать гайки в соответствии с нынешней стратегией Запада, там они уже закручены. Так что данный скандал скорее будет иметь в основном медийный выхлоп – с целью существенного воздействия на общественное сознание, чтобы через это общественное сознание воздействовать на европейские элиты.

Если брать возможные действия Великобритании, то что она может сделать? Единственное – очень серьезно надавить на российских олигархов и просто богатых людей, которые имеют жизненно важные интересы на территории Великобритании. Но такой прессинг происходит уже последние несколько месяцев – об этом не говорят, но он уже есть, и ничего нового там особо не сделаешь.

Журналисты у ресторана Zizzi, где обедал Сергей Скрипаль Peter/flickr.com

Штаты тоже вводят те санкции, которые они могут вводить в рамках своей нынешней линии по стратегическому окружению и медленному удушению российской экономики. Так что здесь, как я и сказал, будет в основном медийный выхлоп, направленный именно на то, чтобы европейские элиты, которые в последнее время все больше показывают Соединенным Штатам зубы и говорят, что не готовы идти в фарватере американской санкционной политики в ущерб своим экономическим интересам, стали вести себя менее самостоятельно.

Думаю, сейчас это дело будет раздуваться в СМИ и подаваться в том ключе, что русские киллеры безнаказанно бегают по Европе и нужно положить этому конец. И если говорить про «невозможность обычных отношений с Россией», о которой упоминала Тереза Мэй, то вообще-то у нас как в 2006 году серьезно испортились отношения с Великобританией после смерти Литвиненко, так, в общем-то, они и не восстанавливались.

Были какие-то периоды некоторого просветления, надежд, но на деле прежних отношений с Великобританией у нас нет уже больше 10 лет. Да, наверно, они все еще невозможны, но надо сказать, что Великобритания сама отказывается от серьезного инструмента неформальной политики в отношении Москвы, фактически выдавливая из страны богатых российских людей.

Выгодно ли это самой Великобритании, это очень сложный вопрос. Допустим, какая бы жесткая антироссийская риторика ни звучала и какая бы жесткая последовательная политика ни проводилась в США, но во многом рынок недвижимости в США, особенно во Флориде, держится на российских деньгах. И там российские деньги пока из страны не выдавливают, потому что иначе рухнет очень важный сегмент рынка недвижимости. Британцы же в сходной ситуации ведут себя менее прагматично, но здесь слишком разновекторые интересы.

Майами, штат Флорида Vladimir Kud/flickr.com

Вообще мне сложно объяснить те повороты в британской политике, которые происходят в последнее время, причем не только в отношении России. Британия очень много делает для того, чтобы сама себя лишить статуса мирового финансового центра. Это касается не только политики в отношении российских олигархов, а и политики вообще в отношении любых богатых иностранцев, ситуация вокруг Брекзита и прочего. И рационального объяснения наподобие того, что «здесь Великобритания потеряет, а вот там зато приобретет еще больше», у меня нет.

Не знаю пока, что это – нацеленность на самоизоляцию или некий код самоуничтожения, как бывает и у отдельных людей (кстати, такому коду вполне отвечает европейская иммиграционная политика – она направлена на самоуничтожение европейских государств, но они продолжают ее проводить). Чисто прагматичные интересы США тут понятны: Штатам это выгодно стратегически, и они дальше будут придерживаться той же политики. Но почему Британия так поступает и в отношении России, и в отношении вообще элиты незападных стран? У меня нет логического объяснения этому», — объяснил Павел Салин.