Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 марта 2018, вторник, 13:49
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменские экологи предлагают обменять макулатуру на саженцы деревьев
Пенсионер в Тюмени стал жертвой интернет-мошенников при покупке двух телефонов
«Летолето» вместо туалета: тюменцы создали петицию против нового названия аквапарка
Голосовать или нет: мнение тюменцев о предстоящих выборах
Автомобиль BMW сгорел на улице Елизарова в Тюмени (ВИДЕО)
Воздушный шар приземлился на трассе в Тюменской области (ВИДЕО)
Уникальная операция проведена в Тюменской области мальчику с нарушением свёртываемости крови
Микрорайон «Видный»: новый подход к формированию среды для жизни
Весна вступает в свои права: Ежегодный фестиваль «Тюменская весна» состоится 18 марта
Бывшая сотрудница Сбербанка в Тюменской области похитила более 700 тысяч рублей со вкладов клиентов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
13 марта 2018, 12:06
Александр Литвиненко Великобритания Россия санкции США
Павел Салин

Отравление Скрипаля и возможные последствия

Тереза Мэй
Тереза Мэй
Number 10/flickr.com

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что считает Россию «с большой долей вероятности» ответственной за отравление экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, его дочери и ряда британских подданных. В МИД Великобритании вызвал посол России для объяснений. По словам Мэй, речь о поддержании обычных отношений с Россией не идет.

Напомним, Сергей Скрипаль, бывший полковник Главного разведывательного управления России, и его дочь были найдены 4 марта без сознания после того, как посетили торговый центр в Солсбери. В торговом центре они заходили в ресторан, где, по сообщениям СМИ позже были обнаружены следы некоего отравляющего вещества.

 
Торговый центр в Солсбери
Peter/flickr.com

Скрипаль и его дочь госпитализированы, они находятся в коме, об улучшениях в их состоянии не сообщается. Кроме того, в больнице в тяжелом состоянии находится офицер полиции, побывавший у них дома. В то же время СМИ отмечали, что врач, оказывавший помощь бывшим россиянам, в больницу не попадал и на ухудшение самочувствия не жаловался. Однако, по их данным, всего от отравляюшего вещества, которое использовалось при покушении, пострадали уже 20 британцев.

В связи с происшедшим британский премьер, выступая перед Палатой общин 12 марта, заявила о готовности Лондона ввести в отношении России серьезные санкции, значительно более жесткие, нежели те, что были введены в случае с отравлением Александра Литвиненко в 2006 году, пишет газета «Коммерсантъ». Согласно заявлению Мэй, установлено, что вещество, которым были отравлены люди, произведено в России; оно якобы известно под кодовым названием «Новичок».

По сообщению корреспондента радиостанции «Коммерсантъ-FM», случившееся Тереза Мэй расценивает как «незаконное силовое действие против Великобритании», так как речь идет о том, что пострадали британские подданные. Таким образом, действия России рассматриваются фактически как нападение на Великобританию.

Что касается вызова российского посла Александра Яковенко в британский МИД, то Мэй уточнила: объяснений от него ждут до конца дня 13 марта, передает телеканал RT. В МИД России на все эти жесткие заявления пока откликнулась только официальный представитель ведомства Мария Захарова, назвавшая выступление британского премьера «цирковым шоу в британском парламенте». 

 
Мария Захарова
mid.ru

«Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», — заявила Захарова. Она также предложила британцам, прежде чем выступать с подобными обвинениями, напомнить, чем закончились дела о смерти «Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле».

Президент России Владимир Путин, отвечая 12 марта на вопрос корреспондента британской телекомпании BBC News, не стоит ли Россия за отравлением, сказал: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать» (цитата по информационному агентству «Интерфакс»).

 
Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли
kremlin.ru

Между тем США поддержали позицию британцев, заявив, что согласны с их выводами относительно случившегося со Скрипалем и его дочерью и возмущены тем, что Россия вновь совершает подобные действия. Соответствующее заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона опубликовано на сайте Госдепартамента США. Тиллерсон подчеркнул, что ответственные за отравление должны столкнуться с серьезными последствиями, однако отметил, что не знает, причастны ли российские власти к случившемуся. 

Вопрос о том, какими конкретно могут быть последствия этого скандала для российско-британских отношений и будет ли Вашингтон, поддержавший Лондон, также принимать некие меры, остается пока открытым. Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации с согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

«Думаю, что с точки зрения организационной никакого особого ужесточения политики Запада в отношении России не произойдет. Потому что там, где можно было жестко закручивать гайки в соответствии с нынешней стратегией Запада, там они уже закручены. Так что данный скандал скорее будет иметь в основном медийный выхлоп – с целью существенного воздействия на общественное сознание, чтобы через это общественное сознание воздействовать на европейские элиты.

Если брать возможные действия Великобритании, то что она может сделать? Единственное – очень серьезно надавить на российских олигархов и просто богатых людей, которые имеют жизненно важные интересы на территории Великобритании. Но такой прессинг происходит уже последние несколько месяцев – об этом не говорят, но он уже есть, и ничего нового там особо не сделаешь.

 
Журналисты у ресторана Zizzi, где обедал Сергей Скрипаль
Peter/flickr.com
 

Штаты тоже вводят те санкции, которые они могут вводить в рамках своей нынешней линии по стратегическому окружению и медленному удушению российской экономики. Так что здесь, как я и сказал, будет в основном медийный выхлоп, направленный именно на то, чтобы европейские элиты, которые в последнее время все больше показывают Соединенным Штатам зубы и говорят, что не готовы идти в фарватере американской санкционной политики в ущерб своим экономическим интересам, стали вести себя менее самостоятельно.

Думаю, сейчас это дело будет раздуваться в СМИ и подаваться в том ключе, что русские киллеры безнаказанно бегают по Европе и нужно положить этому конец. И если говорить про «невозможность обычных отношений с Россией», о которой упоминала Тереза Мэй, то вообще-то у нас как в 2006 году серьезно испортились отношения с Великобританией после смерти Литвиненко, так, в общем-то, они и не восстанавливались.

Были какие-то периоды некоторого просветления, надежд, но на деле прежних отношений с Великобританией у нас нет уже больше 10 лет. Да, наверно, они все еще невозможны, но надо сказать, что Великобритания сама отказывается от серьезного инструмента неформальной политики в отношении Москвы, фактически выдавливая из страны богатых российских людей.

Выгодно ли это самой Великобритании, это очень сложный вопрос. Допустим, какая бы жесткая антироссийская риторика ни звучала и какая бы жесткая последовательная политика ни проводилась в США, но во многом рынок недвижимости в США, особенно во Флориде, держится на российских деньгах. И там российские деньги пока из страны не выдавливают, потому что иначе рухнет очень важный сегмент рынка недвижимости. Британцы же в сходной ситуации ведут себя менее прагматично, но здесь слишком разновекторые интересы.

 
Майами, штат Флорида
Vladimir Kud/flickr.com

Вообще мне сложно объяснить те повороты в британской политике, которые происходят в последнее время, причем не только в отношении России. Британия очень много делает для того, чтобы сама себя лишить статуса мирового финансового центра. Это касается не только политики в отношении российских олигархов, а и политики вообще в отношении любых богатых иностранцев, ситуация вокруг Брекзита и прочего. И рационального объяснения наподобие того, что «здесь Великобритания потеряет, а вот там зато приобретет еще больше», у меня нет.

Не знаю пока, что это – нацеленность на самоизоляцию или некий код самоуничтожения, как бывает и у отдельных людей (кстати, такому коду вполне отвечает европейская иммиграционная политика – она направлена на самоуничтожение европейских государств, но они продолжают ее проводить). Чисто прагматичные интересы США тут понятны: Штатам это выгодно стратегически, и они дальше будут придерживаться той же политики. Но почему Британия так поступает и в отношении России, и в отношении вообще элиты незападных стран? У меня нет логического объяснения этому», — объяснил Павел Салин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Валерий Герасимов на конференции по безопасности в Москве
Генштаб ВС РФ предупредил США об ответе на удар по Дамаску
Лондон
СМИ узнали о подготовке кибератаки в ответ на отравление Скрипаля
Алексей Улюкаев в Басманном суде
Дело Улюкаева направлено в Мосгорсуд на пересмотр
МХТ имени А. П. Чехова
МХТ им. Чехова после смерти Табакова возглавит его заместитель
Чемоданы с кокаином
В «кокаиновом деле» появился российский керлингист
13:49 ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нарушение своих запретов
13:27 Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018 в порядке живой очереди
13:22 Дело Улюкаева направлено в Мосгорсуд на пересмотр
13:08 СМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворота
13:06 Фигуристке Медведевой запретили ехать на ЧМ из-за травмы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Ирина Алферова
Ирина Алферова. Кадр из фильма "Хождение по мукам". 1974-1977гг.
13 марта 1951 года родилась актриса Ирина Алферова.
12:45 Генсек НАТО подтвердил сотрудничество с Британией по делу Скрипаля
12:41 МХТ им. Чехова после смерти Табакова возглавит его заместитель
12:21 Постановление о продлении санкций против РФ вступит в силу 14 марта
12:20 Генштаб ВС РФ предупредил США об ответе на удар по Дамаску
12:16 Губернатор Подмосковья пообещал школьникам уроки сортировки мусора
12:16 В Нидерландах найдено таинственное кладбище римской эпохи
12:02 В «кокаиновом деле» появился российский керлингист
11:57 Собчак назвала Крым источником всех бед и проблем России
11:52 В Совфеде заявили о ликвидации всех запасов газа «Новичок»
11:31 Могерини пообещала Украине помощь в споре с «Газпромом»
11:24 Российские паралимпийцы завоевали еще две медали
11:21 В Германии умер «бухгалтер Освенцима»
11:21 Исследована нервная система существа возрастом 518 миллионов лет
11:03 СКР отказал в возбуждении дела о VIP-камерах в «Матросской тишине»
10:55 В Анапе построят технополис для воспитания военной элиты
10:43 Генпрокуратура назвала самое массовое нарушение в похоронных услугах
10:32 В Москве появятся новые типы дорожных знаков
10:12 Коллеги заподозрили Савченко в побеге с Украины
10:11 Китай начал подготовку к масштабной реформе госаппарата
09:42 СМИ узнали об аресте бывшего начальника МУРа за коррупцию
09:39 СМИ узнали о подготовке кибератаки в ответ на отравление Скрипаля
09:21 Журналистка «Радио Свобода» обвинила Говорухина в домогательствах
09:15 Пентагон рассекретил новое видео об НЛО
09:00 Постпред США в ООН пригрозила ударом по Сирии
08:54 Послание Путина к Федсобранию вызвало рекордный интерес
08:43 Конгрессмены-демократы потребовали от Трампа новых санкции против России
08:20 Госдеп поверил в причастность России к отравлению Скрипаля
08:14 Российские биатлонистки завоевали четыре медали Паралимпиады
07:57 В США завершили первое расследование о «вмешательстве» России
12.03 20:51 Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля
12.03 20:29 Полиция исследовала присланное британским парламентариям вещество
12.03 20:13 В Эстонии сообщили о нарушении границы российским Ил-76
12.03 19:56 В Шереметьево появятся павильоны для курения
12.03 19:43 Прощание с Табаковым пройдет 15 марта
12.03 19:28 Житель Астрахани поджег вход в приемную ФСБ
12.03 19:06 Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов
12.03 18:43 В Германии подписано соглашение о новом правительстве
12.03 18:28 Около офисов британских парламентариев нашли подозрительное вещество
12.03 18:01 Путин прокомментировал покушение на Скрипаля
12.03 17:43 Прощание с Табаковым состоится в МХТ имени Чехова
12.03 17:29 Порошенко рассказал о планах по взысканию средств с «Газпрома»
12.03 17:06 Участники акции в поддержку депутата Слуцкого оказались сотрудниками ЛДПР
12.03 17:00 Умер французский кутюрье Юбер де Живанши
12.03 16:50 Издательская программа Правительства Москвы на международной книжной выставке в Париже
12.03 16:35 Адвокат фигуранта «кокаинового дела» обвинила ФСБ и МВД в провокации
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.